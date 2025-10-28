Біткоін Сальвадору: Повний Гід з Першої Біткоін-Країни Світу

У вересні 2021 року невелика центральноамериканська країна увійшла в історію, ставши першою у світі країною, яка прийняла Біткоін як законний засіб платежу. Сміливий експеримент Сальвадору з криптовалютою захопив увагу всього світу, спричинив міжнародні дебати та створив як помітні історії успіху, так і значні виклики. Цей комплексний довідник досліджує, як відбувалося прийняття Біткоіна в Сальвадорі, що це означає для економіки країни, та цінні уроки, які він пропонує кожному, хто цікавиться майбутнім криптовалют.

Незалежно від того, чи ви новачок у Біткоіні, чи прагнете зрозуміти, як уряди можуть інтегрувати криптовалюту в національну політику, ця стаття надає все, що вам потрібно знати про новаторський шлях Сальвадору з цифровою валютою.





Ключові Висновки:

Сальвадор став першою у світі країною, яка прийняла Біткоін як законний засіб платежу 7 вересня 2021 року, після історичного законодавчого голосування 62-84.

Уряд володіє понад 6,200 Біткоінами вартістю в сотні мільйонів доларів, отриманими через систематичні покупки та операції з майнінгу на вулканічній енергії.

Незважаючи на статус законного засобу платежу, лише 7,5% сальвадорців активно використовували Біткоін для транзакцій, більшість віддавала перевагу традиційним доларам США.

Тиск МВФ призвів до змін у політиці 2025 року, зробивши прийняття Біткоіна добровільним для бізнесу, хоча уряд продовжує накопичувати резерви.

Туризм зріс на 30% після прийняття Біткоіна, "Біткоін Біч" та криптовалютні ініціативи приваблюють міжнародних відвідувачів.

Експеримент демонструє як потенційні винагороди, так і практичні виклики національного прийняття криптовалют у масштабі.





Історія Біткоіна Сальвадору розпочинається з бачення президента Найіба Букеле щодо трансформації фінансового ландшафту своєї країни. 5 червня 2021 року на Біткоін-конференції в Маямі Букеле оголосив плани зробити Біткоін законним засобом платежу в Сальвадорі через англомовну відеопрезентацію, яка шокувала світ криптовалют.

Лише через чотири дні, 9 червня 2021 року, Законодавча асамблея Сальвадору переважною більшістю проголосувала за прийняття Закону про Біткоін, при цьому 62 з 84 депутатів підтримали це історичне законодавство. В яку дату Сальвадор прийняв Біткоін як законний засіб платежу? Відповідь - 7 вересня 2021 року, коли закон офіційно набув чинності, зробивши Біткоін Сальвадору законним засобом платежу поряд з доларом США, який був основною валютою країни з 2001 року.

Біткоін-ініціатива президента Букеле була керована кількома ключовими мотивами. Уряд прагнув покращити фінансову інклюзивність для 70% сальвадорців, які не мали доступу до традиційних банківських послуг. Крім того, Букеле вірив, що Біткоін може зменшити високі витрати, пов'язані з переказами, які становлять приблизно 23% ВВП Сальвадору. Сальвадорці, які працюють за кордоном, надсилають додому в середньому майже $200 щомісяця, часто сплачуючи значні комісії традиційним службам грошових переказів.

Рішення не приймалося ізольовано. До національного прийняття прибережне село Ель-Сонте вже експериментувало з Біткоіном як місцевою валютою з 2019 року, після пожертви в $100,000 у Біткоінах від анонімного благодійника. Це село, тепер відоме як "Біткоін Біч", слугувало випробувальним майданчиком, який демонстрував потенціал Біткоіна для створення циркулярної економіки в районах з обмеженою банківською інфраструктурою.





Розуміння біткоін-активів Сальвадору вимагає вивчення як послідовної стратегії накопичення країни, так і поточної вартості портфеля. Скільки Біткоінів має Сальвадор? Станом на вересень 2025 року, Сальвадор володіє приблизно понад 6,200 Біткоінами, що робить його одним з найбільших суверенних утримувачів криптовалют у світі.

Стратегія придбання Біткоінів урядом еволюціонувала через три окремі фази. Під час початкового періоду масових покупок з 2021 по 2022 рік Сальвадор придбав приблизно 2,381 BTC за середньою ціною $43,357, витративши приблизно $103.2 мільйона. Потім країна впровадила підхід усереднення доларової вартості з 2022 по 2024 рік, щодня додаючи невеликі суми для зменшення ризику волатильності.

Прибуток Сальвадору від Біткоіна став значною темою для обговорення, оскільки вартість портфеля драматично коливалася разом з рухами цін Біткоіна. Базуючись на поточних ринкових цінах, активи країни оцінюються в сотні мільйонів доларів, представляючи значний нереалізований прибуток з моменту початку перших покупок у 2021 році. Це означає, що кількість біткоінів, якою володіє Сальвадор, перетворилася на значні прибутки від їх початкових інвестицій.

Країна ніколи не продавала жодних своїх біткоін-активів, згідно з президентом Букеле. Цей підхід "діамантових рук" виявився вигідним під час зростання цін на Біткоін, хоча це також означає, що уряд витримав значні паперові втрати під час ринкових спадів. Під час найнижчих точок Біткоіна в 2022 році портфель коштував лише $24.5 мільйона.

Накопичення BTC Сальвадором продовжується незважаючи на змінюючийся міжнародний тиск. Уряд підтримує політику покупки одного Біткоіна на день за нормальних ринкових умов, з додатковими покупками під час значних падінь цін. Ця стратегія дозволила їм систематично будувати резерви Біткоіна Сальвадору, одночасно використовуючи ринкову волатильність.

Біткоін-офіс, урядова організація Сальвадору, відповідальна за управління проєктами, пов'язаними з криптовалютами, повідомляє, що ці активи розподілені по кількох адресах гаманців з міркувань безпеки. У серпні 2025 року країна перемістила весь свій біткоін-запас на 14 різних адрес гаманців для зменшення ризиків квантових обчислень, при цьому кожна адреса містить до 500 BTC.









Концепція біткоіна як законного засобу платежу, яку створив Сальвадор, була складнішою, ніж багато хто спочатку розумів. Статус законного засобу платежу означав, що підприємства були зобов'язані приймати Біткоін за товари та послуги поряд з доларом США, хоча вони могли конвертувати біткоін-платежі негайно в долари, якщо бажали.

Для сприяння широкому прийняттю уряд запустив систему гаманця Chivo в жовтні 2021 року. Громадяни, які завантажили та зареєстрували гаманець, отримали $30 у Біткоінах як стимул, що коштувало уряду приблизно $75 мільйонів загалом. Система біткоін-гаманця Сальвадору була розроблена, щоб зробити біткоін-транзакції такими ж простими, як традиційні цифрові платежі.

Однак гаманець Chivo зіткнувся з негайними технічними викликами. Додаток зазнав проблем з ємністю сервера в день запуску і був тимчасово видалений з магазинів додатків. Серйозніше те, що система страждала від проблем крадіжки особистих даних, які дозволяли шахраям красти бонуси за реєстрацію, підриваючи громадську довіру до платформи.

Незважаючи на законну вимогу для підприємств приймати Біткоін, фактичне використання залишалося напрочуд низьким. До 2024 року опитування показали, що лише 7,5% сальвадорців використовували Біткоін для транзакцій, при цьому більшість віддавала перевагу традиційним методам платежу. Середній користувач виконував лише 14 біткоін-транзакцій на рік, що вказує на обмежену інтеграцію в повсякденну комерцію.

Статус біткоін-країни приніс як переваги, так і недоліки. Хоча деякі підприємства, особливо в туристичних районах, прийняли біткоін-платежі та привабили відвідувачів-ентузіастів криптовалют, багато менших торговців боролися з волатильністю цін та технічною складністю. Крива навчання для власників бізнесу та споживачів виявилася крутішою, ніж очікувалося.

Однією з неочікуваних переваг стало зростання туризму, яке відчув Сальвадор після прийняття Біткоіна. Країна побачила 30% зростання туризму після прийняття Біткоіна, що пояснюється глобальним інтересом до першої у світі біткоін-нації. "Біткоін Біч" в Ель-Сонте став місцем паломництва для ентузіастів криптовалют, тоді як ширший бренд "Біткоін-країна" привабив увагу міжнародних ЗМІ та технічно обізнаних відвідувачів.









Оцінка прийняття біткоіна Сальвадором вимагає вивчення як фінансових доходів, так і ширших економічних впливів. Експеримент створив змішані результати, які кидають виклик простій категоризації як успіх чи невдача.

З точки зору чистих інвестицій, біткоін-активи Сальвадору генерували значний нереалізований прибуток. Біткоін-інвестиція Сальвадору значно зросла в ціні, при цьому портфель показує прибутки, що перевищують $443 мільйона, оскільки ціна Біткоіна зросла. Однак ці паперові прибутки прийшли з екстремальною волатільністю, включаючи періоди, коли портфель втрачав десятки мільйонів доларів вартості під час спадів крипто-ринку.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) послідовно протистояв біткоін-політикам Сальвадору, посилаючись на ризики для фінансової стабільності та захисту споживачів. У грудні 2024 року МВФ зробив скорочення біткоін-ініціатив умовою для пакету кредиту в $1.4 мільярда. Напруга між Сальвадором та МВФ щодо біткоіна відображала ширші занепокоєння щодо прийняття криптовалют у країнах, що розвиваються.

У січні 2025 року Конгрес Сальвадору прийняв поправки до Закону про Біткоін як частину угоди з МВФ. Ці зміни видалили вимогу обов'язкового прийняття Біткоіна, зробивши його використання добровільним для підприємств та осіб. Уряд також припинив приймати Біткоін для сплати податків і почав згортати свою участь у гаманці Chivo.

Статус законного засобу платежу біткоіна Сальвадору технічно залишається, але практичні наслідки значно змінилися. Підприємства більше не повинні приймати Біткоін, і уряд зменшив свою активну підтримку використання криптовалют. Це представляє значний крок назад від первісного бачення, зберігаючи Біткоін як офіційний засіб збереження вартості.

Ширші економічні ефекти Біткоіна Сальвадору були обмеженими. Хоча політика генерувала міжнародні заголовки та привабила деякі іноземні інвестиції, вона не змогла істотно покращити фінансову інклюзивність або зменшити вартість переказів, як спочатку обіцялося. Лише 1,3% переказів у 2024 році використовували криптовалюту, що було значно нижче очікувань.

Прийняття біткоіна Сальвадором зіткнулося з практичними викликами, які підкреслили розрив між політичними амбіціями та реальною реалізацією. Більшість сальвадорців продовжували використовувати долари США для щоденних транзакцій, розглядаючи Біткоін як занадто волатильний та складний для рутинної комерції.





Незважаючи на зміни правового статусу, Сальвадор продовжує переслідувати криптовалютні ініціативи під керівництвом президента Букеле. Проєкт Біткоін-міста Сальвадору залишається в розробці, хоча прогрес був повільнішим, ніж спочатку проєктувався. Ця запропонована економічна зона функціонуватиме як безподаткова гавань для криптовалютних бізнесів, живлена геотермальною енергією від вулканічних джерел.

Операції з майнінгу біткоінів Сальвадору продовжують розширюватися, використовуючи рясну вулканічну геотермальну енергію країни. Коли Сальвадор став першою країною, що майнить біткоін, використовуючи вулканічну енергію? Ця віха відбулася наприкінці 2021 року, незабаром після того, як Біткоін став законним засобом платежу. Відтоді майнінгова діяльність внесла майже 474 Біткоіни до національних резервів, демонструючи стійкий підхід до отримання криптовалют, який узгоджується з екологічними турботами.

Уряд підтримує свою відданість накопиченню Біткоіна незважаючи на тиск МВФ. Президент Букеле заявив, що покупки "не зупиняться зараз і не зупиняться в майбутньому", вказуючи, що активи біткоіна Сальвадору продовжуватимуть зростати незалежно від змін правового статусу. Поточна політика включає покупку приблизно одного Біткоіна на день за нормальних ринкових умов.

Дивлячись вперед, підхід Сальвадору відображає більш нюансоване розуміння інтеграції криптовалют. Замість мандатування використання Біткоіна, фокус зсунувся до створення опціональної інфраструктури, яка підтримує добровільне прийняття, одночасно будуючи стратегічні резерви для потенційних майбутніх переваг.









Досвід Сальвадору пропонує кілька важливих інсайтів для розуміння прийняття криптовалют на національному рівні. Найважливіший урок полягає в тому, що успішна інтеграція криптовалют вимагає прийняття на низовому рівні, а не мандатів згори вниз. Хоча статус законного засобу платежу біткоіна Сальвадору створив правові зобов'язання, він не зміг примусити справжнє прийняття серед скептично налаштованих громадян.

Технічна грамотність та надійна інфраструктура виявилися суттєвими для значущого прийняття криптовалют. Багатьом сальвадорцям не вистачало цифрових навичок, необхідних для впевненого використання Біткоіна, тоді як інтернет-зв'язок та доступ до смартфонів залишалися обмеженими в сільських районах. Майбутні криптовалютні ініціативи повинні пріоритизувати освіту та розвиток інфраструктури поряд зі змінами політики.

Прийняття Біткоіна Сальвадором підкреслило виклики використання волатильних активів у щоденній комерції. Хоча зростання цін на Біткоін генерувало інвестиційні доходи для уряду, та ж волатільність зробила його непractичним для рутинних транзакцій, таких як покупка продуктів або виплата зарплат. Цей досвід свідчить про те, що прийняття криптовалют може бути більш успішним, коли фокусується на конкретних випадках використання, а не на загальній заміні валют.

Напруга між Сальвадором та міжнародними фінансовими інституціями, такими як МВФ, демонструє складні відносини між прийняттям криптовалют та глобальними фінансовими системами. Країни, що розглядають подібні політики, повинні зважувати потенційні переваги проти міжнародного тиску та доступу до традиційної фінансової допомоги.

Незважаючи на змішані результати, готовність Сальвадору експериментувати з політикою криптовалют просунула глобальне розуміння інтеграції цифрових валют. Досвід країни надає цінні дані для інших націй, що розглядають прийняття криптовалют, підкреслюючи як можливості, так і пастки.









1. В яку дату Сальвадор прийняв біткоін як законний засіб платежу?

Сальвадор прийняв Біткоін як законний засіб платежу 7 вересня 2021 року, ставши першою країною у світі, яка це зробила.

2. Коли Сальвадор став першою країною, що майнить біткоін, використовуючи вулканічну енергію?

Сальвадор почав майнити Біткоін, використовуючи вулканічну геотермальну енергію, наприкінці 2021 року, незабаром після того, як Біткоін став законним засобом платежу.

3. Скільки біткоінів має Сальвадор?

Станом на кінець 2025 року Сальвадор володіє приблизно понад 6,000 Біткоінами вартістю понад $740 мільйонів на основі поточних ринкових цін.

4. Чому Сальвадор прийняв біткоін?

Сальвадор прийняв Біткоін для покращення фінансової інклюзивності небанківського населення та зменшення високих витрат на перекази для громадян, що працюють за кордоном.

5. Чи все ще використовує Сальвадор Біткоін?

Так, але Біткоін більше не є обов'язковим для підприємств після правових змін 2025 року як частина угоди з кредиту МВФ.

6. Яка країна використовує Біткоін як валюту?

Сальвадор була першою країною, що використовувала Біткоін як законний засіб платежу, хоча його обов'язковий статус було видалено в 2025 році.

7. Яка країна володіє найбільшою кількістю Біткоінів?

Сальвадор є серед найбільших суверенних утримувачів Біткоіна з понад 6,200 BTC, хоча точні рейтинги урядових активів варіюються.

8. Скільки Сальвадор інвестував у Біткоін?

Сальвадор витратив приблизно $270 мільйонів на покупку Біткоіна з 2021 року, при цьому поточні активи коштують понад $740 мільйонів.

9. Чи є Біткоін законним засобом платежу в Сальвадорі?

Біткоін технічно залишається законним засобом платежу в Сальвадорі, але підприємства більше не зобов'язані його приймати після правових поправок 2025 року.

10. Що сталося з Біткоіном Сальвадору?

Сальвадор продовжує утримувати та купувати Біткоін незважаючи на скорочення вимог обов'язкового прийняття через умови кредиту МВФ.

11. Як справи у Сальвадору з Біткоіном?

Біткоін-активи Сальвадору показують значний нереалізований прибуток, але фактичне використання серед громадян залишається низьким на рівні близько 7,5% населення.

12. Яка країна зробила Біткоін законним засобом платежу в 2021 році?

Сальвадор став першою країною, що зробила Біткоін законним засобом платежу в 2021 році під адміністрацією президента Найіба Букеле.





Біткоін-експеримент Сальвадору представляє значний реальний тест криптовалюти як національної політики. Хоча країна відступила від обов'язкового прийняття Біткоіна в 2025 році, її активи понад 6,200 Біткоінів генерували значні доходи, і уряд продовжує стратегічно накопичувати цифрові активи.

Історія Біткоіна Сальвадору демонструє, що прийняття криптовалют вимагає громадської освіти, технічної інфраструктури та ретельного розгляду впливу волатільності на комерцію. Для новачків, зацікавлених у Біткоіні, досвід Сальвадору показує як потенційні винагороди, так і реальні виклики прийняття цифрової валюти у масштабі.