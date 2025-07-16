Einstein (EIN): децентралізований соціальний експеримент, що поєднує наукові дослідження з Web3

В епоху Web3, коли все можна токенізувати, Einstein (EIN) черпає натхнення на перетині науки та блокчейну, щоб створити унікальну екосистему «Знання × Токен × Спільнота». Проєкт не лише впроваджує поняття з фізики, такі як фундаментальні частинки та періодична система, в ончейн світ, але й децентралізовано заохочує користувачів досліджувати науку, встановлювати порядок та брати участь у науковому експерименті, що постійно розвивається ончейн.









Einstein — це експериментальний криптопроєкт, заснований на науковому пізнанні та інтеграції механізмів блокчейну. Його натхненням є питання: «Що, якби частинки, елементи та енергія з наукового світу могли бути відображені як складові активи ончейн?»





Мета проєкту Einstein — створити не тільки цікаву, але й складну економічну систему ончейн:





Залучити користувачів вивчати наукові принципи через участь.

Створити відкритий експериментальний майданчик "Наука + Web3".

Реконструювати логіку пізнання, внеску та заохочення за допомогою механізмів токенів.





Einstein реконструює логіку наукової побудови за допомогою системи токенів частинок та елементів, водночас переосмислюючи механізми поширення та ціннісного заохочення наукових знань за допомогою блокчейну. Він намагається використати «конструктивний ігровий процес» криптосвіту, щоб допомогти користувачам заново відкрити для себе основні компоненти Всесвіту, еволюцію систем і створення правил.









Einstein інноваційно будує екосистему, що складається з трьох типів токенів, натхненну структурою космічної матерії.









Загальна пропозиція: 9 990 620 000

Основні способи використання: Управління спільнотою та пропозиції, Сертифікати на стейкінг для майнінгу матеріалів і токенів елементів, Механізми заохочення (реферальні винагороди, аірдропи), Створення або торгівля «активами елементів» ончейн





EIN діє як «гравітаційне ядро» протоколу, підтримуючи довгострокову економічну еластичність та заохочення до участі через щоденні випуски та механізми щорічного халвінгу.









Представляють п'ять фундаментальних частинок, з яких складається всесвіт:





ATOM

PROTON

NEUTRON

ELECTRON

TIME





Користувачі отримують токени матеріалів шляхом здійснення стейкінгу EIN. Кожен матеріал має незалежну швидкість видобутку та цикли халвінгу. Ці токени слугують одночасно і науковою метафорою, і фундаментальними ресурсами для подальшого «синтезу елементів».









Проєкт переносить 122 елементи з періодичної системи (від H до Og) ончейн. Кожен елемент є окремим токеном із такими характеристиками:





Механізм активації ончейн

Можливість обміну на токени матеріалів

Виділені торгові пули

Винагороди за стейкінг

Багаторівнева система (поширені елементи, рідкісні елементи, суперелементи)





Ці елементи символізують можливість комбінування наукових знань і формують фундаментальну мережу активів для майбутнього ігрового процесу та економіки.









Економічна система Einstein поєднує в собі кілька механізмів заохочення:





Щоденний майнінг: користувачі здійснюють стейкінг EIN, щоб отримати токени матеріалів; щоденний загальний випуск фіксований і зменшується щороку.

Реферальні винагороди: до 547 500 000 EIN виділено на заохочення рефералів для стимулювання розвитку спільноти.

Активація елементів: активується шляхом обміну матеріалами або участі у торгівлі.

Кілька торгових пар: включаючи пули EIN/USDT, EIN/MATERIAL, EIN/ELEMENT для управління ліквідністю токенів.

Пули стейкінгу суперелементів: розблокуйте додаткові винагородипісля активації високорівневих елементів.





Загальний механізм підкреслює участь як заохочення, розуміння як актив, що сприяє децентралізованому функціонуванню та розвитку протоколу.









Права на управління Einstein належать власникам EIN. Всі основні параметри, такі як розподіл токенів, політика винагороди та оновлення контрактів, будуть визначатися за допомогою пропозицій та голосування DAO. Спільнота відіграє ключову роль в розвитку проєкту, а сам протокол є відкритим науковим експериментом.





Додаткові заплановані функції включають:





Ончейн-система запису експериментів (візуалізація участі користувачів)

Співпраця з науковим контентом (з університетами, проєктами DeSci).





Ігрові ончейн-наукові активності (наприклад, завдання з елементного синтезу, гонки протонів на швидкість).





У цьому децентралізованому світі, де кожен може «займатися наукою», кожен протон, електрон і синтез елементів є ще одним способом, яким людство досліджує закони Всесвіту. EIN — це не просто символ: це міст, що з'єднує науку, пізнання та майбутнє.



