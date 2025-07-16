Екологічний сплеск на 100%: знайдені великі інвестиційні можливості на Sonic!

З постійним розвитком технології блокчейн та бурхливим розвитком ринку, проєкт Sonic став центральним в індустрії. Як перший ігровий рівень 2 у мережі Solana, Sonic використовує переваги Solana, такі як високу швидкість та низькі комісії, щоб підтримувати інноваційну платформу для розробників ігор і гравців. З поступовим розширенням екосистеми Sonic з'являється все більше DeFi-проєктів та інвестиційних можливостей. Незважаючи на нещодавнє охолодження ринку мемкоїнів, Sonic очолив відновлення ринку завдяки своїй сильній DeFi-екосистемі, а найбільші токени декількох проєктів досягли зростання у 4–10 разів протягом тижня. Отже, на які інвестиційні можливості варто звернути увагу в нинішній екосистемі Sonic?









SHADOW (*URLS-SHADOW_USDT*) є нативним токеном біржі Shadow, найбільшої біржі блокчейну Sonic. Як основний токен, що сприяє процвітанню екосистеми Sonic, SHADOW не тільки пропонує ліквідність і функції торгівлі, але також дозволяє брати участь в пулах ліквідності і стейкінгу, приносячи значні винагороди за надання ліквідності.





Ключові особливості: низька комісія за транзакції, висока швидкість роботи і можливість обміну 1:1 на xSHADOW для участі в стейкінгу або голосуванні.





Показники ринку: за останній тиждень ринкова капіталізація SHADOW зросла з приблизно 5 млн $ до 41 млн $, тобто більш ніж на 700%. На своєму піку ринкова капіталізація ненадовго перевищила 47 млн $. Таке приголомшливе зростання підкреслює високу ефективність SHADOW як провідного токена в блокчейні Sonic, що робить його центром уваги інвесторів.













В екосистемі Sonic x33 – це токен, пов'язаний з ліквідним стейкінгом xSHADOW, що пропонує значні переваги, такі як автоматичне голосування, автоматичний рестейкінг і відсутність комісії. Здійснюючи стейкінг xSHADOW, користувачі можуть карбувати x33 і постійно отримувати винагороду за допомогою автоматизованого механізму. Цей механізм не тільки розраховує оптимальну стратегію голосування, але й автоматично підвищує курс обміну токенів, допомагаючи користувачам досягти більшого прибутку.





Ключові особливості: x33 забезпечує автоматизований, простий механізм стейкінгу і винагород, водночас підтримуючи високу ліквідність і дозволяючи вільно торгувати токенами на відкритому ринку.





Ефективність ринку: зі зростанням популярності екосистеми Sonic і біржі Shadow ринкова капіталізація x33 значно зросла. За останній тиждень вона збільшилася з близько 3 млн $ до 12,8 млн $, що означає зростання на понад 400%.













Eggs Finance – це інноваційний DeFi-протокол, побудований на блокчейні Sonic. Користувачі можуть карбувати EGGS, депонуючи S у смартконтракт протоколу. Кожна транзакція з карбування стягує комісію в розмірі 2,5%, а в майбутньому користувачі можуть заробляти більше за допомогою стратегій кредитування, забезпечення і кредитного плеча.





Ключові особливості:

Майнінг і викуп: користувачі можуть продати EGGS назад контракту через вкладку Swap у dApp. За викуп також стягується комісія у розмірі 2,5%, а токени EGGS спалюються, в той час як базові активи S повертаються користувачам. Комісія розподіляється в тих самих пропорціях, що і під час карбуванні, на користь контракту, стимулювання ліквідності та команди.





Кредитування і кредитне плече: користувачі можуть використовувати EGGS як забезпечення для запозичення токенів S, з можливістю запозичити до 99% вартості EGGS у токенах S. Відсотки розраховуються за лінійною шкалою з базовою ставкою 0,05%, і користувачі можуть вибирати терміни погашення від 1 дня до 365 днів. Ці функції дозволяють користувачам використовувати свої позиції, позичаючи, карбуючи і купуючи більше EGGS для розширення своїх позицій.





Ефективність ринку: з моменту запуску ринкова капіталізація токенів EGGS перевищила 7 млн $ у перший день і продовжує зростати. За минулий тиждень ринкова капіталізація токенів EGGS зросла більш ніж на 58%. Оскільки екосистема Sonic продовжує зростати, а EGGS відіграє все більш важливу роль у DeFi-протоколі, то це залишається інвестиційною можливістю, за якою варто стежити.













GOGGLES і TinHatCat – дві висхідні зірки на ринку мемкоїнів. Коли ажіотаж навколо мемкоїнів на блокчейні Solana вщух, GOGGLES став провідним мемкоїном на блокчейні Sonic, привернувши до себе значну увагу завдяки швидкому розвитку Sonic і залучивши велику кількість інвесторів. Тим часом, TinHatCat, другий за величиною мемкоїн на блокчейні Sonic, привернув до себе увагу завдяки своєму милому котику в рожевому капелюшку, що ще більше підігріло ажіотаж на ринку.





Ключові особливості: культурний ажіотаж навколо мемкоїнів тісно пов'язаний з ринковими спекуляціями, а обидва токени користуються надзвичайно сильною підтримкою спільноти.





Показники ринку: минулого тижня ринкова капіталізація GOGGLES (*URLS-GOGLZ_USDT*) зросла більш ніж на 344% всього за два дні, злетівши з 4,18 млн $ до 18,58 млн $, продемонструвавши приголомшливу динаміку. TinHatCat (THC) також привернув значну увагу ринку: його ринкова капіталізація зросла з 1,63 млн $ до 6,91 млн $. 12 лютого його ціна підскочила на неймовірні 322%.













5.1 NAVI





Navigator Exchange – це децентралізований ринок ліквідності в екосистемі Sonic, який займає перше місце серед DEX з бестроковими контрактами на Sonic. Він підтримує різні активи, зокрема криптовалюти, форекс і метали. Його пули ліквідності пропонують APR до 240% і заохочують участь користувачів за допомогою винагород у токенах S.





Ключові особливості: підтримує широкий спектр активів, зокрема як криптовалюти, так і традиційні активи, з винагородами з високим APR.





Ефективність ринку: минулого тижня ринкова капіталізація токенів NAVI різко зросла, досягнувши збільшення в 10x всього за 3 дні.









5.2 BEETS





Beets – це децентралізована торгова платформа, яка спочатку була запущена в мережі Fantom у 2021 році, пізніше перейшла до Optimism, а в грудні 2024 року мігрувала до Sonic. Використовуючи технологію Balancer v3, Beets спростила розробку AMM (автоматизованого маркет-мейкера) і стала важливою торговою платформою на блокчейні Sonic.





Ключові особливості:

Підтримка кросчейну: безперешкодна робота з різними блокчейнами, що розширює охоплення ринку.

Автоматизований маркет-мейкер (AMM): заснована на передових механізмах AMM, платформа пропонує заохочення за надання ліквідності, щоб допомогти користувачам насолоджуватися безперешкодною торгівлею.





Ефективність ринку: минулого тижня ринкова капіталізація BEETS зросла на 95,6% всього за три дні, що свідчить про постійне зростання ринкового попиту та довіри інвесторів.













Оскільки екосистема Sonic продовжує розширюватися, особливо з її диверсифікованим фокусом на DeFi, ринки мемкоїнів і децентралізовану торгівлю, з'являється все більше інвестиційних можливостей. Від SHADOW до x33, від GOGGLES до EGGS – ці проєкти не тільки демонструють високі ринкові показники, але й пропонують інвесторам потенційно високу прибутковість. Хоча екосистема Sonic все ще перебуває на ранній стадії розвитку, її інноваційна технологічна архітектура, низькі комісії і висока швидкість роботи позиціонують її як яскраву перлину в екосистемі Solana.





Як світовий лідер в області цифрових торгових платформ, MEXC пропонує широкий спектр інвестиційних можливостей, зокрема і в екосистему Sonic. Завдяки своїй швидкості торгівлі, охопленню активів і ліквідності, MEXC допомагає інвесторам швидко використовувати можливості на ринку, що постійно змінюється. Якщо ви вірите в майбутнє екосистеми Sonic, MEXC стане для вас ідеальною платформою для участі в цих проєктах.



