Eclipse: уніфіковане рішення рівня 2, що інтегрує Ethereum і Solana

Eclipse ─ це перше рішення рівня 2 на Ethereum, яке працює в середовищі віртуальних машин Solana (SVM). Його модульна архітектура розроблена для створення базової інфраструктури, необхідної для підтримки швидкої, безпечної та гнучкої взаємодії мільйонів користувачів між Web3-застосунками та децентралізованими застосунками.









Eclipse є стратегічною відповіддю на поточні проблеми масштабування в екосистемі блокчейну.





З розвитком технології блокчейн Ethereum, яка вважається провідною платформою для смартконтрактів, зазнає все більшого тиску через свою обмежену масштабованість. Хоча такі ініціативи, як шардинг та ролапи, спрямовані на підвищення продуктивності, такі проблеми, як фрагментація ліквідності та неоптимальний користувацький досвід, залишаються. І навпаки, Solana відома своєю винятковою пропускною здатністю та масштабованістю, хоча проблеми з децентралізацією та безпекою залишаються. Eclipse було розроблено, щоб заповнити ці прогалини, об'єднавши сильні сторони Ethereum і Solana, пропонуючи рішення нового покоління, призначене для розширення можливостей інфраструктури блокчейну.









Eclipse побудовано на основі революційної інновації: GSVM (віртуальна машина GigaScale). GSVM поєднує в собі спільно розроблену програмно-апаратну архітектуру з кросрівневою оптимізацією, щоб забезпечити продуктивність, порівнянну з середовищем паралельного виконання Sealevel від Solana, зберігаючи при цьому надійну безпеку і ліквідність Ethereum. Цей новий дизайн дозволяє Eclipse обробляти великомасштабні транзакції з винятковою ефективністю, стабільністю та масштабованістю.





Архітектура GSVM визначається чотирма ключовими інноваціями:





Спільна розробка апаратно-програмного забезпечення: GSVM використовує високопродуктивні обчислювальні компоненти, такі як графічні процесори (GPU) та програмовані користувачем вентильні матриці (FPGA), а також розумні мережеві інтерфейси, такі як SmartNIC, для динамічної адаптації стратегій обробки на основі складності транзакцій. Ця архітектура забезпечує оптимальний розподіл ресурсів: підвищену обчислювальну потужність для складних смартконтрактів і оптимізовану пропускну здатність для простіших транзакцій, тим самим максимізуючи ефективність всієї системи.





Динамічне масштабування та ізоляція hotspot: у відповідь на сплески транзакцій або застосування з високим попитом, GSVM динамічно перерозподіляє ресурси процесора для збільшення обчислювальної потужності в режимі реального часу. Крім того, вона пропонує ізоляцію ресурсів для застосунків з високим трафіком, запобігаючи впливу локальних перевантажень на продуктивність усієї мережі. Таке поєднання динамічного масштабування та локалізації hotspot забезпечує постійну стабільність і доступність в умовах високих навантажень.





Кросрівнева оптимізація: GSVM забезпечує інтероперабельність даних у режимі реального часу на різних рівнях системи, включаючи оцінювання комісій за gas, виконання транзакцій та планування, забезпечуючи тісно інтегровані операційні робочі процеси. Завдяки попередній вибірці даних про транзакції та проактивній оцінці комісій за gas, GSVM значно зменшує затримку виконання транзакцій. Крім того, система використовує прогностичне планування на основі штучного інтелекту, щоб передбачити потенційні проблеми, такі як перевантаження або збої в роботі блоків, що ще більше оптимізує пропускну здатність транзакцій.





Обчислювальна абстракція та розпаралелювання: щоб максимізувати ефективність обробки, GSVM вивантажує інтенсивні обчислювальні завдання в офчейн-середовища. Результати потім перевіряються за допомогою доведення з нульовим розголошенням (ZK) і надійно фіксуються в основній мережі Ethereum. Ця гібридна модель виконання офчейн та верифікації ончейн прискорює обробку без шкоди для цілісності та безпеки даних.





На додаток до цих основних інновацій, Eclipse підтримує широкий спектр середовищ виконання, включаючи EVM, SVM та MoveVM, надаючи розробникам безпрецедентну гнучкість. Проєкти можуть обирати найбільш підходящий рівень виконання та налаштовувати компоненти відповідно до конкретних потреб у продуктивності, безпеці та масштабованості. Для подальшого підвищення безпеки Eclipse інтегрує RISC Zero, високопродуктивну систему захисту від шахрайства ZK, пропонуючи користувачам оптимальний баланс між швидкістю транзакцій, криптографічним захистом та економічною ефективністю.









З моменту запуску основної мережі в листопаді 2024 року екосистема Eclipse зазнала швидкого і значного зростання. На сьогоднішній день понад 60 децентралізованих застосунків (dApp) та постачальників послуг інтегрувалися з Eclipse, охоплюючи широкий спектр вертикалей, включаючи DeFi, GameFi, споживчі застосунки та NFT.





DeFi: екосистема включає нативні протоколи, такі як кредитна платформа Astrol, децентралізовані біржі Invariant та Umbra, серед інших, які пропонують повний набір децентралізованих фінансових послуг.

GameFi: такі ігри, як Turbo Tap, поєднують захопливий ігровий процес із вбудованими екосистемними стимулами, залучають активну участь користувачів і підвищують взаємодію зі спільнотою.

NFT: Eclipse представила офіційну колекцію NFT для After School Club і підтримує численні NFT-платформи, включаючи Scope і Minty.Market, прискорюючи розвиток своєї NFT-екосистеми.





Екосистема Eclipse також включає нові проєкти, такі як ринок прогнозування Hedgehog і платформа мемкоїнів Fight.Horse, що підкреслює її прихильність до підтримки різноманітного та інноваційного середовища програм.





Завдяки потужному розширенню екосистеми, Eclipse отримала понад 1150 ETH у вигляді згенерованих комісій, створила спільноту з понад 472 000 учасників на Discord та приєднала понад 1 мільйон гаманців. Платформа обробила понад 2,1 мільярда транзакцій, а обсяг торгівлі на децентралізованій біржі (DEX) перевищив 1 млрд $.













Eclipse розроблений таким чином, щоб пропонувати найкраще з Ethereum і Solana, поєднуючи сильні сторони кожної архітектури блокчейну для підвищення масштабованості, зручності та безпеки. Нижче наведено загальний огляд архітектури основної мережі Eclipse:





Розрахунковий рівень (Ethereum): Eclipse використовує Ethereum як розрахунковий рівень, гарантуючи безпечне та децентралізоване завершення транзакцій. Транзакції перевіряються за допомогою механізму перенесення, що дозволяє Eclipse успадковувати надійні гарантії безпеки Ethereum.





Виконавчий рівень (SVM): транзакції виконуються через віртуальну машину Solana, що забезпечує паралельну обробку. У порівнянні з однопоточними середовищами, такими як віртуальна машина Ethereum (EVM), це значно збільшує пропускну здатність транзакцій.





Доступність даних (Celestia): для досягнення масштабованої та економічно ефективної доступності даних, Eclipse публікує дані про транзакції в Celestia. Такий підхід знижує витрати, підтримуючи при цьому великі обсяги транзакцій, на відміну від покладання виключно на Ethereum для забезпечення доступності даних.





Захист від шахрайства (RISC Zero): для підтримки цілісності мережі Eclipse застосовує доведення з нульовим розголошенням для захисту від шахрайства за допомогою RISC Zero. Це дозволяє системі виявляти і вирішувати недійсні транзакції без необхідності надмірного виконання ончейн.













Оскільки технології блокчейн продовжують розвиватися і набувати все більшого поширення, Eclipse – це інноваційна платформа, яка об'єднує сильні сторони Ethereum і Solana, вона має всі шанси стати ключовим інструментом для широкомасштабного розгортання Web3-програм. Рухаючись вперед, Eclipse продовжуватиме зосереджуватися на вдосконаленні своєї технічної інфраструктури та користувацького досвіду, надаючи розробникам надійне та зручне для них середовище, водночас гарантуючи безпечну, ефективну та економічно вигідну роботу для кінцевих користувачів.





Для інвесторів і розробників, які уважно стежать за розвитком інфраструктури блокчейну і впровадженням децентралізованих технологій, Eclipse представляє привабливу можливість. Її унікальний архітектурний дизайн і перспективні сценарії застосування роблять її потенційним каталізатором наступного етапу розвитку галузі.





Як лідер в індустрії цифрових активів, MEXC продовжує виявляти та підтримувати нові проєкти, такі як Eclipse. Ми прагнемо надавати професійні та комплексні послуги, пропонуючи надшвидку торгівлю на мілісекундному рівні та ексклюзивний доступ до ретельно перевірених високоякісних проєктів. З MEXC ви завжди будете на крок попереду, готові скористатися наступною інвестиційною можливістю.



