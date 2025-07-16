Глибоке занурення в EarthMeta: створення децентралізованої віртуальної екосистеми Землі на основі ШІ

В умовах швидкого зближення ШІ та Web3 EarthMeta переосмислює наше бачення «цифрового світу». Як платформа віртуальної Землі, що поєднує можливості ШІ, децентралізоване управління та захопливий досвід, EarthMeta прагне створити цифрову екосистему наступного покоління, засновану на автономії користувачів та відкритій співпраці.









EarthMeta — це проєкт ШІ та Web3, побудований на блокчейні Polygon, який поєднує механіку NFT з відображенням географічних активів, щоб створити цифрову платформу Землі, де реальний і віртуальний світи сходяться.





На EarthMeta кожне місто та пам'ятка на планеті можуть бути викарбувані, ними можна керувати та продавати як NFT. На відміну від традиційних платформ віртуальної нерухомості, EarthMeta ставить управління на перше місце, де тільки користувачі, які стають очільниками, отримують права на торгівлю і розвиток пам'яток цього міста.





Бачення EarthMeta містить:





Створення справедливої, децентралізованої глобальної віртуальної системи Землі.

Надання захопливого цифрового досвіду, який поєднує фізичну та віртуальну реальність за допомогою технологій ШІ та доповненої реальності (далі "ДР").

Надання можливості користувачам по всьому світу створювати та керувати разом у спільному будівництві нових міст метавсесвіту.









EarthMeta прокладає новий шлях як проєкт Web3, не лише надаючи комплексну систему торгівлі активами, але й впроваджуючи глибоку децентралізацію у свою модель управління. Нижче ми розглядаємо EarthMeta за чотирма основними сферами: управління, торгівля, ШІ та ДР.









У EarthMeta кожне місто має бути «отриманим», і лише його очільник може продавати або карбувати пам'ятки у вигляді NFT в межах цього міста. Наприклад, якщо Нью-Йорк залишається не отриманим, Статуя Свободи не з'явиться на ринку, доки користувач не отримає це місто і не активує циркуляцію його активів.





Така організація підкреслює прагнення платформи до справжньої децентралізації, віддаючи владу безпосередньо в руки користувачів.









EarthMeta впроваджує повну торгівлю ончейн та систему управління активами:





Виконує всі транзакції через смартконтракти Polygon, без зберігання активів користувачів.

Не стягує комісій за транзакції, таким чином уникаючи конфлікту інтересів.

Не включає розкриття початкової ціни; очільники встановлюють власні ціни, щоб сприяти динаміці вільного ринку.

Не продає самі земельні ділянки, зосереджуючись виключно на розвитку інфраструктури, щоб зберегти нейтральність екосистеми.









EarthMeta глибоко інтегрує ШІ в управління своєю платформою:





Використовує великі мовні моделі для оцінки міст за культурними, економічними та географічними критеріями, надаючи користувачам інформацію для управління на основі даних.

Надає інструменти для пропозицій щодо назв міст і пам'яток, автоматичної генерації описового тексту та зображень, а також аналізу економічної моделі.

Розгортає ШІ-асистентів управління для симуляції процесу прийняття рішень, підвищуючи ефективність та забезпечуючи такі функції, як «президентські» вибори.





Впроваджуючи ці інтелектуальні засоби управління, EarthMeta знижує бар'єр для участі, одночасно збільшуючи задоволення та ефективність.









EarthMeta запустить мобільний дослідницький інструмент, який поєднує карти реального світу з доповненою реальністю. Використовуючи камеру свого телефону, користувачі можуть «захоплювати» віртуальні пам'ятки, заробляти винагороди у вигляді NFT або виконувати інтерактивні завдання, пересуваючись реальними вулицями, забезпечуючи захопливий цифровий досвід типу «гуляйте і досліджуйте». Ця функція не лише підвищує залучення користувачів, але й пропонує нові можливості для фізичних мерчантів, власників інтелектуальної власності та організаторів подій.









EarthMeta випустить нативний токен EARTHMETA на блокчейні Polygon. Його основні застосування включають в себе:





Отримання та стейкінг прав на управління: заблокуйте EARTHMETA, щоб отримати міста або керувати ними.

Розрахунки транзакцій: використовуйте EARTHMETA як засіб обміну для всіх угод з активами ончейн.

Голосування в управлінні: використовуйте EARTHMETA для участі у прийнятті рішень на рівні платформи.

Заохочення та винагороди: заробляйте EARTHMETA через заохочення користувачів та винагороди за створення контенту.





Крім того, EarthMeta буде проводити «Первинні аукціони» для певних земельних ділянок та події «Отримання міста», надаючи раннім учасникам ексклюзивний доступ до віртуального світу.









EarthMeta завершила свою фундаментальну розробку і буде поетапно впроваджувати ключові функції:





2-й квартал 2025 року: запуск механізму управління та відкриття першої хвилі отримання міст.

3-й квартал 2025 року: запуск системи торгівлі активами пам'яток та підтримка персоналізованого контенту міст.

4-й квартал 2025 року: випуск застосунку доповненої реальності, що впроваджує геймплей захоплення NFT за геолокацією.

З 2026 року: запуск SDK від EarthMeta, що дозволить стороннім розробникам спільно створювати міський досвід (наприклад, віртуальні галереї, місця для проведення подій).





EarthMeta прагне створити «децентралізовану + керовану ШІ + з доповненою реальністю» цифрову Землю, яка слугуватиме не лише розширенням метавсесвіту, але й інноваційною пісочницею цифрової цивілізації в еру Web3.









EarthMeta стоїть на вістрі створення віртуальної Землі на основі технологій ШІ, блокчейну та доповненої реальності, які переосмислюють землю, управління та співпрацю в цифровому світі. Тут користувачі є не просто учасниками, але й будівниками міст, очільниками, творцями та дослідниками.





Зі збільшенням кількості розблокованих міст, вдосконаленням механізмів управління та приєднанням партнерів екосистеми, EarthMeta готова стати першою віртуальною платформою Землі, яка дійсно керується користувачами.





Токен EARTHMETA тепер пройшов лістинг на MEXC. Ви можете переглядати дані про ціни EARTHMETA в режимі реального часу і прогнози цін EARTHMETA онлайн, а також торгувати EARTHMETA на MEXC, виконавши наступні дії:





Відкрийте та увійдіть в акаунт у застосунку MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

У рядку пошуку знайдіть EARTHMETA і виберіть спотову торгівлю

Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та завершіть угоду.









Ви також можете перейти на сторінку події MEXC Airdrop+ , щоб взяти участь в аірдропі з EARTHMETA та виграти винагороди.



