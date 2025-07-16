Отримуйте прибуток безплатно з ф'ючерсними бонусами на MEXC





На біржі MEXC ф’ючерсний бонус — це вид винагороди, який платформа надає користувачам. Він може служити маржею для торгівлі ф’ючерсами, а також може використовуватися для компенсації комісій за торгівлю та комісій за фінансування. Ф'ючерсний бонус на платформі MEXC має такі особливості:





Торгівля: ф’ючерсний бонус можна використовувати лише для торгівлі ф’ючерсами. Він може бути використаний як маржа для ф’ючерсних позицій, а також може компенсувати комісію за торгівлю, збитки та комісію за фінансування. Важливо зазначити, що комісії за торгівлю, компенсовані за допомогою ф’ючерсного бонусу, не враховуються до розрахунку комісійних.





Своєчасність: ф’ючерсні бонуси, отримані від різних подій, мають різні періоди дії, але зазвичай це 15 днів. Щоб дізнатися про конкретні періоди дії, зверніться до правил події або терміну дії, який відображається у вашому гаманці. Якщо ви отримуєте декілька ф’ючерсних бонусів послідовно, термін їх дії буде об’єднано та подовжено.





Наприклад, якщо ви спочатку отримали ф’ючерсний бонус у розмірі 100 USDT, термін дії якого закінчується 30 жовтня, і до закінчення цього періоду дії ви отримуєте додатковий ф’ючерсний бонус у розмірі 50 USDT із терміном дії до 5 листопада, то сумарний ф’ючерсний бонус у розмірі 150 USDT матиме подовжений термін дії до 5 листопада.





Будь-які залишкові бонуси, які не були використані до закінчення терміну дії, будуть скасовані. Якщо після закінчення терміну дії ваш ф’ючерсний бонус все ще використовується (наприклад, якщо він використовується як маржа для відкритої позиції), ваша маржа не буде скасована негайно. Бонус буде скасовано, лише коли він не буде у використанні.





Не можна зняти чи переказати: ф’ючерсний бонус не можна переказати чи зняти. Якщо ви знімаєте або переказуєте активи зі свого ф’ючерсного рахунку до того, як ф’ючерсний бонус буде використано повністю, залишковий ф’ючерсний бонус буде скасовано. Однак, якщо ви отримуєте прибуток від торгівлі ф’ючерсами за допомогою бонусів, то в такому випадку бонус можна зняти.









На платформі MEXC проводяться численні ф’ючерсні події , такі як M-Day - Ф'ючерси, отримайте 8000 $, аірдропи токенів тощо. Беручи участь у цих подіях, користувачі можуть отримувати ф'ючерсні бонуси різного розміру. Як приклад, ми коротко продемонструємо, як отримати ф'ючерсні бонуси, беручи участь у події M-Day.









Клацніть на [Ф'ючерси M-Day] на верхній панелі навігації на головній сторінці офіційного вебсайту MEXC, щоб перейти на сторінку події. На сторінці події клацніть на [Швидка реєстрація]. Якщо після успішної реєстрації ви продовжуєте торгувати протягом періоду події та відповідаєте умовам торгівлі, вказаним у правилах отримання квитків, система автоматично видасть вам відповідні додаткові квитки без необхідності подальшої реєстрації.





Після завершення події ви можете повернутися на сторінку M-Day, щоб перевірити результати. Бонусні ф'ючерсні винагороди будуть розподілені протягом розрахункового періоду.













На головній сторінці застосунку MEXC торкніться [M-Day] у контекстному меню, щоб перейти на сторінку події. На сторінці події торкніться [Швидка реєстрація]. Якщо після успішної реєстрації ви продовжуєте торгувати протягом періоду події та відповідаєте умовам торгівлі, вказаним у правилах отримання квитків, система автоматично видасть вам відповідні додаткові квитки без необхідності подальшої реєстрації.





Після завершення події ви можете повернутися на сторінку M-Day, щоб перевірити результати. Бонусні ф’ючерсні винагороди будуть розподілені протягом розрахункового періоду.

















Отримавши ф'ючерсний бонус, ви можете переглянути загальну суму ф'ючерсних бонусів, що залишилися на вашому рахунку.









На офіційному вебсайті MEXC клацніть на [Гаманець] у верхньому правому кутку, а потім виберіть [Ф'ючерсний рахунок], щоб переглянути баланс ф'ючерсних бонусів на вашому ф'ючерсному рахунку.













У застосунку MEXC торкніться [Гаманці] внизу та виберіть [Ф'ючерси], щоб переглянути баланс ф'ючерсних бонусів на вашому ф'ючерсному рахунку.







