Не пропустіть можливості для торгівлі: використовуйте волатильність ринку з ордерами зі слідкуванням на MEXC Ф'ючерси

Висока волатильність давно є однією з визначальних рис криптовалютного ринку й досі залишається важливим чинником, що приваблює багатьох учасників. В умовах таких стрімких змін здатність вчасно визначати та реалізовувати можливості для входу стає особливо важливою. Проте трейдери часто втрачають ці моменти через вагання, неточне визначення часу або просто через швидкий темп коливань ринку. Функція «Ордер зі слідкуванням» на MEXC Ф'ючерси створена саме з урахуванням цього виклику: вона забезпечує механізм автоматичного коригування ордерів відповідно до руху ринку, допомагаючи учасникам ефективніше реагувати на волатильність і вчасно використовувати ринкові можливості.









Функція «Ордер зі слідкуванням» повторно розміщує лімітний ордер за поточною найкращою ринковою ціною. Зокрема, коли користувач активує «Ордер зі слідкуванням» на MEXC Ф'ючерси, наявний лімітний ордер, що знаходиться далеко від книги ордерів, швидко коригується до найкращої ціни купівлі або продажу, залишаючись при цьому лімітним ордером у книзі ордерів. Це дозволяє трейдерам використовувати можливості під час різких цінових коливань без застосування маркет ордерів, які зазвичай супроводжуються вищими комісіями.





Наприклад, Аліса розміщує лімітний ордер на купівлю безстрокових ф'ючерсів BTCUSDT за ціною 100 000 USDT. Через деякий час ринкова ціна не досягла рівня її ордера, і вона очікує, що BTCUSDT продовжить зростати. У цей момент найкращий бід (best bid) становить 115 999 USDT, а найкращий аск (best ask) — 116 000 USDT. Коли Аліса використовує функцію «Ордер зі слідкуванням», система миттєво повторно розміщує її ордер за ціною 115 999 USDT, значно підвищуючи ймовірність його виконання. Навпаки, Сінді має лімітний ордер на продаж за 120 000 USDT і хоче прискорити його виконання. Використовуючи функцію «Ордер зі слідкуванням», її ордер повторно розміщується за найкращою ціною продажу.





Важливо зазначити, що функція «Ордер зі слідкуванням» на MEXC Ф'ючерси наразі підтримується лише в режимі хеджування . Під час повторного розміщення ордера на відкриття лонг позиції з використанням цієї функції користувачі повинні переконатися, що на їхньому ф'ючерсному рахунку достатньо маржі, щоб уникнути відмови в виконанні ордера.













Щоб підвищити ефективність торгівлі, MEXC запровадила функцію «Ордер зі слідкуванням», яка вирішує проблему тривалого невиконання лімітних ордерів.





У більшості випадків користувачам доводилося скасовувати існуючий ордер і вручну створювати новий, щоб оновити ціну ордера відповідно до поточної ринкової ціни. Завдяки функції «Ордер зі слідкуванням» це можна зробити в один клац: система повторно розміщує ордер як новий лімітний ордер за поточною найкращою ринковою ціною. Кількість ордера залишається незмінною, а тип ордера продовжує вважатися як ордер мейкера, тому додаткові комісії не нараховуються.





Спрощуючи процес і підвищуючи ймовірність виконання ордерів, функція «Ордер зі слідкуванням» покращує загальну ефективність торгівлі.









Для демонстрації візьмемо торгову пару безстрокових ф'ючерсів USDT-M як приклад.









Відкрийте офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у свій акаунт. У розділі Ф'ючерси оберіть Ф'ючерси USDT-M, щоб перейти на сторінку торгівлі. У панелі розміщення ордерів праворуч створіть лімітний ордер.









Прокрутіть сторінку вниз і знайдіть свій лімітний ордер у розділі Відкриті ордери. Клацніть на кнопку Слідкувати.









Якщо в уподобаннях увімкнено опцію Підтвердження розміщення ордера, клацнувши на кнопку Слідкувати відкриється вікно Підтвердити ордер зі слідкуванням. Тут ви можете повторно підтвердити ордер і клацнути OK, щоб завершити дію.





Якщо в уподобаннях вимкнено опцію Підтвердження розміщення ордера, клацнувши на кнопку Слідкувати, дія буде виконана негайно.









Після проходження перевірки дійсності ордера, ліміту ризику, балансу та ризику ліквідації ордер зі слідкуванням буде успішно розміщено. Ваш початковий лімітний ордер буде повторно розміщено за поточним найкращим бід або аск на вашій стороні. Після виконання виконаний лімітний ордер з'явиться у розділі Відкриті позиції.





Якщо хоча б одна з перевірок не буде пройдена, ордер зі слідкуванням не буде розміщено, а система відобразить причину відмови.













1) Відкрийте застосунок MEXC та увійдіть у свій акаунт. У нижній частині головної сторінки торкніться кнопки Торгівля.

2) На сторінці торгівлі у верхньому меню оберіть розділ Ф'ючерси, щоб перейти до інтерфейсу ф'ючерсної торгівлі.

3) Створіть лімітний ордер.

4) Прокрутіть вниз до розділу Відкриті ордери, щоб переглянути свій лімітний ордер, а потім торкніться Слідкувати.

5) Торкніться Підтвердити.

6) Після проходження перевірки дійсності ордера, ліміту ризику, балансу та ризику ліквідації ордер зі слідкуванням буде успішно розміщено. Ваш початковий лімітний ордер буде повторно розміщено за поточним найкращим бід або аск на вашій стороні. Після виконання виконаний лімітний ордер з'явиться у розділі Позиції.





Якщо хоча б одна з перевірок не буде пройдена, ордер зі слідкуванням не буде розміщено, а система відобразить причину відмови.

















Хоча висока волатильність ринку криптовалютних ф'ючерсів створює численні торгові можливості, при довших часових проміжках можна помітити, що приблизно 80% часу більшість криптовалют фактично рухається в межах певного цінового діапазону. Наприклад, на наведеному нижче графіку показано коливання ціни безстрокових ф'ючерсів ETHUSDT у межах такого діапазону.









Це відкриває можливості для ф'ючерсної grid торгівлі.









Grid торгівля — це кількісна, автоматизована торгова стратегія. Вона працює шляхом розміщення кількох рівномірно розташованих ордерів на купівлю та продаж у заданому ціновому діапазоні, створюючи своєрідну "grid" (переклад з англ. "сітка"). Коли ціна рухається в межах цього діапазону, система автоматично купує на мінімумі та продає на максимумі, отримуючи прибуток від кожного невеликого цінового коливання.





Простими словами, grid торгівля не залежить від прогнозування напрямку ринку. Замість цього вона отримує прибуток безпосередньо з волатильності цін. Поки ринок змінюється, незалежно від того, чи він зростає, падає чи рухається бічним трендом, існує потенціал для отримання прибутку.









MEXC Ф'ючерси на акції пропонують новий спосіб торгівлі акціями США за допомогою криптовалюти. Інвестори можуть брати участь у коливаннях цін на акції, не утримуючи самі акції та не маючи брокерського акаунту. Використовуючи криптовалюту як маржу, трейдери можуть отримувати прибуток від змін цін на акції з кредитним плечем і гнучкими торговими можливостями.





За допомогою MEXC Ф'ючерси на акції користувачі можуть легко торгувати десятками акцій інвестиційного рівня без необхідності традиційного брокерського акаунту. Платформа також пропонує одні з найнижчих комісій у галузі та зручний інтерфейс для торгівлі. За даними звіту ChainCatcher , глибина торгівлі MEXC Ф'ючерси на акції вже значно випереджає інших учасників ринку, що забезпечує більш стабільну цінову динаміку навіть у екстремальних ринкових умовах і допомагає зменшити ризик несподіваних ліквідацій.













Наразі на MEXC проходить подія « Фестиваль без комісії ». Беручи участь у події, користувачі можуть істотно знизити витрати на торгівлю, досягнувши мети «заощаджувати більше, торгувати більше, заробляти більше». На платформі MEXC ви можете не тільки користуватися низькими комісіями за торгівлю під час події, але й випереджати ринкові тенденції та максимально ефективно використовувати можливості. Це ідеальний старт для прискорення зростання ваших активів.



