Dolomite: революція у сфері ліквідності децентралізованих фінансів





З розвитком технології блокчейну децентралізовані фінанси (DeFi) продовжують впроваджувати практичні та інноваційні інфраструктурні рішення. Dolomite, побудований на мережі Arbitrum, переосмислює торгівлю цифровими активами та кредитування завдяки своїй спеціалізованій фінансовій архітектурі. Запуск нативного токена управління, DOLO, знаменує собою ключову віху в розвитку платформи як децентралізованого грошового ринку і біржі.









Dolomite диференціює себе завдяки трьом основоположним принципам:





1) Віртуальна система ліквідності: удосконалена алгоритмічна структура максимізує ефективність капіталу в різноманітному пулі активів, починаючи від основних криптовалют і закінчуючи токенами, що розвиваються, долаючи обмеження традиційних моделей ліквідності.

2) Модель стимулювання, орієнтована на користувача: замість того, щоб покладатися на високі комісії, Dolomite повертає доходи від протоколу безпосередньо користувачам. Стійкі механізми розподілу, такі як стейкінг винагород, створюють позитивний цикл зворотного зв'язку, який узгоджує зростання платформи з перевагами користувачів.

3) Орієнтована на безпеку фінансова архітектура: всі позики мають надмірне забезпечення і регулюються перевіреними смартконтрактами та надійним контролем ризиків. Такий дизайн захищає активи користувачів, зберігаючи при цьому стабільність платформи.





Згідно з оперативними даними, користувачі сплачують лише комісію ончейн за користування мережею і не несуть жодних додаткових витрат на платформі, що значно знижує бар'єр для участі.









Токен DOLO виконує дві основні функції в екосистемі Dolomite:





1) Права управління: власники токенів можуть подавати пропозиції та голосувати за оновлення протоколу, зміни параметрів та інші важливі рішення, забезпечуючи розвиток платформи під керівництвом її спільноти.

2) Функціональна корисність: DOLO лежить в основі винагород за стейкінг і стимулів для забезпечення ліквідності. Майбутні випуски забезпечать кросчейн-сумісність і додаткові функції, що ще більше підвищить корисність токенів.









1) Фіксована пропозиція: загальна пропозиція обмежена 1 мільярдом токенів, що забезпечує дефіцит.

2) Прозорий розподіл: 20% для перших вкладників і заохочення спільноти, включаючи аірдропи. 3% зарезервовано для цільових винагород вкладникам протоколу Boyco. Решта токенів розподіляється між пулами ліквідності та фондом розвитку екосистеми.

3) Графік випуску токенів: у день генерації токенів (TGE) (24 квітня) приблизно 361 мільйон токенів, включаючи заблоковані veDOLO (Vote Escrowed DOLO), будуть введені в обіг, що дозволить збалансувати миттєву ліквідність з довгостроковими розміщеннями.









Подія генерації токенів (TGE): починаючи з 24 квітня, користувачі можуть отримати DOLO через платформу проєкту, офіційно активуючи економіку токенів.





Кросчейн-розгортання: крім бази Arbitrum, DOLO буде запущено на Berachain, щоб просунути кросчейн-стратегію і розширити доступ користувачів.





Механізм ретроактивних аірдропів: на основі знімка від 6 січня 2025 року, тільки користувачі, які були активні до цієї дати, можуть претендувати на отримання винагороди, що посилює принцип "винагорода на основі внеску".









З розвитком платформи та економіки творців Dolomite трансформує досвід DeFi за допомогою технологічних інновацій. Його система віртуальної ліквідності та модель заохочення, орієнтована на користувача, встановлюють новий стандарт поєднання ефективності капіталу з широкою доступністю. У міру розвитку екосистеми токенів DOLO цей децентралізований фінансовий хаб готовий залучити ширше коло учасників, які досліджують майбутнє цифрових фінансів. Досвід виявлення та підтримки нових проєктів робить MEXC найкращим місцем для придбання та торгівлі DOLO.





DOLO тепер доступний для спотової та ф'ючерсної торгівлі на MEXC, де ви можете торгувати з надзвичайно низькими комісіями





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт

2) У рядку пошуку введіть DOLO і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.

3) Виберіть тип ордера, введіть суму і ціну, а потім підтвердьте ордер.





Ви також можете приєднатися до відповідних подій з депозиту і торгівлі на сторінці MEXC Airdrop+ . Просто виконайте кілька завдань, щоб отримати шанс заробити додаткові токени DOLO або винагороду в USDT.









1) Комплексна ліквідність: менші спреди, швидше виконання та стабільніша торгівля.

2) Зручний інтерфейс: зручний дизайн, який дозволяє як новим, так і досвідченим трейдерам швидко почати роботу.

3) Надійна система безпеки: багаторівневий захист активів, моніторинг ризиків у режимі реального часу та повна компенсація збитків, пов'язаних з платформою.

4) Цілодобова служба підтримки клієнтів: цілодобова допомога, коли ви цього потребуєте.

5) Наднизькі комісії: конкурентоспроможні комісії за торгівлю, які допоможуть вам максимізувати ваші прибутки.







