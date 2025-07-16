З розвитком технології блокчейну децентралізовані фінанси (DeFi) продовжують впроваджувати практичні та інноваційні інфраструктурні рішення. Dolomite, побудований на мережі Arbitrum, переосмислює торгЗ розвитком технології блокчейну децентралізовані фінанси (DeFi) продовжують впроваджувати практичні та інноваційні інфраструктурні рішення. Dolomite, побудований на мережі Arbitrum, переосмислює торг
Dolomite: революція у сфері ліквідності децентралізованих фінансів

16 липня 2025
DeFi
Dolomite
З розвитком технології блокчейну децентралізовані фінанси (DeFi) продовжують впроваджувати практичні та інноваційні інфраструктурні рішення. Dolomite, побудований на мережі Arbitrum, переосмислює торгівлю цифровими активами та кредитування завдяки своїй спеціалізованій фінансовій архітектурі. Запуск нативного токена управління, DOLO, знаменує собою ключову віху в розвитку платформи як децентралізованого грошового ринку і біржі.

1. Основні переваги Dolomite: ефективність капіталу та інклюзивне фінансування


Dolomite диференціює себе завдяки трьом основоположним принципам:

1) Віртуальна система ліквідності: удосконалена алгоритмічна структура максимізує ефективність капіталу в різноманітному пулі активів, починаючи від основних криптовалют і закінчуючи токенами, що розвиваються, долаючи обмеження традиційних моделей ліквідності.
2) Модель стимулювання, орієнтована на користувача: замість того, щоб покладатися на високі комісії, Dolomite повертає доходи від протоколу безпосередньо користувачам. Стійкі механізми розподілу, такі як стейкінг винагород, створюють позитивний цикл зворотного зв'язку, який узгоджує зростання платформи з перевагами користувачів.
3) Орієнтована на безпеку фінансова архітектура: всі позики мають надмірне забезпечення і регулюються перевіреними смартконтрактами та надійним контролем ризиків. Такий дизайн захищає активи користувачів, зберігаючи при цьому стабільність платформи.

Згідно з оперативними даними, користувачі сплачують лише комісію ончейн за користування мережею і не несуть жодних додаткових витрат на платформі, що значно знижує бар'єр для участі.

2. Токен DOLO: управління та корисність


Токен DOLO виконує дві основні функції в екосистемі Dolomite:

1) Права управління: власники токенів можуть подавати пропозиції та голосувати за оновлення протоколу, зміни параметрів та інші важливі рішення, забезпечуючи розвиток платформи під керівництвом її спільноти.
2) Функціональна корисність: DOLO лежить в основі винагород за стейкінг і стимулів для забезпечення ліквідності. Майбутні випуски забезпечать кросчейн-сумісність і додаткові функції, що ще більше підвищить корисність токенів.

3. Огляд токеноміки


1) Фіксована пропозиція: загальна пропозиція обмежена 1 мільярдом токенів, що забезпечує дефіцит.
2) Прозорий розподіл: 20% для перших вкладників і заохочення спільноти, включаючи аірдропи. 3% зарезервовано для цільових винагород вкладникам протоколу Boyco. Решта токенів розподіляється між пулами ліквідності та фондом розвитку екосистеми.
3) Графік випуску токенів: у день генерації токенів (TGE) (24 квітня) приблизно 361 мільйон токенів, включаючи заблоковані veDOLO (Vote Escrowed DOLO), будуть введені в обіг, що дозволить збалансувати миттєву ліквідність з довгостроковими розміщеннями.

4. Ключові етапи та розширення екосистеми


Подія генерації токенів (TGE): починаючи з 24 квітня, користувачі можуть отримати DOLO через платформу проєкту, офіційно активуючи економіку токенів.

Кросчейн-розгортання: крім бази Arbitrum, DOLO буде запущено на Berachain, щоб просунути кросчейн-стратегію і розширити доступ користувачів.

Механізм ретроактивних аірдропів: на основі знімка від 6 січня 2025 року, тільки користувачі, які були активні до цієї дати, можуть претендувати на отримання винагороди, що посилює принцип "винагорода на основі внеску".

Як купити DOLO на MEXC?


З розвитком платформи та економіки творців Dolomite трансформує досвід DeFi за допомогою технологічних інновацій. Його система віртуальної ліквідності та модель заохочення, орієнтована на користувача, встановлюють новий стандарт поєднання ефективності капіталу з широкою доступністю. У міру розвитку екосистеми токенів DOLO цей децентралізований фінансовий хаб готовий залучити ширше коло учасників, які досліджують майбутнє цифрових фінансів. Досвід виявлення та підтримки нових проєктів робить MEXC найкращим місцем для придбання та торгівлі DOLO.

DOLO тепер доступний для спотової та ф'ючерсної торгівлі на MEXC, де ви можете торгувати з надзвичайно низькими комісіями.

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт.
2) У рядку пошуку введіть DOLO і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть суму і ціну, а потім підтвердьте ордер.

Ви також можете приєднатися до відповідних подій з депозиту і торгівлі на сторінці MEXC Airdrop+. Просто виконайте кілька завдань, щоб отримати шанс заробити додаткові токени DOLO або винагороду в USDT.

Переваги торгівлі DOLO на MEXC:


1) Комплексна ліквідність: менші спреди, швидше виконання та стабільніша торгівля.
2) Зручний інтерфейс: зручний дизайн, який дозволяє як новим, так і досвідченим трейдерам швидко почати роботу.
3) Надійна система безпеки: багаторівневий захист активів, моніторинг ризиків у режимі реального часу та повна компенсація збитків, пов'язаних з платформою.
4) Цілодобова служба підтримки клієнтів: цілодобова допомога, коли ви цього потребуєте.
5) Наднизькі комісії: конкурентоспроможні комісії за торгівлю, які допоможуть вам максимізувати ваші прибутки.


Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консалтингових або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію лише для ознайомлення і не є інвестиційною консультацією. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте з обережністю. За всі інвестиційні рішення та результати несе відповідальність виключно користувач.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

Навіть якщо у вас ще немає лабубу, швидше за все, ви чули про цей світовий культурний феномен.1. Що таке LabubuLabubu — це головний герой серії «Монстри», створеної китайсько-бельгійським художником К

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

На порозі 2025 року Pi Network стоїть у критичній точці можливостей і викликів. Те, що починалося як амбітний експеримент з мобільного майнінгу, перетворилося на один з найбільш обговорюваних блокчейн

