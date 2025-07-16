Святкування Дня Doge! Як багато ви знаєте про популярні собачі монети?

26 серпня відзначається щорічний Міжнародний День Doge. Спочатку це був інтернет-мемкоїн, а зараз Dogecoin (DOGE) з жартівливого токена перетворився на важливого гравця на крипторинку. Напередодні Дня Doge давайте дослідимо чарівність Dogecoin та дізнаємося про найпопулярніші види монет на собачу тематику, які зараз на ринку!





Dogecoin починався як жартівлива монета, що виникла з інтернет-мема, і з часом перетворився на значущого гравця на ринку криптовалют. Незважаючи на волатильність цін, підтримка спільноти та культурний вплив забезпечили йому унікальну присутність у світі Web3. Історія Dogecoin висвітлює різноманітність і непередбачуваність крипторинку та підкреслює важливість спільноти і культури в цифрових валютах. Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися більше про Dogecoin, його походження, розвиток та поточний стан.





Dogecoin (DOGE) — це децентралізований токен, що походить з інтернет-культури мемів. Він був створений 6 грудня 2013 року інженерами-програмістами Біллі Маркусом і Джексоном Палмером. Походження Dogecoin пов'язане з відомим інтернет-мемом із собакою породи шиба-іну, виразне обличчя якої було поєднано з жартівливим текстом, ставши частиною інтернет-культури. Біллі Маркус і Джексон Палмер вирішили створити Dogecoin з метою розробити веселу, гумористичну та привабливу цифрову валюту. Частково натхненний Bitcoin, Dogecoin спочатку був задуманий як пародія на спекулятивну та бульбашкову природу ринку криптовалют того часу. Dogecoin базується на технології блокчейну монети Litecoin, але використовує інший час генерації випадкових блоків (1 хвилина) у порівнянні з Bitcoin, що дозволяє швидше підтверджувати транзакції.





Спочатку Dogecoin існував як новаторський токен і не привертав широкої уваги на ринку. Проте з часом Dogecoin поступово зібрав міцну базу підтримки спільноти. Спільнота Dogecoin відома своїм гумором і доброзичливістю, посилюючи вплив валюти через збір коштів і благодійну діяльність. Ось деякі ключові віхи розвитку Dogecoin:





2014: громадська діяльність та благодійність

Січень: спільнота Dogecoin почала використовувати токен для чайових у соціальних мережах, розвиваючи культуру щедрості.

Березень: Dogecoin вперше був використаний для збору коштів, коли спільнота зібрала понад 30 000 $ в Dogecoin, щоб допомогти команді Ямайки з бобслею взяти участь у зимових Олімпійських іграх в Сочі.

Квітень: чергова кампанія зі збору коштів дозволила спільноті Dogecoin зібрати 55 000 $ на підтримку гонщика NASCAR Джоша Уайза.

Вересень: Dogecoin впровадив механізм Auxiliary Proof of Work (AuxPoW), що дозволяє об'єднаний майнінг з Litecoin, значно посилюючи безпеку мережі Dogecoin завдяки використанню більш потужного хешування Litecoin.





2015: випуск Dogecoin Core

Технологічний розвиток Dogecoin також прогресував з випуском Dogecoin Core у 2015 році. Це важливе технічне оновлення було спрямоване на покращення безпеки та продуктивності мережі.





2017–2018: стрімкий зріст ринку

Під час стрімкогозростання криптовалютного ринку у 2017 році, Dogecoin пережив значний ріст ціни, привернувши широку увагу. Хоча його ринкова вартість була дуже волатильною, Dogecoin зберіг сильну підтримку спільноти. Незважаючи на коригування ринку в 2018 році, Dogecoin зберіг віддану базу користувачів і продовжував використовуватися для чайових та дрібних транзакцій.





2020: стрімкий зріст ціни

Dogecoin став популярним у TikTok, а користувачі заохочували спекулятивну купівлю, спрямовану на підвищення вартості Dogecoin до 1 $. Підвищений ризик призвів до значного, хоча й тимчасового, зростання ціни.





2021: вплив знаменитостей

Dogecoin зазнав безпрецедентного ринкового зростання, частково завдяки увазі таких знаменитостей, як Ілон Маск, Снуп Догг і Марк Кубан. Особливо впливовими були твіти Маска, які значною мірою вплинули на коливання цін Dogecoin. Протягом 2021 року рівень впровадження Dogecoin зростав, і все більше мерчантів та платформ почали приймати його як спосіб оплати.





2022-2023: подальша популярність

Dogecoin продовжував зберігати свою актуальність у криптовалютному просторі, підтримуваний спільнотою ентузіастів та зростаючим впровадженням мерчантами. Незважаючи на загальні коливання на криптовалютному ринку, присутність Dogecoin допомогла закріпити його статус, який вийшов за рамки просто "мемкоїна". Тим часом команда розробників зосередилася на технічних вдосконаленнях, зокрема на покращенні мережі Dogecoin, аби підвищити ефективність транзакцій і знизити комісію.





Станом на 2024 рік Dogecoin став значним гравцем на крипторинку. Незважаючи на коливання цін, сильна спільнота та культурний вплив допомогли йому зберегти стійку позицію.





Ринкова позиція

Dogecoin залишається однією з найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією, часто входячи в топ-10 криптовалют. Незважаючи на конкуренцію з боку нових криптовалют, Dogecoin продовжує утримувати стабільну частку ринку.





Підтримка спільноти

Спільнота Dogecoin залишається дуже активною та залученою, беручи участь у різних онлайн-дискусіях, подіях у соціальних мережах та благодійних проєктах. Члени спільноти зазвичай сприяють розвитку проєкту завдяки гумору та доброті.





Вплив знаменитостей

Dogecoin продовжує отримувати підтримку від знаменитостей, особливо від Ілона Маска, чиї твіти і заяви часто мають значний вплив на ціну Dogecoin. Інші знаменитості та бізнеси також почали звертати увагу на Dogecoin і приймати його як платіжний засіб.





Технологічний розвиток

Хоча технологічні інновації Dogecoin з'являються не так часто, як у деяких основних криптовалют, його команда розробників і спільнота залишаються відданими підтримці та вдосконаленню мережі. Останні оновлення були зосереджені в основному на підвищенні безпеки та продуктивності мережі.





Фінансові застосування

Поступово, з розвитком крипторинку, все більше торгових платформ і фінансових сервісів приймають Dogecoin. Деякі мерчанти та онлайн-платформи почали приймати Dogecoin як спосіб оплати.





Протягом усієї своєї історії, Dogecoin демонстрував неабияку стійкість та здатність до адаптації. Від свого зародження як жарту до стрімкого переростання в цифрову валюту, що оцінюється в мільярди, він яскраво відображає силу спільноти та процвітаючий розвиток криптовалютного простору. Успіх Dogecoin — це не лише тріумф технологій, але й модель того, як використовувати підтримку спільноти та ринкову динаміку для розвитку інновацій. Ця трансформація доводить, що навіть ідеї, які спочатку здаються незначними, можуть перетворитися на глобально впливові активи в правильному середовищі.





Згідно з даними CoinGecko на 17 серпня, до топ-10 найбільших за ринковою капіталізацією мемкоїнів на собачу тематику увійшли DOGE, SHIB, WIF, BONK, FLOKI, DOG, CORGIAI, OSAK, BABYCOIN і NEIRO. Ми зібрали та систематизували деякі з найобговорюваніших проєктів, щоб познайомити вас з ними









Введення

Dogecoin (DOGE) — це першопроходець на ринку мемкоїнів, із зображенням культового мема Шиба Іну. Спочатку DOGE був створений 6 грудня 2013 року інженерами-програмістами Біллі Маркусом і Джексоном Палмером як сатира на тодішню "бульбашку" на ринку Bitcoin. Незважаючи на те, що DOGE виник як жарт, він швидко набрав популярність та підтримку завдяки своїй веселій і гумористичній атмосфері спільноти та високій ліквідності. Сьогодні Dogecoin став основною криптовалютою на ринку, яку полюбляють інвестори та знаменитості, такі як Ілон Маск.









Особливості

- Низькі транзакційні витрати: DOGE відома своїми низькими комісіями за транзакції, що дозволяє користувачам насолоджуватися доступними цінами при здійсненні переказів.

- Висока ефективність: протокол мережі DOGE розроблений таким чином, щоб бути простим і ефективним, забезпечуючи швидке підтвердження транзакцій і потужні можливості обробки.

- Потужна підтримка спільноти: DOGE може похвалитися дуже активною спільнотою, члени якої часто беруть участь у благодійності та просуванні, щоб сприяти постійному розвитку DOGE.

- Широке впровадження: хоча DOGE виник як жарт, зараз він широко використовується для дрібних платежів, чайових і як інструмент для пожертвувань на різні проєкти.









Введення

Shiba Inu (SHIB) відомий як "Вбивця Dogecoin" і був запущений анонімною командою у 2020 році. Логотипом SHIB є ще один Шиба Іну, а його мета — повторити та перевершити успіх Dogecoin. Завдяки масштабним аірдропам і агресивним маркетинговим стратегіям спільноти, SHIB швидко здобув популярність і привернув широку увагу. Його розвиток також отримав таку ж підтримку спільноти, як і DOGE, що дозволило йому закріпитися на ринку криптовалют.









Особливості

Децентралізовані фінанси (DeFi): SHIB ─ це не просто токен, він також розширює сферу свого застосування в децентралізованих фінансах, пропонуючи такі функції, як майнінг ліквідності та фармінг прибутковості через такі платформи, як ShibaSwap.

Активна спільнота: спільнота SHIB є дуже активною, просуваючи токен через форуми, соціальні мережі та офлайн-заходи, щоб підвищити залученість користувачів.

Широке висвітлення в ЗМІ: SHIB привернув до себе значну увагу завдяки широкому висвітленню в ЗМІ та просуванню в соціальних мережах, досягнувши помітних результатів на ринку за короткий час.









Введення

dogwifhat (WIF) був розроблений анонімною командою, до якої увійшли представники секторів блокчейну та фінансових послуг. Вони прагнули поєднати гумористичні елементи з практичними фінансовими функціями, щоб створити цікавий криптовалютний проєкт. Запущений на початку 2023 року, dogwifhat (WIF) офіційно з'явився на біржах в середині того ж року. Як новий мемкоїн на собачу тематику, dogwifhat прагне залучити користувачів за допомогою інноваційних фінансових продуктів та подій. Завдяки своїй високій розважальній цінності та веселій природі, dogwifhat прагне забезпечити унікальний користувацький досвід та посилити свій вплив на ринку за допомогою особливих маркетингових стратегій.









Особливості

Інноваційні фінансові рішення: WIF підвищує застосування і привабливість свого токена, впроваджуючи нові фінансові продукти, такі як пули ліквідності та платформи для фармінгу прибутку. Ці продукти покликані надати користувачам більше можливостей для інвестування та заробітку.

Підвищення рівня залученості спільноти: dogwifhat фокусується на створенні активної спільноти, заохочуючи користувачів керувати розвитком проєкту через участь у голосуваннях, подіях та дискусіях. Діяльність спільноти включає в себе онлайн-змагання, події аірдропів та регулярні оновлення, щоб підвищити залученість та лояльність користувачів.

Цікаві маркетингові події: завдяки гумористичним маркетинговим стратегіям та креативним подіям, WIF успішно привернула значну увагу користувачів та підвищила популярність і впізнаваність токена.









Введення

Bonk був створений групою анонімних криптоентузіастів та експертів з маркетингу, які мали на меті розробити розважальний токен та просувати його за допомогою методів, орієнтованих на спільноту. Запущений наприкінці 2021 року, проєкт швидко привернув широку увагу ринку на початку 2022 року. Bonk (BONK) — це токен з гумористичною тематикою, спрямований на надання користувачам цікавого інвестиційного досвіду. BONK швидко привернув увагу спільноти і стрімко виріс на ринку завдяки серії інноваційних маркетингових стратегій та подій.









Особливості

Високий ступінь залучення спільноти: спирається на підтримку та залучення спільноти, сприяючи розвитку проєкту завдяки просуванню та обговоренню під проводом спільноти.

Активне просування на ринку та взаємодія зі спільнотою: залучає користувачів за допомогою гумористичних маркетингових кампаній, просування в соціальних мережах та інтерактивних онлайн-подій.









Введення

Floki Inu (FLOKI) названий на честь домашнього собаки Ілона Маска «Флокі», та поєднує в собі гумор і вплив знаменитостей, властиві мемкоїнам на собачу тематику, з фокусом на створенні децентралізованої платформи для спільноти. Запущений в середині 2021 року командою професіоналів з блокчейн та фінансових секторів, проєкт швидко привернув увагу ринку. Floki Inu пропонує ряд послуг DeFi та функцій NFT, прагнучи стати всебічним проєктом у світі криптовалют.









Особливості

Ініціатива спільноти та вплив знаменитостей: використовує вплив знаменитості Ілона Маска та силу спільноти для розвитку проєкту.

Послуги DeFi та функції NFT: пропонує майнінг ліквідності, послуги кредитування, а також створення і торгівлю NFT.









Введення

DOG.GO.TO.THE.MOON (Runes) DOG — це мемекоїн на собачу тематику, розроблений для залучення інвесторів за допомогою привабливого іміджу бренду та інноваційних маркетингових стратегій. Проєкт, започаткований групою криптоентузіастів, стартував наприкінці 2022 року, а офіційний запуск відбувся на початку 2023 року. Завдяки креативному маркетингу та подіям, DOG.GO.TO.THE.MOON (Runes) DOG успішно створив яскраву платформу для спільноти.









Особливості

Привабливий імідж бренду: залучає велику кількість користувачів завдяки жартівливому іміджу бренду та маркетинговим стратегіям.

Інноваційні маркетингові стратегії: включає в себе онлайн-змагання, конкурси в спільнотах та інтерактивні події для підвищення популярності та впізнаваності токена.









Введення

CorgiAI (CORGIAI) ─ це новий мемокоїн на собачу тематику, який має на меті залучити користувачів завдяки привабливому іміджу бренду та інноваційним маркетинговим стратегіям. Проєкт, запущений на початку 2023 року, був створений командою пристрасних розробників та експертів криптовалютного ринку. Вони просувають токен за допомогою креативних та розважальних елементів і офіційно пройшли лістинг на біржах в середині 2023 року.





Особливості

Інноваційний маркетинг та діяльність у спільнотах: впізнаваність токена на ринку підвищується за рахунок залучення просувальних подій та взаємодій.

Підвищення залученості користувачів: активна участь користувачів заохочується за допомогою таких заохочень, як аірдропи, голосування та обговорення у спільноті.









Введення

Osaka Protocol (OSAK) ─ це інноваційний мемкоїн на собачу тематику, покликаний надавати користувачам унікальні інвестиційні можливості, поєднуючи гумор з практичним застосуванням. Проєкт був заснований групою розробників з великим досвідом роботи з блокчейном наприкінці 2022 року і офіційно запущений на початку 2023 року. Osaka Protocol фокусується не тільки на розважальній цінності токена, але й на наданні користувачам різноманітних можливостей та варіантів використання.









Особливості

Унікальний імідж бренду та позиціонування на ринку: поєднує в собі розваги та практичність, пропонуючи різноманітні сценарії застосування.

Різноманітні сценарії застосування та функції: включає платежі, інвестиції, послуги DeFi та торгівлю NFT, що підвищує застосування токена та його конкурентоспроможність на ринку.









Введення

Babycoin (BABYCOIN) ─ це криптовалюта, що характеризується безтурботним і гумористичним стилем, створена для залучення інвесторів за допомогою унікального маркетингу та активностей у спільноті. Проєкт був запущений на початку 2022 року групою креативних розробників з маркетинговим досвідом і швидко завоював популярність серед користувачів завдяки своїм гумористичним та розважальним стратегіям.









Особливості

Акцент на гуморі та розвагах: привертає увагу та залучає користувачів завдяки легкому та гумористичному стилю та маркетингу.

Активна взаємодія зі спільнотою та маркетинг: підвищує ринкову ефективність токена і розширює базу користувачів за рахунок активної діяльності спільноти і маркетингових стратегій.









Введення

Neiro on ETH (NEIRO) — це ще один мемекоїн на собачу тематику, орієнтований на підвищення своєї ринкової ефективності та розширення бази користувачів за допомогою інноваційних технологій та маркетингових стратегій. Проєкт був запущений групою розробників з технічною спеціалізацією наприкінці 2022 року, і офіційно стартував на початку 2023 року, застосовуючи передові технології та ринкову тактику для залучення інвесторів.









Особливості

Інноваційні технології та впровадження: конкурентоспроможність токена на ринку підвищується завдяки технологічним інноваціям та різноманітним сценаріям впровадження.

Активні стратегії просування на ринку та формування спільноти: покращує ринкові показники токена та залучення користувачів завдяки ефективному маркетингу та розвитку спільноти.





Окрім перших десяти монет на собачу тематику за ринковою капіталізацією, є ще одна монета на собачу тематику, яка варта уваги: Догелон Марс (ELON).





Введення

Dogelon Mars (ELON) названий на честь Ілона Маска, щоб використати його вплив як знаменитості для підвищення цінності токена. Цей токен прагне поєднати почуття гумору Dogecoin з підтримкою знаменитостей для залучення інвесторів.









Особливості:

Вплив знаменитостей: використовує вплив знаменитості Ілона Маска для посилення впізнаваності та привабливості токена.

Гумор: ґрунтується на гумористичній та розважальній природі Dogecoin, приваблюючи широку аудиторію легким і веселим іміджем бренду.

Взаємодія зі спільнотою: підвищує впізнаваність токена та його визнання на ринку через діяльність спільнот та просування в соціальних мережах.





