Чи спалює XRP монети? Все, що потрібно знати про швидкість спалювання XRP

Якщо ви тримаєте XRP або думаєте про інвестування в нього, ви, ймовірно, чули, як люди говорять про "спалювання XRP" і задавалися питанням, про що весь цей галас. Ось у чому справа: розуміння того, як працює механізм спалювання XRP, може допомогти вам приймати розумніші рішення щодо вашого криптовалютного портфеля.

Ця стаття розбирає все, що вам потрібно знати про спалювання XRP простою українською мовою — без складного жаргону, лише прямі факти. Ви дізнаєтесь точно, як працює швидкість спалювання XRP, що означають останні зміни для ваших інвестицій і чи варто турбуватися про зниження показників спалювання. Зрештою, ви зрозумієте, що насправді визначає вартість XRP і які показники дійсно мають значення при оцінці цієї криптовалюти.





Ключові висновки:

XRP спалює крихітну суму (0.00001 XRP) з кожної транзакції для запобігання спаму, а не для маніпулювання ціною

Поточна швидкість спалювання впала на 95% порівняно з піками грудня 2024 року, зараз знищується лише 163-750 XRP щодня

Приблизно 14 мільйонів XRP було спалено з моменту запуску, що становить лише 0.014% від загальної пропозиції

Теоретично Ripple можна змусити спалити свої 39-40 мільярдів XRP в ескроу за 80% консенсусу валідаторів

Прийняття мережі, регуляторна ясність та реальна корисність набагато важливіші для довгострокової вартості XRP, ніж швидкість спалювання





Думайте про спалювання XRP як про поштові марки, які гасяться після використання. Щоразу, коли хтось надсилає XRP через мережу, крихітна кількість XRP — зазвичай 0.00001 XRP за транзакцію назавжди знищується. Це не потрапляє в чийсь кишеню і не зберігається десь у сховищі. Воно повністю видаляється з існування, щоб ніколи більше не використовуватися.

Механізм спалювання XRP слугує конкретній меті, яка не має нічого спільного зі збагаченням інвесторів. Коли Ripple розробляли XRP Ledger у 2012 році, їм потрібен був спосіб запобігти спам-атакам. Без будь-яких витрат, пов'язаних з транзакціями, зловмисники могли б затопити мережу мільйонами безцінних транзакцій і зупинити всю систему. Вимагаючи від кожної транзакції спалювати невелику комісію, XRP забезпечує реальну цінність кожної транзакції, навіть якщо ця цінність мікроскопічна.

На відміну від Bitcoin, де майнери заробляють комісії за транзакції, або Ethereum до його основних оновлень, де комісії йшли валідаторам, комісії за транзакції XRP просто зникають. Ніхто не отримує від них прибуток. Знищення комісій відбувається автоматично через протокол консенсусу мережі, який підтверджує транзакції без майнінгу. Це робить XRP принципово відмінним від криптовалют з доказом роботи.

Сума, що спалюється за транзакцію, навмисно мала. За поточними цінами 0.00001 XRP дорівнює частці цента. Це зберігає транзакції доступними, водночас стримуючи зловживання мережею. Під час перевантаження мережі комісія може трохи збільшитися, але залишається мінімальною порівняно з іншими блокчейн-мережами. Валідатори XRP Ledger можуть регулювати мінімальну комісію через консенсус за потреби, хоча це відбувається рідко.





Швидкість спалювання XRP різко впала, і цифри розповідають сувору історію. У грудні 2024 року мережа спалювала понад 15,000 XRP за один день під час періодів високої активності. Перемотаємо до вересня 2025 року, і ця цифра впала до лише 163-750 XRP на день. Для перспективи, це зниження понад 95% у щоденній активності спалювання.

Що спричинило це масове падіння? Відповідь проста: менше людей користується мережею. Кожна транзакція спалює крихітну кількість XRP, тому коли обсяги транзакцій падають, швидкість спалювання падає разом з ними. Перші місяці 2025 року показали стабілізацію рівнів спалювання між 2,500 і 7,500 XRP щодня, що вже було нижче грудневого піку. Але до кінця серпня активність впала нижче 1,000 токенів на день і залишалася там протягом вересня.

З моменту запуску XRP Ledger мережа спалила приблизно 14 мільйонів XRP загалом. Хоча це звучить багато, це становить лише близько 0.014% від початкової пропозиції XRP у 100 мільярдів токенів. Швидкість спалювання наближається до нульових рівнів зараз, тому що циркулююча пропозиція XRP у 60 мільярдів залишається значною мірою незачепленою мінімальними комісіями за транзакції, що знищуються.

Це різке зниження швидкості спалювання XRP сьогодні відображає ширші патерни мережевої активності, а не будь-які зміни в самому механізмі спалювання. Система працює точно так, як задумано — вона просто обробляє набагато менше транзакцій, ніж під час більш завантажених періодів.









Ethereum запровадив свій механізм спалювання через оновлення EIP-1559 у 2021 році, фундаментально змінивши спосіб, яким мережа обробляє комісії за транзакції. Зараз кожна транзакція Ethereum спалює базову комісію, при цьому сума варіюється залежно від перевантаження мережі. Під час завантажених періодів щодня можуть спалюватися тисячі ETH, створюючи дефляційний тиск, який фактично зменшує загальну пропозицію. Деякі дні Ethereum спалює більше ETH, ніж створює через блокові винагороди. Цей підхід безпосередньо пов'язує використання мережі зі зменшенням пропозиції значущим способом.

Binance серйозно ставиться до спалювання з квартальними подіями спалювання. Біржа спочатку зобов'язалася знищити 100 мільйонів BNB — половину своєї загальної пропозиції — викуповуючи токени за 20% квартального прибутку. Протягом років Binance спалила мільярди доларів вартості BNB через ці систематичні викупи. Пізніше вони автоматизували процес з прозорою формулою на основі ціни BNB та використання мережі. Цей агресивний підхід вже зменшив пропозицію BNB приблизно на 25%.

Shiba Inu покладається на ініціативи спалювання, керовані спільнотою, щоб зменшити свою величезну пропозицію токенів. Власники добровільно відправляють SHIB на адреси спалювання, сподіваючись, що зменшення пропозиції збільшить вартість решти токенів. Хоча ці спалювання відбуваються періодично і привертають увагу ЗМІ, вони непередбачувані і повністю залежать від ентузіазму спільноти, а не від мережевої механіки.

XRP не спалює токени для маніпулювання ціною або створення штучного дефіциту. Механізм спалювання існує виключно для безпеки мережі та запобігання спаму. Немає квартальних подій спалювання, програм викупу та кампаній спільнотного спалювання. Ripple ніколи не оголошувала планів великомасштабних спалювань, подібних до тих, що спостерігаються з іншими токенами. Механізм спалювання XRP є пасивним, автоматичним і мінімальним за задумом. Поки спалювання Ethereum іноді можуть потрапляти в заголовки через свій масштаб, а Binance викликає ажіотаж квартальними оголошеннями, спалювання XRP відбувається тихо у фоновому режимі з кожною транзакцією.





Ripple наразі тримає приблизно 39-40 мільярдів XRP в ескроу — вартістю приблизно 30 мільярдів доларів за останніми цінами. Цей масивний резерв викликав дебати про те, чи повинні ці токени бути спалені назавжди.

Наприкінці 2020 року Девід Шварц, головний технічний директор Ripple, дав дивовижну відповідь, коли його запитали, чи може спільнота змусити це спалювання. Він визнав, що якщо валідатори мережі досягнуть 80% консенсусу, Ripple нічого не зможе зробити, щоб зупинити це. Публічні блокчейни демократичні, і більшість керує.

Однак CEO Бред Гарлінгхаус сказав, що Ripple могла б розглянути спалювання XRP з ескроу, лише якщо це відчутно покращить здоров'я екосистеми. Компанія використовує ці активи для партнерств, інституційних продажів та розробки. Наразі 30 мільярдів доларів залишаються заблокованими, але неушкодженими, а спільнота розділена щодо того, що має статися.









Не зовсім. Хоча падіння швидкості спалювання XRP з понад 15,000 токенів щодня до менш ніж 200 може здаватися тривожним, ціннісна пропозиція XRP ніколи не була насамперед про спалювання токенів для створення дефіциту. Криптовалюта була розроблена як міст-актив для транскордонних платежів та інституційних грошових переказів.

XRP успішно захистив рівень підтримки $2.80, навіть коли швидкість спалювання впала майже до нуля у вересні 2025 року. Токен торгувався за $2.88 з щоденним відскоком 2.2%, показуючи, що ринкові фундаментальні показники керували ціною, а не статистика спалювання. Зниження швидкості спалювання відображає нижчі обсяги транзакцій, а не будь-яку фундаментальну проблему з самим XRP.

Що повинно турбувати інвесторів більше? Застійне прийняття, регуляторні невдачі або конкуренти, що захоплюють ринкову частку. Ці фактори насправді впливають на корисність і попит XRP, тоді як швидкість спалювання є просто побічним продуктом мережевої активності.









Припиніть бути одержимими швидкістю спалювання і почніть спостерігати за показниками, які справді мають значення:

Прийняття мережі — Відстежуйте, скільки банків та платіжних провайдерів інтегрують сервіс Ripple On-Demand Liquidity, який використовує XRP для транскордонних транзакцій.

Розробки XRP Ledger — Впровадження автоматизованих маркет-мейкерів створює нові випадки використання DeFi, при цьому кожен пул AMM спалює 2 XRP як одноразову комісію.

Вплив стейблкоїна RLUSD — Майбутній стейблкоїн Ripple підвищить обсяги транзакцій, оскільки кожна транзакція RLUSD спалює комісії XRP.

Регуляторна ясність — Стежте за правовими розробками, потенційними повторними лістингами на біржах та обговореннями біржових фондів XRP, які дійсно можуть рухати ринок.

Активні адреси та накопичення китами — У середині 2025 року активні адреси злетіли до 300,000 щодня, а великі власники вперше перевищили 2,700 адрес.

Інструменти відстеження спалювання — Веб-сайти, такі як — Веб-сайти, такі як XRPScan , надають дані про спалювання в реальному часі, але розглядайте це як одну з багатьох точок даних, а не як свій основний інвестиційний показник.









1. Чи спалює XRP кожну транзакцію?

Так, кожна транзакція XRP спалює невелику комісію, зазвичай 0.00001 XRP, яка назавжди знищується.

2. Яка поточна швидкість спалювання XRP?

Станом на вересень 2025 року щоденна швидкість спалювання впала до приблизно 163-750 XRP на день.

3. Чи спалить Ripple свої XRP з ескроу?

Ripple не зобов'язалася спалювати свої XRP з ескроу, але сказала, що може розглянути це, якщо це принесе користь екосистемі.

4. Скільки XRP було спалено загалом?

Приблизно 14 мільйонів XRP було спалено з моменту запуску мережі, що становить близько 0.014% від загальної пропозиції.

5. Чи спалює RLUSD XRP?

Так, транзакції RLUSD на XRP Ledger спалюють XRP як комісії за транзакції, як і звичайні перекази XRP.

6. Чи може XRP спалювати монети для зменшення пропозиції?

Спалювання XRP відбувається автоматично через комісії за транзакції, але на мінімальних рівнях, які не значно зменшують пропозицію.

7. Чи спалює XRP монети?

Так, XRP спалює невелику кількість монет з кожною транзакцією як мережеву комісію, зазвичай 0.00001 XRP за переказ.

8. Чи має XRP механізм спалювання?

Так, XRP має вбудований механізм спалювання, де комісії за транзакції назавжди знищуються для запобігання спам-атакам на мережу.

9. Чи спалить XRP пропозицію?

XRP постійно спалює крихітні суми з кожною транзакцією, поступово зменшуючи пропозицію з часом, але вплив мінімальний порівняно з загальними 60 мільярдами циркулюючих токенів.

10. Що таке швидкість спалювання XRP?

Швидкість спалювання XRP — це кількість XRP, що знищується щодня через комісії за транзакції, яка наразі коливається від 163 до 750 XRP на день станом на вересень 2025 року.

11. Чи має XRP швидкість спалювання?

Так, XRP має швидкість спалювання, яка варіюється на основі обсягу мережевих транзакцій, при цьому кожна транзакція знищує невелику комісію, що накопичується з часом.





Механізм спалювання XRP реальний, але неправильно зрозумілий. Так, XRP спалює монети з кожною транзакцією, але поточний обвал швидкості спалювання не є червоним прапором. XRP ніколи не був розроблений для залежності від агресивного спалювання токенів для зростання вартості.

Прийняття мережі, регуляторна ясність, інституційні партнерства та реальна корисність керують довгостроковою вартістю XRP набагато більше, ніж щоденна статистика спалювання. Останнє падіння просто відображає нижчі обсяги транзакцій, а не зламаний механізм.

Для інвесторів XRP, які торгують на MEXC або в інших місцях, базуйте свої рішення на суттєвих факторах, а не на статистиці спалювання. Механізм спалювання тихо виконує свою роботу, але саме корисність мережі в кінцевому підсумку визначить успіх ваших інвестицій.