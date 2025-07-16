DeSci: відновлення ажіотажу ончейн та дослідження нової ери інтеграції блокчейну та біотехнологій

Від зоопарків до художників і до штучного інтелекту, потяг ажіотажу нарешті досяг DeSci.





Нещодавно галузь DeSci знову опинилася в центрі уваги, її популярність стрімко зростає завдяки інтересу Binance Labs до BIO Protocol. Після цієї новини токени в секторі DeSci, такі як VITA, GROW і RSC, пережили значні сплески зростання, зберігаючи високі показники навіть під час нещодавнього відкату ринку. Раніше тиха подія BIO Genesis швидко стала популярною, і місця були розкуплені миттєво. Навіть невелика експериментальна платформа BIO, запущена командою BIO у перші дні, здавалося, знову була відроджена.









Наразі сфера DeSci здається магнітом, що притягує приплив капіталу з криптосвіту.









DeSci, скорочення від Decentralized Science (децентралізована наука), має на меті побудувати громадську інфраструктуру за допомогою стеку Web3 для фінансування, створення, перегляду, сертифікації та зберігання наукових дослідницьких проєктів чесним і прозорим способом.





Метою DeSci є використання переваг технології блокчейн для розв'язання численних проблем у традиційних наукових дослідженнях, таких як труднощі зі збором коштів, відсутність обміну даними та низька прозорість досліджень, тим самим прискорюючи наукові відкриття та технологічні інновації. Як застосування децентралізованої технології до наукових методів, DeSci має потенціал кардинально змінити функціонування традиційної науки (TradSci). Вона більше не покладається на централізовані установи та посередників, а натомість використовує децентралізовані методи для створення та поширення знань. Зараз проєкти DeSci зосереджені насамперед на розв'язанні питань фінансування, маючи значний потенціал у сфері біотехнологій.









Зростання популярності DeSci, особливо на мемкоїн-платформах, не є випадковістю. У грудні минулого року феномен DeSci привернув увагу через згадки засновника Binance CZ та створення ResearchHub засновником Coinbase.





Нещодавно зауваження засновника Ethereum Віталіка Бутеріна та інвестиції Binance в BIO Protocol підняли ончейн настрої сектору DeSci на нову висоту, що спонукало створення низки популярних проєктів. Увага та інвестиції цих видатних діячів, безсумнівно, додали більше енергії та впевненості у сферу DeSci.









Ажіотаж, викликаний ефектом знаменитості, не тільки підвищив популярність концепції DeSci, але й прискорив реалізацію та розвиток пов’язаних проєктів. У зв’язку з постійною увагою таких лідерів галузі, як Віталік і CZ, все більше інвесторів і розробників стікаються в сектор DeSci, щоб дослідити, як поєднати децентралізацію та прозорість наукових досліджень із перевагами технології блокчейн, щоб змінити екосистему наукових досліджень.





На цьому тлі швидко з’являються проєкти DeSci. Деякі з них зосереджуються на обміні та перевірці наукових даних, інші на створенні більш справедливих і відкритих механізмів наукового фінансування, а деякі намагаються використовувати технологію блокчейн для захисту оригінальності та інтелектуальної власності результатів досліджень. Згідно з класифікацією напряму DeSci, проведеною Messari Research, основні категорії включають: фінансування, дослідження, дані, рецензування, публікації, інфраструктуру та послуги, мистецтво, наукові відкриті екосистеми та спільноти. Примітно, що 50% проєктів DeSci були створені протягом останнього року. На зображенні нижче видно, що DAO є найбільш розвиненими в екосистемі DeSci, тоді як інші концепції, наприклад, пов’язані з NFT, залишаються на відносно ранніх стадіях.









Тим часом оскільки ентузіазм щодо галузі DeSci продовжує зростати, ринок також бачить ширший спектр інвестиційних можливостей.









Рифампіцин — антибіотик широкого спектра дії, який пригнічує синтез бактеріальної РНК. Має значну бактерицидну дію, використовується для лікування таких захворювань, як туберкульоз, проказа, трахома, ветеранська хвороба.





Уролітин А — це органічна сполука з молекулярною формулою C(13)H(8)O(4), що належить до класу сполук уролітину. Це продукт метаболізму елагітанінів.





SCIHUB — це бібліотека академічних документів із відкритим кодом, заснована на концепції наукових пожертв. Вона була заснована неврологом Олександрою Елбакян у 2011 році з метою надання вільного доступу до наукових праць для всіх. Однак це викликало занепокоєння щодо порушення авторських прав. Засновник Академії WTF придбав 22% від загальної кількості токенів SCIHUB, пізніше переказавши 20% на гаманець Олександри Елбакян на знак підтримки Scihub.









Досліджуючи, як взяти участь у новій сфері DeSci, дуже важливо вибрати надійну та високоякісну платформу для торгівлі. Платформа MEXC виділяється серед багатьох інших своїми відмінними послугами та конкурентоспроможними комісіями, що робить її ідеальним вибором для купівлі пов’язаних із DeSci токенів, як-от RIF та URO . Незалежно від того, чи є ви спекулятивним трейдером, який цікавиться ф’ючерсною торгівлею, чи консервативним інвестором, який віддає перевагу спотовій торгівлі, MEXC пропонує широкий спектр торгових варіантів і цінний досвід.





Ось покрокове керівництво щодо участі в проєктах DeSci на MEXC на прикладі купівлі RIFSOL у застосунку (зверніть увагу, що платформа використовує назву RIFSOL, тому що існує інший токен з такою назвою).





Крок 1. Увійдіть у застосунок MEXC і торкніться [Торгівля].

Крок 2. Торкніться [Спот], потім виберіть [RIFSOL/USDT] у Зоні оцінки або введіть "RIFSOL/USDT" безпосередньо у рядок пошуку.

Крок 3. Торкніться [Купити RIFSOL].









Якщо ви маєте досвід використання ф’ючерсної торгівлі для отримання прибутку, безсумнівно, варто розглянути безстрокові ф’ючерси RIFSOL/USDT





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.