DeSci: як децентралізована наука змінює глобальну екосистему досліджень

У традиційній моделі досліджень централізація наукових ресурсів і даних обмежує багато перспективних проєктів, не даючи їм змоги отримати належну підтримку. Водночас дослідники, фінансові організації та видавці діють досить незалежно, що призводить до нерівномірного розподілу ресурсів і, як наслідок, до зниження ефективності досліджень. Ці виклики створили значні перешкоди для екосистеми досліджень.





Як нова парадигма, децентралізована наука (DeSci) використовує технології блокчейну і Web3 для подолання цих бар'єрів і зміни ландшафту досліджень. DeSci має на меті сприяти ефективній співпраці та прозорості дослідницьких процесів за допомогою децентралізованих структур, вирішуючи такі проблеми, як фаза між дослідженням та успішною інновацією, нерівномірний розподіл ресурсів та труднощі у міждисциплінарній співпраці.





DeSci вже привернула увагу глобальної спільноти. Від дискусій на DeSci Day за участі Віталіка Бутеріна та Чанпена Чжао до висвітлення у провідних наукових журналах, таких як "Nature", рух демонструє величезний потенціал технології блокчейну в трансформації екосистеми наукових досліджень.









DeSci або децентралізована наука — це дослідницька модель, побудована на технологіях Web3, таких як блокчейн, децентралізовані автономні організації (DAO) та криптовалюти. На відміну від традиційних наукових досліджень, які покладаються на фінансування з боку урядів, наукових установ та великих корпорацій, DeSci уможливлює децентралізований підхід, коли окремі особи, організації та спільноти з усього світу можуть брати участь у фінансуванні досліджень, прийнятті рішень та обміні знаннями.





З моделлю DeSci дослідники більше не залежать виключно від традиційних способів фінансування, а можуть звертатися за прямою підтримкою до глобальних інвесторів через блокчейн-платформи. Незмінність, прозорість і децентралізація технології блокчейн сприяють більшій відкритості та прозорості потоків фінансування досліджень, прогресу проєктів і застосуванню результатів, зменшуючи бюрократію та інформаційну асиметрію, які часто заважають традиційним науковим процесам.









DeSci використовує інноваційні технології та нову дослідницьку модель для вирішення багатьох довготривалих проблем у традиційній науковій системі. Нижче наведено кілька ключових переваг DeSci, які не лише сприяють трансформації дослідницької сфери, а й вдихають нову життєву енергію в глобальну наукову екосистему.





2.1 Демократизоване та децентралізоване фінансування





Традиційне фінансування досліджень часто контролюється кількома установами, що обмежує розвиток багатьох інноваційних наукових проєктів. DeSci використовує технологію блокчейну для децентралізації процесу фандрейзингу, дозволяючи будь-кому підтримати дослідницькі проєкти, купуючи та зберігаючи токени. Крім того, існування децентралізованих автономних організацій (DAO) додатково заохочує глобальну наукову співпрацю та взаємодію.





2.2 Сприяння глобальній співпраці та інноваціям





На платформах DeSci дослідницькі проєкти більше не обмежуються конкретними регіонами чи установами. Завдяки управлінню глобальної спільноти дослідники та інвестори можуть виходити за межі географічних та державних кордонів, формуючи міждисциплінарні та міжнародні мережі співпраці. Ця відкрита і прозора модель прискорює наукові інновації та допомагає вирішувати глобальні проблеми, такі як зміна клімату та профілактика захворювань.





2.3 Підвищення прозорості та довіри





Традиційні наукові дослідження часто стикаються з такими проблемами, як відсутність прозорості у розподілі фінансування та обмежений обмін даними. Інтеграція технології блокчейну ефективно вирішує ці проблеми. Незмінність блокчейну забезпечує достовірність потоків фінансування, прогресу та результатів досліджень, зміцнюючи довіру громади до наукової діяльності. Водночас децентралізоване прийняття рішень щодо фінансування та розповсюдження результатів робить дослідницькі процеси більш рівноправними та справедливими.





2.4 Інноваційні механізми стимулювання





DeSci — це більше, ніж просто краудфандингова платформа, вона впроваджує токенізовані механізми заохочення, які мотивують членів глобальної спільноти брати участь у просуванні та реалізації проєктів. У цій моделі дослідники, спонсори та члени спільноти можуть ділитися перевагами на основі прогресу та результатів проєкту, створюючи по-справжньому інклюзивну систему, де кожен може брати участь і кожен може отримати переваги.





2.5 Децентралізоване фінансування та рецензування





У традиційних дослідженнях фінансування та рецензування зазвичай контролюється кількома установами або видавцями, що часто призводить до нерівномірного розподілу ресурсів і гальмує прогрес перспективних досліджень. DeSci впроваджує DAO та смартконтракти, щоб уможливити фінансування та рецензування, керовані спільнотою. Завдяки таким механізмам, як токени та NFT, DeSci надає дослідникам більш гнучкі канали фінансування, зменшуючи залежність від централізованих установ.









З розвитком технології блокчейну сектор DeSci в останні роки стрімко зростає. За даними Messari Research, наразі у сфері DeSci налічується 85 активних проєктів. Ці проєкти виходять за межі фінансування досліджень та рецензування і включають управління даними, публікації, розвиток інфраструктури та інші галузеві напрямки.





Серед відомих проєктів DeSci — Molecule, VitaDAO, AthenaDAO та BioDAO. Ці ініціативи використовують механізми DAO, протоколи IP-NFT та децентралізовані платформи для публікації, щоб надати дослідникам інноваційні моделі фінансування та співпраці. Наприклад, Molecule використовує IP-NFT для фінансування біологічних досліджень та сприяння децентралізації в біотехнологіях, а VitaDAO підтримує дослідження довголіття за допомогою децентралізованого управління, зменшуючи домінування традиційних фармацевтичних корпорацій.





З погляду ринку, проєкти DeSci все ще перебувають на ранніх стадіях. За даними CoinGecko, загальна ринкова капіталізація токенів, пов'язаних з DeSci, перевищила 2,6 млрд $. Хоча поточна ринкова вартість залишається відносно низькою, потенціал сектору стає все більш очевидним, оскільки запускається більше проєктів і результати досліджень комерціалізуються. Очікується, що в майбутньому DeSci стане вирішальною силою в науковому розвитку, залучаючи більше інвестицій та ресурсів.













Хоча модель DeSci має великий потенціал, вона все ще стикається з кількома проблемами в практичному застосуванні. По-перше, сама технологія блокчейну все ще розвивається, і багато платформ DeSci залишаються на ранніх стадіях, що потребує часу для технологічної зрілості та широкого впровадження. По-друге, хоча децентралізація допомагає пом'якшити централізацію традиційних досліджень, забезпечення якості та надійності наукових досліджень залишається критично важливим викликом.





Крім того, DeSci стикається з регуляторними та юридичними проблемами. З розвитком децентралізованих моделей фінансування та управління, важливе значення має створення відповідного юридичного фреймворку в глобальному масштабі для гарантування відповідності та безпеки в наукових дослідженнях.





Попри ці виклики, майбутнє DeSci залишається багатообіцяльним. Очікується, що з розвитком технології блокчейну і поширенням децентралізованих принципів наукові дослідження стануть більш відкритими, прозорими та ефективними. Завдяки децентралізованому фінансуванню, обміну даними та глобальній співпраці DeSci має потенціал стати ключовим лідером глобальних технологічних інновацій. У вирішенні глобальних викликів роль DeSci буде ставати все більш значущою.









DeSci — це не просто використання децентралізованих технологій, це інноваційна трансформація традиційної моделі наукових досліджень. Руйнуючи бар'єри у традиційних дослідженнях, вона сприяє створенню більш відкритого, прозорого та демократичного наукового середовища. Очікується, що в міру розвитку технологій і поглиблення глобальної співпраці DeSci стане ключовим трендом у майбутніх наукових дослідженнях, що сприятиме інноваціям, які відкривають нові можливості.





Водночас з постійним розвитком децентралізованих технологій і блокчейну, DeSci очолить нову хвилю наукових інновацій у всьому світі. Це не тільки прискорить технологічний прогрес, але й відіграватиме вирішальну роль у вирішенні найнагальніших проблем людства.





Як провідна криптовалютна торгова платформа, MEXC продовжить слідкувати за прогресом DeSci, досліджуючи її потенційні можливості та розвиток в межах глобальної дослідницької екосистеми.



