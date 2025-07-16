Аналіз тренду DeFi: історичний максимум Bitcoin відкриває нові можливості

Оскільки ціна Bitcoin перевищила позначку в 97 848,88 $, наблизившись до 100 000 $, ринок криптовалют знову прикував до себе увагу всього світу. На цьому тлі DeFi (децентралізовані фінанси), важливий компонент екосистеми Web3, отримав безпрецедентні можливості для розвитку.













З моменту зростання DeFi влітку 2020 року обсяг торгівлі на DEX (децентралізованих біржах) продовжував зростати. Станом на 2024 рік, активи на суму понад 169 млрд $ заблоковано в тисячах протоколів DeFi.Коефіцієнт стейкінгу ETH у мережі Ethereum особливо помітний, збільшившись з 11% два роки тому до 29%.













У 2024 році сфера DeFi пережила американські гірки зростання та інновацій. На початку року такі тенденції, як деривативи ліквідного стейкінгу (LSD) і такі проєкти, як Pendle, викликали сплеск ринкового ентузіазму. Хоча початковий ажіотаж заспокоївся, потенціал для зростання в секторах LSD і ліквідного рестейкінгу (LRT) залишається вищим, ніж будь-коли. Проєкти рестейкінгу, такі як EigenLayer, влили майже 20 млрд $ у сферу LRT, сприяючи диверсифікації екосистеми DeFi. Крім того, Pendle домінує на ринку прибутковості, а його ринкова капіталізація зросла майже в чотири рази з січня, закріплюючи його позицію як ключового гравця в галузі.





Загальна заблокована вартість (TVL) DeFi спостерігала дивовижний імпульс протягом року, починаючи з 50 млрд $, досягнувши піка у 120 млрд $ і стабілізувавшись на рівні близько 110 млрд $ сьогодні. Сфера LSD лідирує за часткою ринку, за ним йдуть кредитування та децентралізовані біржі (DEX). Ці сектори постійно впроваджують інновації, рухаючи вперед ринок DeFi та надаючи інвесторам незрівнянні можливості для диверсифікації своїх портфелів. 2024 рік виявився ключовим для сфери DeFi, оскільки її постійна еволюція створює нові можливості як для ринку, так і для інвесторів.





Хоча дехто може вважати, що сектор DeFi досяг зрілості, насправді він все ще перебуває у фазі швидкого розвитку. DeFi більше не обмежується базовими функціями кредитування та торгівлі, але активно досліджує ширші та диверсифіковані застосунки з потенціалом перевизначення традиційних фінансів.





Рішення кросчейн: оскільки кількість проєктів DeFi зростає, технологія кросчейн стає все важливішою. Вона спрямована на усунення бар’єрів між блокчейнами, забезпечуючи безперебійний потік активів і даних, створюючи таким чином більш відкриту та взаємопов’язану екосистему DeFi.





Управління дохідністю та оптимізація: у просторі DeFi управління та оптимізація дохідності має вирішальне значення. Зростання числа автоматизованих маркет-мейкерів (AMM) і агрегаторів прибутковості дозволяє інвесторам спекулювати або хеджувати майбутні прибутки, не продаючи базові активи. Це не тільки підвищує ефективність використання капіталу, але й забезпечує прибуток з урахуванням ризику, який важко знайти в традиційних фінансах.





Інтеграція торгівлі деривативами та кредитування: торгівля деривативами в DeFi набирає значних обертів, особливо завдяки послугам кредитування, безпосередньо інтегрованим у DEX. Ця інтеграція надає трейдерам бездоганний досвід використання запозичених активів для торгівлі деривативами або хеджування позицій.





Токенізація активів реального світу (RWA): оскільки активи реального світу, такі як нерухомість, товари та акції, токенізуються, вплив DeFi виходить за межі блокчейну. Це не тільки розблокує ліквідність традиційно неліквідних активів, але й запроваджує нові варіанти забезпечення для кредитування DeFi.





Кредитний скоринг на основі блокчейну: DeFi переписує правила кредитування за допомогою систем на основі протоколів. Для оцінки кредитоспроможності ці системи використовують власні дані блокчейну, такі як історія транзакцій, стейкінг і участь в управлінні. Цей децентралізований підхід забезпечує більш інклюзивний кредитний ринок.





Еволюція технології рівня 2: швидке зростання DeFi спричинило такі проблеми, як перевантаження ончейн та високі комісії за транзакції. У результаті рішення масштабованості рівня 2 стають все більш важливими. Переносячи транзакції на вторинні мережі, рівень 2 зменшує навантаження на основну мережу, збільшує пропускну здатність і знижує витрати на систему. Оновлення Ethereum Dencun значно знизило комісію за транзакції на рівні 2, заклавши міцну основу для подальшого розвитку DeFi.





Інтеграція штучного інтелекту та DeFi: застосування технології штучного інтелекту зробить ринкові торгові системи DeFi інтелектуальнішими, допомагаючи інвесторам краще керувати своїми активами та використовувати більше інвестиційних можливостей.





Розвиток механізмів рестейкінгу: рестейкінг стає новим трендом у просторі DeFi. Це дозволяє користувачам піддавати ризику будь-які активи, що приносять прибуток, щоб надати забезпечення для інших протоколів. Цей механізм значно підвищує гнучкість і безпеку DeFi.









Для інвесторів, які хочуть отримати вигоду від потенціалу зростання DeFi, вибір надійної та ефективної торгової платформи має вирішальне значення. Платформа MEXC відома у галузі своїми наднизькими комісіями та винятковою ліквідністю. Тут ви можете легко торгувати різноманітними токенами в екосистемі DeFi (наприклад, $DOT $APT ), насолоджуючись безперебійною торгівлею та безпекою найвищого рівня. Виберіть MEXC, щоб випереджати ринкові тенденції, скористайтеся інвестиційними можливостями DeFi та зробіть свої криптоінвестиції більш плавними та ефективними!





Як торгувати токенами APT у застосунку MEXC





Крок 1. Увійдіть у застосунок MEXC і торкніться [Торгівля].

Крок 2. Торкніться [Спот], потім виберіть [APT/USDT] у Зоні інновацій або введіть "APT/USDT" безпосередньо у рядок пошуку.

Крок 3. Торкніться [Купити APT].









сторінку події. Варто зазначити, що торгівля токенами APT на платформі MEXC наразі дозволяє брати участь у серії захопливих подій. Ці події не тільки пропонують досвід торгівлі без комісії, але й дають вам шанс взяти участь у стекінгу та розблокувати щедрий призовий пул на суму 130 000 $. Щоб отримати детальнішу інформацію та правила події, перейдіть на





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.