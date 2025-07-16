Оскільки ціна Bitcoin перевищила позначку в 97 848,88 $, наблизившись до 100 000 $, ринок криптовалют знову прикував до себе увагу всього світу. На цьому тлі DeFi (децентралізовані фінанси), важливий Оскільки ціна Bitcoin перевищила позначку в 97 848,88 $, наблизившись до 100 000 $, ринок криптовалют знову прикував до себе увагу всього світу. На цьому тлі DeFi (децентралізовані фінанси), важливий
Навчання/Learn/Рекомендоване/Аналіз трен... можливості

Аналіз тренду DeFi: історичний максимум Bitcoin відкриває нові можливості

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
DeFi
DEFI$0.001396-12.20%
Ethereum
ETH$3,771.07-6.20%
LSD
LSD$0.0152-0.52%
Pendle
PENDLE$3.519-15.81%
LandRocker
LRT$0.000068--%

Оскільки ціна Bitcoin перевищила позначку в 97 848,88 $, наблизившись до 100 000 $, ринок криптовалют знову прикував до себе увагу всього світу. На цьому тлі DeFi (децентралізовані фінанси), важливий компонент екосистеми Web3, отримав безпрецедентні можливості для розвитку.


Огляд сектору DeFi за 2024 рік


З моменту зростання DeFi влітку 2020 року обсяг торгівлі на DEX (децентралізованих біржах) продовжував зростати. Станом на 2024 рік, активи на суму понад 169 млрд $ заблоковано в тисячах протоколів DeFi.Коефіцієнт стейкінгу ETH у мережі Ethereum особливо помітний, збільшившись з 11% два роки тому до 29%.



У 2024 році сфера DeFi пережила американські гірки зростання та інновацій. На початку року такі тенденції, як деривативи ліквідного стейкінгу (LSD) і такі проєкти, як Pendle, викликали сплеск ринкового ентузіазму. Хоча початковий ажіотаж заспокоївся, потенціал для зростання в секторах LSD і ліквідного рестейкінгу (LRT) залишається вищим, ніж будь-коли. Проєкти рестейкінгу, такі як EigenLayer, влили майже 20 млрд $ у сферу LRT, сприяючи диверсифікації екосистеми DeFi. Крім того, Pendle домінує на ринку прибутковості, а його ринкова капіталізація зросла майже в чотири рази з січня, закріплюючи його позицію як ключового гравця в галузі.

Загальна заблокована вартість (TVL) DeFi спостерігала дивовижний імпульс протягом року, починаючи з 50 млрд $, досягнувши піка у 120 млрд $ і стабілізувавшись на рівні близько 110 млрд $ сьогодні. Сфера LSD лідирує за часткою ринку, за ним йдуть кредитування та децентралізовані біржі (DEX). Ці сектори постійно впроваджують інновації, рухаючи вперед ринок DeFi та надаючи інвесторам незрівнянні можливості для диверсифікації своїх портфелів. 2024 рік виявився ключовим для сфери DeFi, оскільки її постійна еволюція створює нові можливості як для ринку, так і для інвесторів.

Хоча дехто може вважати, що сектор DeFi досяг зрілості, насправді він все ще перебуває у фазі швидкого розвитку. DeFi більше не обмежується базовими функціями кредитування та торгівлі, але активно досліджує ширші та диверсифіковані застосунки з потенціалом перевизначення традиційних фінансів.

  • Рішення кросчейн: оскільки кількість проєктів DeFi зростає, технологія кросчейн стає все важливішою. Вона спрямована на усунення бар’єрів між блокчейнами, забезпечуючи безперебійний потік активів і даних, створюючи таким чином більш відкриту та взаємопов’язану екосистему DeFi.
Приклад: Polkadot ($DOT).

  • Управління дохідністю та оптимізація: у просторі DeFi управління та оптимізація дохідності має вирішальне значення. Зростання числа автоматизованих маркет-мейкерів (AMM) і агрегаторів прибутковості дозволяє інвесторам спекулювати або хеджувати майбутні прибутки, не продаючи базові активи. Це не тільки підвищує ефективність використання капіталу, але й забезпечує прибуток з урахуванням ризику, який важко знайти в традиційних фінансах.
Приклад: Yearn Finance ($YFI).

  • Інтеграція торгівлі деривативами та кредитування: торгівля деривативами в DeFi набирає значних обертів, особливо завдяки послугам кредитування, безпосередньо інтегрованим у DEX. Ця інтеграція надає трейдерам бездоганний досвід використання запозичених активів для торгівлі деривативами або хеджування позицій.
Приклад: dYdX ($DYDX).

  • Токенізація активів реального світу (RWA): оскільки активи реального світу, такі як нерухомість, товари та акції, токенізуються, вплив DeFi виходить за межі блокчейну. Це не тільки розблокує ліквідність традиційно неліквідних активів, але й запроваджує нові варіанти забезпечення для кредитування DeFi.
Приклад: Ondo Finance ($ONDO).

  • Кредитний скоринг на основі блокчейну: DeFi переписує правила кредитування за допомогою систем на основі протоколів. Для оцінки кредитоспроможності ці системи використовують власні дані блокчейну, такі як історія транзакцій, стейкінг і участь в управлінні. Цей децентралізований підхід забезпечує більш інклюзивний кредитний ринок.
Приклад: Compound ($COMP).

  • Еволюція технології рівня 2: швидке зростання DeFi спричинило такі проблеми, як перевантаження ончейн та високі комісії за транзакції. У результаті рішення масштабованості рівня 2 стають все більш важливими. Переносячи транзакції на вторинні мережі, рівень 2 зменшує навантаження на основну мережу, збільшує пропускну здатність і знижує витрати на систему. Оновлення Ethereum Dencun значно знизило комісію за транзакції на рівні 2, заклавши міцну основу для подальшого розвитку DeFi.
Приклади: Optimism ($OP) і Arbitrum ($ARB).

  • Інтеграція штучного інтелекту та DeFi: застосування технології штучного інтелекту зробить ринкові торгові системи DeFi інтелектуальнішими, допомагаючи інвесторам краще керувати своїми активами та використовувати більше інвестиційних можливостей.
Приклад: Aptos ($APT).

  • Розвиток механізмів рестейкінгу: рестейкінг стає новим трендом у просторі DeFi. Це дозволяє користувачам піддавати ризику будь-які активи, що приносять прибуток, щоб надати забезпечення для інших протоколів. Цей механізм значно підвищує гнучкість і безпеку DeFi.
Приклад: EigenLayer ($EIGEN).

Як взяти участь у DeFi на MEXC


Для інвесторів, які хочуть отримати вигоду від потенціалу зростання DeFi, вибір надійної та ефективної торгової платформи має вирішальне значення. Платформа MEXC відома у галузі своїми наднизькими комісіями та винятковою ліквідністю. Тут ви можете легко торгувати різноманітними токенами в екосистемі DeFi (наприклад, $DOT, $APT), насолоджуючись безперебійною торгівлею та безпекою найвищого рівня. Виберіть MEXC, щоб випереджати ринкові тенденції, скористайтеся інвестиційними можливостями DeFi та зробіть свої криптоінвестиції більш плавними та ефективними!

Як торгувати токенами APT у застосунку MEXC

Крок 1. Увійдіть у застосунок MEXC і торкніться [Торгівля].
Крок 2. Торкніться [Спот], потім виберіть [APT/USDT] у Зоні інновацій або введіть "APT/USDT" безпосередньо у рядок пошуку.
Крок 3. Торкніться [Купити APT].


Варто зазначити, що торгівля токенами APT на платформі MEXC наразі дозволяє брати участь у серії захопливих подій. Ці події не тільки пропонують досвід торгівлі без комісії, але й дають вам шанс взяти участь у стекінгу та розблокувати щедрий призовий пул на суму 130 000 $. Щоб отримати детальнішу інформацію та правила події, перейдіть на сторінку події.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT