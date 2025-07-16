Оскільки DeFi переходить на новий етап масштабного впровадження, вимоги користувачів до зручності використання, безпеки, кросчейн-сумісності та простоти операцій постійно зростають. У відповідь на ці Оскільки DeFi переходить на новий етап масштабного впровадження, вимоги користувачів до зручності використання, безпеки, кросчейн-сумісності та простоти операцій постійно зростають. У відповідь на ці
Defi App (HOME): портал децентралізованих фінансів нового покоління, який переосмислює фінансовий досвід ончейн

Оскільки DeFi переходить на новий етап масштабного впровадження, вимоги користувачів до зручності використання, безпеки, кросчейн-сумісності та простоти операцій постійно зростають. У відповідь на ці запити ринку з’явився Defi App (HOME). Як прогресивний фінансовий шлюз ончейн, Defi App прагне створити Web3-портал «для всіх», що усуває бар’єри в роботі з ончейн-технологіями, знижує поріг входу для користувачів і сприяє масовому впровадженню DeFi.


1. Огляд проєкту: створення єдиного користувацького досвіду DeFi у всіх мережах


Defi App, заснований на концепції «універсальної абстракції мережі» та оснащений технологією біометричної безпеки, гарантує можливість кросчейн-торгівлі та управління активами в один клац. Без потреби у використанні мостів, проходженні KYC або сплаті комісії за gas, користувачі можуть вільно перемикатися між різними мережами та пристроями, легко переказувати активи, отримувати прибуток і торгувати деривативами, що суттєво підвищує ефективність і безпеку ончейн-операцій.

1.1 Агрегована платформа: усі фінансові операції ончейн в одному місці

Найбільша перевага Defi App полягає в його потужній здатності до агрегації. Платформа об'єднує декілька провідних DeFi-протоколів і сервісів, охоплюючи управління активами, кросчейн-мости, торгівлю на DEX, агрегацію прибутковості, ліквідні майнінги та інше. Користувачі можуть здійснювати всі ончейн-операції через єдиний інтерфейс, без необхідності постійно перемикатися між численними децентралізованими застосунками, що суттєво знижує поріг входу й спрощує процес навчання.

1.2 Система смарт-акаунтів: робимо гаманці розумнішими

Платформа впроваджує архітектуру «смарт-акаунт» та підтримує абстракцію акаунтів, що дозволяє користувачам покращити свій досвід через соціальний вхід, автоматизовані налаштування стратегій і командне виконання кількох транзакцій. Такий підхід не тільки збільшує гнучкість, але й сприяє розвитку зручних у використанні продуктів Web3

2. Основні функції: глибоке висвітлення для початківців та досвідчених користувачів


Функціонал Defi App розроблений таким чином, щоб задовольнити потреби користувачів на всіх рівнях, гарантуючи «універсальний фінансовий досвід ончейн». Незалежно від того, чи ви новачок у світі криптовалют, чи досвідчений користувач, який прагне ефективності та стратегії, ви знайдете тут потрібні інструменти та послуги. Ключові функції платформи включають:

Фіатні депозити без KYC: створіть гаманець та купуйте активи, такі як BTC і ETH, за фіатну валюту без проходження верифікації особи, що знижує бар'єр входу для нових користувачів.
Кросчейн своп токенів: підтримка свопу активами між EVM, Solana та іншими основними мережами без плати комісій за gas значно спрощує процес кросчейн.
ШІ-помічник Jarvis: вбудований помічник зі штучним інтелектом Jarvis допомагає користувачам оптимізувати розподіл активів, знаходити найкращі торгові маршрути та пропонує операційні поради для новачків.
Децентралізована торгівля деривативами: надає функціонал для торгівлі безстроковими ф'ючерсами, щоб задовольнити потреби досвідчених користувачів.
Майнінг ліквідності та послуги кредитування (незабаром): незабаром платформа надасть автоматизовану агрегацію дохідності та функції кредитування ончейн, що ще більше розширить спектр сценаріїв використання DeFi.

3. Токеноміка HOME: створення екосистемного циклу, де участь дорівнює цінності


Defi App планує запустити свій нативний токен HOME на початку другого кварталу 2025 року. Токен буде використовуватися для доступу до платформних прав, прав управління, знижок на комісії та механізмів заохочення в екосистемі.

Дизайн механізму токенів: HOME розроблений для підвищення активності користувачів за допомогою моделі «використання — розширення можливостей», одночасно підтримуючи кросчейн обіг для підвищення загальної ліквідності та зручності використання.
Фінансування та розподіл токенів: раніше проєкт завершив фінансування на суму 100 млн USD, продавши 400 млн токенів HOME (що становить 4% від загальної пропозиції). У майбутньому 3% токенів будуть публічно доступні користувачам, які не є резидентами США.

4. MEXC додає HOME до лістингу, відкриваючи глобальний інвестиційний канал


Як провідна світова платформа для торгівлі криптовалютами, MEXC є кращою платформою для проєкту HOME завдяки своїй потужній підтримці ліквідності, різноманітним пропозиціям активів, стратегії низьких комісій та відмінному користувацькому досвіду. Інвестори можуть легко придбати токени HOME на MEXC та взяти участь у майбутньому розвитку екосистеми проєкту.

Торгові кроки:
1) Відкрийте та увійдіть до застосунку або на офіційний вебсайт MEXC.
2) Знайдіть токен HOME у пошуковому рядку та виберіть спотову або контрактну торгівлю HOME.
3) Виберіть свій тип ордера, введіть кількість, ціну та інші параметри і завершіть свою угоду

MEXC має сильну перспективу та можливості інтеграції ресурсів для нових проєктів. Підтримуючи зростання високоякісних проєктів Web3 у довгостроковій перспективі, вона слугує для інвесторів важливою платформою для розподілу потенційних активів.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні, оскільки всі інвестиційні дії є виключною відповідальністю користувача.

