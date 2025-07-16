Звіт про грудневі події у Зоні MX

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у % (на 31.12)
CAP
18 грудня 2023 р.
1605,66%
ORDS
28 грудня 2023 р.
420,7%
SURFBOARD
22 грудня 2023 р.
405,9%
TURT
8 грудня 2023 р.
401,9%
IRL
19 грудня 2023 р.
362,5%
ROOT
12 грудня 2023 р.
344,8%
MWCC
1 грудня 2023 р.
337,2%
THL
11 грудня 2023 р.
317,85%
CHEERS
9 грудня 2023 р.
314,8%
HONOR
13 грудня 2023 р.
307,5%
Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч
Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в
Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
