Вступаючи в останній місяць 2023 року, крипторинок зберіг свою динаміку зростання з попереднього місяця, поступово рухаючись вгору. У всьому світі ринок успішно відновився до 60% частки, яка спостеріг
Звіт про грудневі події у Зоні MX

Вступаючи в останній місяць 2023 року, крипторинок зберіг свою динаміку зростання з попереднього місяця, поступово рухаючись вгору. У всьому світі ринок успішно відновився до 60% частки, яка спостерігалася під час попереднього зростання. Протягом року токен MX перевершував за ціною токени інших платформ, досягнувши максимального темпу зростання понад 330%. Наразі токен MX торгується на рівні близько 2,80 $, демонструючи примітне зростання на 250%.

Утримуючи токени MX, ви не тільки зможете отримувати прибуток від зростання цін, але й матимете доступ до ексклюзивних щомісячних подій, де користувачі можуть безплатно брати участь у подіях з аірдропами. Дізнайтеся більше про переваги утримування MX у статті "Три головні переваги для власників MX".

1. Звіт про грудневі події у Зоні MX


У 2023 році платформа MEXC провела загалом 1339 подій з аірдропами із загальним призовим пулом у 100 млн $. У грудні відбулося 226 подій з аірдропами, у тому числі 4 події Launchpool і 222 події Kickstarter, де у вигляді винагород було розподілено загальну суму в 17,45 млн $.

Згідно з даними MEXC, у грудні серед усіх 226 аірдропів, токен CAP мав найвищий пік зростання ціни цього місяця, досягнувши дивовижних 1605,66%. Чотири наступні токени із найвищим зростанням ціни перевищили 400%. У першій десятці токенів з найбільшим зростанням ціни всі токени продемонстрували темпи зростання на понад 300%.

10 найкращих високоякісних токенів у грудні 2023 року

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у % (на 31.12)
CAP
18 грудня 2023 р.
1605,66%
ORDS
28 грудня 2023 р.
420,7%
SURFBOARD
22 грудня 2023 р.
405,9%
TURT
8 грудня 2023 р.
401,9%
IRL
19 грудня 2023 р.
362,5%
ROOT
12 грудня 2023 р.
344,8%
MWCC
1 грудня 2023 р.
337,2%
THL
11 грудня 2023 р.
317,85%
CHEERS
9 грудня 2023 р.
314,8%
HONOR
13 грудня 2023 р.
307,5%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль, щоб мати право на участь у подіях Kickstarter і Launchpool.

На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій Launchpool і Kickstarter.


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC і зберігати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у керівництві, щоб придбати токени.

Відмова від відповідальності: Ця стаття не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


