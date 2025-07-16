Звіт про грудневі події у Зоні MX





Вступаючи в останній місяць 2023 року, крипторинок зберіг свою динаміку зростання з попереднього місяця, поступово рухаючись вгору. У всьому світі ринок успішно відновився до 60% частки, яка спостерігалася під час попереднього зростання. Протягом року токен MX перевершував за ціною токени інших платформ, досягнувши максимального темпу зростання понад 330%. Наразі токен MX торгується на рівні близько 2,80 $, демонструючи примітне зростання на 250%.





Утримуючи токени MX, ви не тільки зможете отримувати прибуток від зростання цін, але й матимете доступ до ексклюзивних щомісячних подій, де користувачі можуть безплатно брати участь у подіях з аірдропами. Дізнайтеся більше про переваги утримування MX у статті " Три головні переваги для власників MX ".









У 2023 році платформа MEXC провела загалом 1339 подій з аірдропами із загальним призовим пулом у 100 млн $. У грудні відбулося 226 подій з аірдропами, у тому числі 4 події Launchpool і 222 події Kickstarter, де у вигляді винагород було розподілено загальну суму в 17,45 млн $.





Згідно з даними MEXC, у грудні серед усіх 226 аірдропів, токен CAP мав найвищий пік зростання ціни цього місяця, досягнувши дивовижних 1605,66%. Чотири наступні токени із найвищим зростанням ціни перевищили 400%. У першій десятці токенів з найбільшим зростанням ціни всі токени продемонстрували темпи зростання на понад 300%.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 31.12) CAP 18 грудня 2023 р. 1605,66% ORDS 28 грудня 2023 р. 420,7% SURFBOARD 22 грудня 2023 р. 405,9% TURT 8 грудня 2023 р. 401,9% IRL 19 грудня 2023 р. 362,5% ROOT 12 грудня 2023 р. 344,8% MWCC 1 грудня 2023 р. 337,2% THL 11 грудня 2023 р. 317,85% CHEERS 9 грудня 2023 р. 314,8% HONOR 13 грудня 2023 р. 307,5%









Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль, щоб мати право на участь у подіях Kickstarter і Launchpool.





На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій Launchpool і Kickstarter.













Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC і зберігати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю " Купити MX за одну хвилину " та дотримуйтеся вказівок у керівництві, щоб придбати токени.



