Дебати про тенденції крипторинку: кінець циклу проти неминучого сплеску

Останнім часом крипторинок був надзвичайно активним, а інвестори та аналітики вели гарячі дискусії щодо ринкових тенденцій. З одного боку, дехто вважає, що поточний ринковий цикл завершився; з іншого боку, є твердження, що ринок стоїть на порозі нового висхідного сплеску. Обидві точки зору мають переконливі аргументи, що відображають розмаїття ринкових настроїв та різні очікування щодо майбутніх тенденцій. У наступному аналізі ми розглянемо «бичачий» і «ведмежий» точки зору щодо крипторинку на найближчі 6-12 місяців й оцінемо силу кожного з аргументів. Цей аналіз має на меті надати читачам всебічне розуміння поточного складного ринкового ландшафту.





На поточному крипторинку бичача перспектива передбачає, що ми можемо бути на порозі нового суттєвого висхідного тренду. Аналітики та інвестори, які підтримують цю точку зору, підкреслюють поліпшення макроекономічного середовища в США, такі як зниження рівня інфляції та очікуване зниження процентних ставок, що значно підвищило привабливість інвестицій з високим рівнем ризику. Крім того, історичні дані показують, що крипторинок часто зростає після президентських виборів, а Bitcoin продемонстрував помітне зростання ціни після подій, пов'язаних з халвінгом. У поєднанні зі стабільними показниками Bitcoin та Ethereum, а також зі зростанням зрілості ринку, ці фактори разом сприяють сильному «бичачому» прогнозу.





Покращення макроекономічного середовища в США

Наразі макроекономічне середовище США значно покращилося. Рівень інфляції впав нижче 3%, а Федеральна резервна система готує зниження процентних ставок, що, безсумнівно, сприятливо для інвестицій з високим рівнем ризику, таких як крипторинок. Корпоративні прибутки, особливо в технологічному секторі, залишаються високими, і більшість економічних показників свідчать про те, що економіка США змінює тенденцію з нейтральної на позитивну. Мета Федеральної резервної системи щодо «м'якої посадки» — зниження інфляції та уникнення рецесії, виглядає досяжною. Зниження процентних ставок підвищить привабливість інвестицій з високим ризиком і знизить прибуток від державних облігацій, що потенційно сприятиме подальшому зростанню крипторинку.









Історичний досвід: зростання крипторинку після президентських виборів

Попередні спостереження показують, що крипторинок значно зростав після останніх двох президентських виборів у США. Багато учасників ринку та аналітиків зазначають, що ціни на криптовалюти значно зросли після виборів 2016 та 2020 років, що призвело до припущень, що подібна тенденція може спостерігатися і після виборів 2024 року. Хоча ця думка викликала широку дискусію, важливо зазначити, що дані все ще обмежені, а економічні умови у 2024 році суттєво відрізняються від умов 2016 і 2020 років. Тому, хоча історичні тенденції варто враховувати, до них слід підходити з обережністю.









Високі показники Bitcoin після халвінгу

Події, пов'язані з халвінгом Bitcoin, традиційно розглядаються як каталізатори зростання цін. Історичні дані показують, що ціна Bitcoin суттєво зростала після подій, пов'язаних з халвінгом в 2016 і 2020 роках, що дає позитивний прогноз для поточного ринку. Однак покладатися виключно на історичні дані для прогнозів може бути надто детерміновано, оскільки на майбутні показники ринку можуть впливати різні фактори, в тому числі зростання ринку і ускладнення криптовалютної екосистеми.









Стабільні показники Bitcoin

Незважаючи на поширені негативні настрої на ринку, ціна Bitcoin залишається стабільною на рівні вище 54 000 $ протягом декількох місяців. Така тривала стабільність на відносно високій вартості є майже безпрецедентною, що змушує деяких аналітиків вважати, що ринок перебуває на стадії консолідації, готуючись до наступного значного висхідного тренду. Крім того, схвалення спотових ETF посилило зрілість ринку, заклавши фундамент для потенційних майбутніх зростань.









Однак, ведмежа перспектива залишається обережною щодо перспектив на ринку. Це означає, що економіка США може зіткнутися з потенційними ризиками рецесії, а «м'яка посадка» може бути скоріше ідеалізованою метою, ніж можливим результатом. Фактична корисність криптовалют також викликає сумніви, оскільки багато хто бачить у них насамперед спекулятивні активи, а не практичні рішення. Крім того, висока ринкова вартість і схожість з минулими ринковими структурами викликають занепокоєння щодо потенційного тиску з боку продавців і поступового занепаду крипторинку. Ведмежий погляд закликає інвесторів залишатися уважними до можливих ризиків, прагнучи отримати прибуток від зростання ринку.





Негативні макроекономічні умови

Ведмежа перспектива стверджує, що економіка США стикається з ризиками рецесії, а так звана «м'яка посадка» може виявитися оптимістичною ілюзією. Зростання рівня безробіття, погіршення стану ринку праці та можливість відновлення інфляції через потенційне зниження відсоткових ставок є тривожними факторами. Незважаючи на те, що падіння ще не відбулося, занепокоєння щодо рецесії зберігається. Прогнозувати інфляцію складно, а зниження ставок може призвести до відновлення інфляції, що не піде на користь крипторинку. Примітно, що Berkshire Hathaway значно розпродав акції технологічних компаній в минулому кварталі, а його грошові запаси досягли найвищого рівня з 2004 року. Кроки цього легендарного інвестора з метою зниження ризиків дійсно змушують замислитися.









Слабкі сторони криптовалютних наративів

Прихильники ведмежого ринку стверджують, що основною проблемою криптовалют є відсутність практичних прикладів їх використання. Bitcoin здебільшого розглядається як засіб збереження вартості, в той час як Ethereum, незважаючи на його дефляційні функції, все ще стикається з проблемами, пов'язаними з його головною функцією — комісією за транзакції, а також проблемами взаємодії з мережами рівня 2. Хоча нові платформи, такі як Solana, демонструють значний потенціал зростання, крипторинок в цілому продовжує боротися зі своєю спекулятивною природою і відсутністю широкого практичного застосування.





Схожість між поточним ринком і структурою ринку 2019 року

Відомий Bitcoin-аналітик Бенджамін Коуен підкреслив, що поточна структура ринку нагадує структуру 2019 року, що може свідчити про те, що крипторинок може відчути період поступового спаду після зниження відсоткових ставок Федеральним резервом США. Ця думка відрізняється від загально очікуваного підйому наприкінці року, але також слугує нагадуванням інвесторам про необхідність проявляти обережність у поточному ринковому середовищі.





Наразі як "бичачі", так і "ведмежі" перспективи на крипторинку мають вагомі аргументи. "Бики" оптимістично налаштовані щодо відновлення макроекономічного середовища США, повторення історичних моделей та стабільної динаміки Bitcoin. З іншого боку, "ведмеді" обережні щодо потенційної економічної рецесії, обмеженого використання криптовалют та занепокоєння щодо структури ринку. У цьому різноманітному ринковому середовищі інвесторам необхідно враховувати численні фактори і застосовувати гнучкі стратегії, щоб орієнтуватися в потенційній майбутній динаміці ринку.




