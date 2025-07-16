Бум заявок на криптовалютні ETF: який наступний популярний криптовалютний ETF буде схвалено?

Після схвалення спотових ETF на BTC та ETH, які створили міцний імпульс для індустрії, численні фінансові установи звернули увагу на інші перспективні криптовалюти, поспішаючи подати заявки на ETF у спробі зайняти частку на ринку, який швидко розвивається.





Зокрема, кілька відомих компаній з управління активами нещодавно подали заявки на створення спотових ETF для популярних криптовалют, таких як *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT* та *URLS-DOGE_USDT*, це свідчить про те, що ринок ETF вступає в нову стадію швидкого зростання та підвищеного інтересу.









Схвалення спотового ETF на BTC Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) у січні 2024 року стало поворотним моментом як для криптовалютного, так і для традиційного фінансового ринку. Дані показують, що спотовий ETF на BTC продемонстрував неабияку торговельну активність у перший рік свого існування. Лише за перший місяць обсяг торгівлі підскочив до 38 мільярдів $, а до кінця року він перевищив 660 мільярдів $.





За даними Coinglass, станом на 26 лютого загальна ринкова вартість спотового ETF на BTC досягла 103,08 млрд $, а спотового ETF на ETH — 8,95 млрд $.









Окрім спотових ETF на BTC та ETH, фінансові компанії націлені на схвалення нових ETF для інших цінних криптовалют. Зокрема, такі гравці, як Grayscale, VanEck, 21Shares та Canary Funds подали заявки на створення ETF до Комісії з цінних паперів та бірж США для активів, включаючи SOL, DOGE, XRP, LTC, TRUMP, BONK та інші.





Токен Компанії, що подали заявки XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree і т. д. SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex і т. д. DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise і т. д. ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





Наразі значну увагу привертає прогрес у створенні ETF для п'яти провідних криптовалют — ADA, XRP, SOL, LTC та DOGE. Згідно з останніми даними, різні установи перебувають на різних етапах процесу подання заявок.





На другому тижні лютого 2025 року компанія Grayscale Investments стала першою, яка подала заявку на перший у світі спотовий ETF на ADA до Комісії з цінних паперів та бірж США. Зараз заявка знаходиться на стадії попереднього розгляду в SEC, відповідь очікується в найближчі місяці.





У той же час, кілька компаній, серед яких Bitwise Asset Management, Grayscale, 21Shares, WisdomTree та Canary Capital, подали заявки на створення спотових ETF на XRP. Серед них заявка Bitwise була офіційно подана через біржу Cboe BZX і підтверджена SEC. Наразі ці заявки перебувають на розгляді, а ключові події очікуються в найближчі місяці.





Заявки на створення спотового ETF на SOL подали VanEck, Grayscale, Bitwise, 21Shares і Canary Capital. Варто зазначити, що заявки Grayscale і VanEck розпочали період публічних коментарів, що є ще одним кроком вперед у процесі схвалення.





Щодо спотового ETF на LTC, то заявки подали Nasdaq, Grayscale та Canary Capital. Заявка Nasdaq була прийнята SEC і перейшла на стадію попереднього розгляду, що відображає позитивну позицію SEC щодо потенційного спотового ETF на LTC.





На противагу цьому, спотовий ETF на DOGE розвивається повільніше. Хоча NYSE Arca, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management, 21Shares, WisdomTree та Canary Capital подали заявки, SEC ще не оприлюднила подальші деталі, що залишає значну невизначеність щодо перспектив схвалення.









Після того, як колишній голова SEC Гері Генслер офіційно пішов у відставку, а Пол Аткінс став новим керівником, настрої інвесторів змінилися з песимістичних на оптимістичні щодо перспектив спотових криптовалютних ETF. Однак, залишаються розбіжності щодо ключових деталей, таких як те, які криптовалюти SEC схвалить для спотових ETF і коли це може відбутися.





Згідно з останніми даними платформи прогнозування Polymarket, спотовий ETF на SOL наразі має найбільше шансів бути схваленим цього року з ймовірністю 85%. За ним йдуть LTC (75%), DOGE (74%) та XRP (73%).









Аналітики Bloomberg Джеймс Сейффарт і Ерік Балчунас вважають, що LTC має найбільшу ймовірність схвалення, посилаючись на те, що Комісія з цінних паперів і бірж США класифікувала LTC як форк Bitcoin і визначила його як товар. Однак інші аналітики дотримуються іншої думки. Наприклад, криптоаналітик Каре припускає, що ADA може отримати схвалення швидше, ніж SOL, вказуючи на відносно сприятливі відносини Cardano з SEC. Крім того, сильна технічна база ADA та активна підтримка спільноти зробили його привабливим варіантом для інвесторів.





Таким чином, на противагу жорсткій позиції адміністрації Байдена щодо криптовалют, адміністрація Трампа активно просуває позиціонування США як глобального криптовалютного хабу, працюючи над створенням більш сприятливої регуляторної бази. Така зміна політики прискорила зростання спотових криптовалютних ETF у США і, як очікується, в майбутньому приверне більше участі інституційних інвесторів. Зі зміцненням довіри інвесторів до крипторинку сектор переживає сплеск притоку капіталу. Ця тенденція, безсумнівно, сприятиме значному і стабільному зростанню обсягів торгівлі та активів в управлінні (AUM) різних спотових ETF, забезпечуючи надійну підтримку криптовалют, таких як *URLS-BTC_USDT* і *URLS-ETH_USDT*. Взаємодія між політичним курсом адміністрації Трампа та реакцією ринку ще більше сприяла швидкому розширенню ринку криптовалютних ETF.





