



Шахрайство з криптовалютними акаунтами полягає в тому, що злочинці використовують різні методи для отримання інформації для входу в систему або про приватні ключі користувачів, що дозволяє їм отримати доступ до криптовалютних активів користувачів і викрасти їх.









Фішингові вебсайти: шахраї створюють несправжні вебсайти або застосунки, які виглядають як легітимні торгові платформи. Користувачі несвідомо вводять свої дані для входу або приватні ключі, які потім викрадають.





Видавання себе за службу підтримки клієнтів: шахраї представляються офіційними представниками або співробітниками служби підтримки клієнтів по телефону, електронною поштою або в соціальних мережах, щоб обманом змусити користувачів надати конфіденційну інформацію.





Соціальна інженерія: шахраї використовують психологічні маніпуляції, щоб обманом змусити користувачів надати доступ до акаунту.





Шкідливе програмне забезпечення: за допомогою вірусів або троянських програм шахраї атакують пристрої користувачів, щоб викрасти інформацію про криптогаманці та записати дані, введені користувачем на клавіатурі, аби отримати дані акаунту для входу в систему.









Використовуйте офіційні канали: під час входу на під час входу на офіційний вебсайт переконайтеся, що URL-адреса правильна.





Посилюйте контроль над паролями: використовуйте складні та унікальні паролі. Не використовуйте один і той самий пароль на різних платформах і регулярно змінюйте його, щоб переконатися, що він не був скомпрометований.





Увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA): додайте ще один рівень безпеки, використовуючи коди підтвердження, згенеровані за допомогою SMS, електронної пошти або Google Authenticator. додайте ще один рівень безпеки, використовуючи коди підтвердження, згенеровані за допомогою SMS, електронної пошти або Google Authenticator.





Будьте обережні з підозрілою інформацією: не довіряйте повідомленням або запитам з невідомих джерел, не переходьте за невідомими посиланнями або вкладеннями і не довіряйте повідомленням або запитам з невідомих джерел, не переходьте за невідомими посиланнями або вкладеннями і перевіряйте справжність відправника





Оновлюйте програмне забезпечення: переконайтеся, що ваші пристрої та програми завжди працюють з найновішими версіями.





Регулярно контролюйте активність акаунту: відстежуйте будь-які незвичні транзакції або спроби входу в режимі реального часу.





Використовуйте апаратний гаманець: зберігайте більшу частину коштів в автономному апаратному гаманці, щоб зменшити ризик крадіжки.





Освіта та обізнаність: дізнавайтеся про найпоширеніші тактики шахрайства та будьте пильними.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.