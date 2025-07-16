6 грудня 2024 року. Адміністрація Трампа нещодавно оголосила про свій намір призначити Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), а співзасновника PayPal Девіда Сакса — «куратором6 грудня 2024 року. Адміністрація Трампа нещодавно оголосила про свій намір призначити Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), а співзасновника PayPal Девіда Сакса — «куратором
Криптовалютні магнати, які стоять за Трампом: Пол Аткінс, Девід Сакс та індивідуальні інвестиційні проєкти Маска

16 липня 2025MEXC
0m
6 грудня 2024 року. Адміністрація Трампа нещодавно оголосила про свій намір призначити Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), а співзасновника PayPal Девіда Сакса — «куратором із питань штучного інтелекту та криптовалют» у Білому домі Трампа.

Ці два гіганти галузі, разом із засновником Tesla Ілоном Маском, мають значний вплив на майбутнє криптовалютної галузі, водночас закріплюючи свої ролі в політичних та економічних стратегіях Трампа. Разом вони запускають хвилю інвестицій у криптовалюту, яка, ймовірно, охопить увесь світ.

Пол Аткінс: лідер у просуванні регуляторних інновацій



Пол Аткінс, кандидатуру якого було висунуто на посаду керівника SEC, є досвідченим фінансовим регулятором та відданим прихильником криптовалют. Використовуючи свої глибокі знання у сфері фінансових технологій, Аткінс зосереджується на інвестуванні в криптопроєкти, які мають технологічний потенціал та відповідають регуляторним вимогам.


Однією з визначних ініціатив є Reserve Rights, де Пол Аткінс виступає радником і володіє токенами *URLS-RSR_USDT*. Метою Reserve Rights є створення стабільнішої та прозорішої системи резервів для криптовалют, що забезпечить надійнішу інфраструктурну підтримку для криптоіндустрії. Під керівництвом Аткінса ринкова капіталізація Reserve Rights поступово зросла до 948 млн $. Після оголошення про його призначення токен *URLS-RSR_USDT* показав значне зростання на 154,39%, зокрема на 96,64% за останні сім днів.

Девід Сакс: криптовалютний стратег у сфері венчурного капіталу


Девід Сакс, колишній операційний директор PayPal і співзасновник венчурного фонду Craft Ventures, став ключовою фігурою у криптовалютних інвестиціях. Ще в березні 2018 року Сакс інвестував у фірму Multicoin Capital, вбачаючи в ній потенціал стати лідером у галузі криптовалютних інвестицій. У липні 2018 року Multicoin продемонструвала своє стратегічне бачення, очоливши раунд фінансування на суму 20 млн $ для Solana, ставши одним з перших інвесторів цього нині відомого проєкту.


Успіх Solana — це лише одне з багатьох досягнень у дивовижному портфоліо Craft Ventures. Зосередившись на інфраструктурі, венчурна компанія побудувала різноманітний портфель із 12 криптопроєктів, включаючи dYdX, Handshake та 0xProtocol.

Джерело: RootData

*URLS-DYDX_USDT*, токен децентралізованої платформи для торгівлі деривативами dYdX зріс на 24,53% протягом 24 годин після оголошення про інвестицію Craft Ventures. Аналогічно, Handshake, децентралізована система доменних імен, спрямована на створення безпечнішої та прозорої екосистеми Інтернет-доменів, зазнала збільшення ринкової капіталізації на 83,30%, зростання за 7 днів склало 137,1%. Крім того, роль Сакса як радника в 0xProtocol, децентралізованому торговому протоколі, сприяла стабільному зростанню його токена *URLS-ZRX_USDT* .

Ілон Маск: неординарний бізнесмен, який формує майбутнє через інновації


Ілон Маск, засновник всесвітньо відомих компаній, таких як Tesla і SpaceX, залишив неймовірний слід на криптовалютному ринку. Нестандартний підхід Маска до криптовалютних інвестицій постійно викликає резонанс у галузі, демонструючи його величезний вплив як лідера думок.


Інвестиції Маска в криптовалюту здебільшого зосереджені на популярних токенах, таких як *URLS-BTC_USDT* та *URLS-DOGE_USDT*. Завдяки частим коментарям у соціальних мережах, він сприяв значному зростанню ринкової вартості цих токенів. За його підтримки ринкова капіталізація Dogecoin колись стрімко зросла до 64,2 млрд $, привернувши увагу численних інвесторів.

Окрім прямих інвестицій у криптовалюти, Маск збільшив видимість та ринкову вартість кількох мем-проєктів через пости та репости в X. Зокрема, це такі проєкти, як *URLS-CHILLGUY_USDT* та *URLS-BAN_USDT*. Під впливом Маска ці проєкти зазнали різного ступеня зростання ринкової капіталізації та цінових підйомів. Дії Маска демонструють глибоке захоплення та унікальну перспективу щодо крипторинку, закріплюючи його вплив та статус у світі криптовалют.

Під час президентства Трампа криптовалютні проєкти швидко розвивалися. Від активної участі Пола Аткінаса в проєкті Reserve Rights як голови SEC до масштабних інвестицій Девіда Сакса в криптосектор через Craft Ventures і унікальних кроків Ілона Маска на ринку як міжгалузевого новатора — кожна з цих історій підкреслює висхідну реальність, що криптовалюти стають важливою частиною глобальної економічної системи.

Як взяти участь у цих проєктах


Для звичайних інвесторів, щоб взяти участь у криптовалютних проєктах, підтримуваних цими криптомагнатами, необхідно спочатку знайти безпечну, надійну та зручну платформу для торгівлі криптовалютами.

Серед численних платформ MEXC без сумніву є найкращим вибором. MEXC надає користувачам найпопулярніші токени, щоденні аірдропи, надзвичайно низькі комісії та комплексну ліквідність. Як один з лідерів галузі, MEXC пропонує широкий вибір основних криптовалют, таких як *URLS-BTC_USDT* та *URLS-ETH_USDT*, а також постійно представляє нові криптовалютні проєкти, надаючи інвесторам безліч варіантів. Крім того, низька комісія на MEXC значно знижує витрати на торгівлю для інвесторів.

Ось покрокова інструкція, як торгувати *URLS-DOGE_USDT* у застосунку MEXC.

  1. Увійдіть у застосунок MEXC і торкніться [Торгівля].
  2. Виберіть [Спот] і торкніться торгової пари. Потім знайдіть DOGE/USDT.
  3. Торкніться [Купити DOGE].


Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


