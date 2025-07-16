Прогноз розвитку ринку криптовалют на другу половину 2025 року

Із завершенням першої половини 2025 року ринок криптовалют знову продемонстрував свою унікальну привабливість і величезний потенціал. Провідні криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum , неодноразово оновлювали історичні максимуми, підживлюючи динамічне зростання ринку.





У другій половині року постає питання: які можливості та виклики чекають на ринок криптовалют?









Модель GDPNow Федерального резервного банку Атланти прогнозує зростання ВВП США на рівні 4,6% у другому кварталі , що свідчить про покращення економіки та потенційне «м'яке приземлення» для американської економіки. Ринок широко очікує принаймні одне зниження процентної ставки в другій половині року, що додатково послабить глобальний стан ліквідності.





Дохідність 10-річних казначейських облігацій США впала з 4,8% на початку року до 4,2% у червні.

Індекс долара США впав з річного максимуму у 106 до близько 98 .

Золото і Bitcoin досягли рекордних максимумів, що відображає резонанс у секторі захисних активів.





Роль Bitcoin як «цифрового золота» набуває широкого визнання серед інституційних інвесторів, особливо на тлі зростання суверенного боргового навантаження. Криптоактиви стають новим каналом для хеджування системних ризиків.









2025 рік став переломним у процесі інституціоналізації крипторинку. Після затвердження у США спотових Bitcoin-ETF у 2024 році, шлях для інституційного входу було відкрито. До середини року компанії Fidelity та BlackRock довели обсяг активів під управлінням (AUM) своїх BTC-ETF до понад 50 млрд $. Станом на червень, глобальний AUM криптовалютних ETF перевищив 1,1 трлн $, а майже 60% обсягу торгівлі формували професійні установи, сімейні офіси та хедж-фонди.





Тим часом такі транснаціональні корпорації, як MicroStrategy та Tesla , збільшили свої резерви криптоактивів, інтегрувавши їх у стратегії «динамічних грошових резервів». Корпоративний вхід переходить від «стратегічного розгортання» до «структурного розподілу». Згідно з даними з огляду Monthly Outlook: Three Themes for 2H25 , приблизно 228 публічних компаній сукупно утримують 820 000 BTC. Ці компанії набувають Bitcoin шляхом залучення фінансування через випуск акцій або конвертованих облігацій, причому ринкова вартість таких компаній значно перевищує їх чисті активи. Посилення тенденції до появи великих інституційних власників не тільки підтримує зростання цін на BTC, але й підвищує легітимність і прийнятність криптовалют.









Поточний ринок перебуває на роздоріжжі між «суперциклом» і «структурним бичачим ринком». У порівнянні з 2017 або 2021 роком, бичачий тренд 2025 року є більш стабільним, а ліквідність розподіляється значно рівномірніше. Виокремлюються три ключові ознаки:









Тенденції пошуку в Google за такими ключовими словами, як «криптовалюта» та «Bitcoin», ще не досягли історичних піків, що свідчить про те, що бульбашки, спричинені роздрібною торгівлею, ще не з'явилися.

Кількість адрес Bitcoin стабільно зростає, а кількість активних адрес залишається на рівні понад 1,5 мільйона.

Обсяги транзакцій у мережах рівня 1 і рівня 2 зросли на понад 40% у порівнянні з попереднім місяцем.









На відміну від минулих бичачих циклів, коли багато токенів зростали одночасно, цей цикл нагадує ринок «захоплення вартості». Токени, зосереджені навколо штучного інтелекту, активів реального світу (RWA) та протоколів рівня 2, демонструють стійкий потенціал зростання.









Раніше гіперпопулярні сектори, такі як GameFi та SocialFi, у середині 2025 року поступово еволюціонують у форми продуктів, орієнтованих на «сталі економічні моделі та утримання користувачів».









У другій половині 2025 року технологічні досягнення залишатимуться основною рушійною силою поглиблення розвитку криптоекосистеми.









Токенізація активів реального світу ( RWA ) стала однією з найактуальніших тем у галузі блокчейну. Наразі Ethereum зберігає домінантні позиції на ринку RWA, тоді як зрілі DeFi-платформи, такі як Solana , розширюють свою присутність у цьому сегменті. Згідно з даними RWA , станом на 17 червня 2025 року загальна вартість RWA ончейн перевищує 23,8 млрд $ (без урахування стейблкоїнів), включаючи 13,8 млрд $ приватних кредитів, 7,4 млрд $ американських державних облігацій та 1,6 млрд $ сировинних товарів.













BlackRock прогнозує, що до 2030 року обсяг ринку RWA зросте до 16 трлн $. У міру подальшого розвитку цього напряму емітенти, кастодіальні банки, інвестори та блокчейн-структури в екосистемі RWA стрімко розширюються. Очікується поява інвестиційних можливостей у сферах управління активами, банківських ІТ-рішень і транскордонних платежів, що знаменує собою справжнє злиття DeFi та TradFi.









З моменту активації EIP-4844 (Proto-Danksharding) наприкінці 2024 року екосистема Ethereum рівня 2 зазнала бурхливого зростання. EIP-4844 значно зменшує комісію за gas на рівнях 2 завдяки впровадженню транзакцій blob, що дозволяє розробникам і користувачам масово переходити на цю технологію. У другій половині 2025 року розвиток рівня 2 вийшов за межі простого «масштабування» і перейшов на новий етап «оптимізації продуктивності, поглиблення екосистеми та комерційної стійкості».





1) Згідно з останніми даними L2Beat , загальна заблокована вартість (TVL) в мережах рівня 2 перевищила 43 млрд $, а кількість активних користувачів також зростає.





2) Сектор ZK-ролапів (zkRollup) досяг зрілості у 2025 році: проєкти на кшталт zkSync Era, Scroll і Polygon zkEVM забезпечили сумісність з EVM і стабільну роботу основної мережі, вирішивши ключові проблеми попередніх років — високі витрати на міграцію та нестачу інструментів для розробки.





3) Рішення рівня 2 широко досліджують архітектури «рівня 3/рівня 4», намагаючись створити легші, індивідуалізовані мережі для застосунків за допомогою «спеціалізованих ролапів для застосунків». Очікується, що ця тенденція ще більше підвищить конкурентоспроможність застосунків Web3 у сферах високочастотної торгівлі, конфіденційних обчислень і ончейн-обробки штучного інтелекту.













У першій половині 2025 року політика США щодо криптовалют зазнала безпрецедентних змін. Очікується, що законодавство щодо стейблкоїнів буде впроваджено першим. Наразі Палата представників просуває законопроєкт STABLE Act , а Сенат — GENIUS Act , обидва з яких мають двопартійну підтримку. 11 червня Сенат ухвалив GENIUS Act і направив його на розгляд до Палати представників. Ці законопроєкти визначають вимоги до резерву, вимоги щодо протидії відмиванню грошей, захист від банкрутства та положення про права споживачів, забезпечуючи чіткішу нормативну базу для ринку стеблкоїнів.









На додаток до законодавства щодо стейблкоїнів, Комітет з фінансових послуг Палати представників США офіційно представив CLARITY Act . Цей законопроєкт має на меті чітко визначити межі регулювання між SEC та CFTC щодо криптоактивів, розділивши регулювання відповідно до характеристик активів. Очікується, що цей законодавчий крок забезпечить чіткіше та прозоріше регуляторне середовище для ринку криптовалют, зменшивши невизначеність на ринку та підвищивши впевненість інвесторів.





Криптовалютний ринок у другій половині 2025 року вже не буде простим «бичачим ринком, керованим настроями». Натомість він ознаменує початок складної екосистемної еволюції. Під впливом об'єднаних сил технологій, капіталу, регулювання та адаптації користувачів ринок зробить істотний стрибок від криптовалютних спекуляцій до фундаментальної інфраструктури цифрових активів.





Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.







