2024 рік був нічим іншим, як шаленою подорожжю для криптовалютної індустрії, події, що змінили правила гри та сколихнули простір. Ось 9 найкращих моментів, які зробили цей рік важливою главою в історії розвитку криптовалют.









10 січня 2024 року (EST) SEC схвалила 11 спотових ETF для Bitcoin з метою лістингу в Сполучених Штатах, дозволяючи їм почати торгуватися наступного дня. Після цього 24 травня SEC схвалила першу партію з 8 спотових ETF для Ethereum з метою лістингу в США, які офіційно почали торгуватися 23 липня.





Затвердження спотових ETF для Bitcoin і Ethereum знаменує собою ключовий крок у виході індустрії криптовалют на основні фінансові ринки. Ця віха не тільки означає диверсифікацію інвестиційних каналів для криптоактивів, але й вказує на те, що галузь поступово рухається до зрілості та стандартизації. Це закладає міцну основу для виходу більшої кількості криптоактивів на фінансові ринки в майбутньому, відкриваючи нову главу глибшої інтеграції між криптоактивами та традиційними фінансовими ринками.









У 2024 році Ethereum пережила ще одну важливу віху у своїй історії — оновлення Dencun (Cancun). Завдяки впровадженню інноваційних пропозицій, таких як "Протоданкшардинг" (EIP-4844), це оновлення успішно вирішило давні проблеми перевантаження транзакцій і високих комісій за gas. Після оновлення Ethereum значно покращила пропускну здатність транзакцій в основному блокчейні, комісію за gas для користувачів, масштабованість мережі та безпеку.





Оновлення Dencun не тільки зміцнило технологічне лідерство Ethereum у просторі блокчейну, але й значно прискорило розвиток рішень рівня 2. З продовженням розвитку технології рівня 2 і вдосконаленням модульних блокчейнів Ethereum поступово інтегрується в більш різноманітну та конкурентоспроможну криптоекосистему. Ця трансформація не тільки кидає виклик традиційному домінуванню Ethereum, але й відкриває величезні нові можливості для її ролей і функцій у майбутньому просторі криптовалют.









20 квітня 2024 року на висоті блоку 840 000 Bitcoin успішно завершив свій четвертий халвінг, зменшивши винагороду за майнінг з 6,25 BTC до 3,125 BTC.





Халвінг Bitcoin — це подія, яка відбувається приблизно кожні чотири роки, вдвічі скорочуючи винагороду за транзакції майнінгу Bitcoin. Уповільнюючи швидкість випуску нових Bitcoin, халвінг вводить дефляційний механізм в економічну модель Bitcoin, забезпечуючи його дефіцит, збереження вартості та довгострокову стійкість як цифрової валюти. Це часто розглядається як позитивний фактор, що стимулює бичачі ринки для Bitcoin.









Після шоку від краху FTX команда Solana швидко скоригувала свою стратегію. Використовуючи високу пропускну здатність транзакцій за секунду (TPS), низькі комісії та переваги паралельної обробки. Solana залучила велику кількість проєктів і користувачів, поступово розширюючись у різних сферах, таких як DeFi, ліквідний стейкінг, мемкоїни та платежі. Платформа також успішно співпрацювала з кількома відомими проєктами та співавторами, досягаючи диверсифікації та поглиблення екосистеми.





Крім того, поява популярних мемкоїнів на основі Solana стала потужною рушійною силою відродження Solana. Такі токени, як *URLS-WIF_USDT*, *URLS-BONK_USDT* й *URLS-BOME_USDT*, набули значної популярності, викликавши помітний ефект багатства та залучивши величезну кількість користувачів до мережі Solana. Тим часом *URLS-SOL_USDT* також відчув сильний відскок, ненадовго досягнувши максимуму в 260 $, а його ринкова капіталізація перевищила 100 мільярдів $.









TON (The Open Network), довгоочікувана блокчейн-ігрова платформа, досягла піку свого розвитку в 2024 році. Ігри TON привернули велику кількість гравців своїм унікальним геймплеєм і механізмами винагороди. Однак у той момент, коли повне захоплення іграми TON охопило світ, засновника Telegram Павла Дурова заарештували за причетність до незаконної фінансової діяльності.





У відповідь на такий раптовий поворот подій офіційна команда швидко розпочала рух протесту під назвою «Собака опору» (Resistance Dog – REDO), щоб висловити невдоволення ситуацією навколо засновника та продемонструвати солідарність. Цей рух отримав потужну підтримку з боку різних сторін і несподівано призвів до значного зростання ринкової капіталізації *URLS-REDO_USDT*. Незважаючи на триваючі юридичні проблеми Дурова, зіткнення з невизначеністю та викликами, дух опору, представлений REDO, викликав резонанс у спільноті.









У 2024 році мемкоїни, завдяки сильному ринковому консенсусу та величезному ефекту багатства, привернули значну увагу та приплив капіталу. Обидві мережі Solana та Base побачили зростання попиту на серії мемкоїнів. Популярність мемкоїнів не тільки сприяла процвітанню ринку криптовалют, але й приносила значні прибутки інвесторам. Однак важливо зазначити, що мемкоїни супроводжуються високими ризиками та волатильністю, тому інвестори повинні залишатися раціональними та обережними, інвестуючи в них.









Обрання Трампа не тільки сприяло різкому зростанню цін на Bitcoin, але й викликало очікування ринку щодо першого криптовалютного уряду. У міру того, як криптовалюта стає все більш широко прийнятою та визнаною в усьому світі, все більше політиків і державних установ зосереджуються на дослідженні криптовалют і пов’язаних з ними технологій.





Ринок висловив великі надії на пом’якшення криптовалютної політики та покращення нормативно-правової бази після того, як адміністрація Трампа вступить на посаду. У майбутньому, коли політика стане чіткішою, а системи регулювання вдосконалюватимуться, очікується, що криптовалюта матиме ширше застосування та глибшу інтеграцію в усьому світі.









Після перемоги Трампа на президентських виборах у США та його наступного обрання новим президентом ціна Bitcoin неодноразово досягала нових максимумів. 4 грудня за місцевим часом Трамп через соцмережі висунув Пола Аткінса на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Після цього оголошення ціна *URLS-BTC_USDT** зросла до 101 960 $, вперше в історії подолавши бар’єр у 100 000 $, а загальна ринкова капіталізація досягла 2,1 трильйона $.













У вересні 2024 року, коли криптовалютний ринок почав відновлюватися, мемкоїни на тему ШІ зазнали сплеску популярності. Такі токени, як *URLS-GOAT_USDT*, не тільки привернули увагу до галузі штучного інтелекту на криптовалютному ринку, але й продемонстрували величезний потенціал токенізації в охопленні майбутніх тенденцій. Оскільки технології продовжують розвиватися, а ринковий попит зростає, токенізовані проєкти, такі як агенти штучного інтелекту, як очікується, відіграватимуть більш важливу роль у майбутньому, вводячи нову життєву силу в диверсифікацію ринку криптовалют.



