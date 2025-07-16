2024 рік був нічим іншим, як шаленою подорожжю для криптовалютної індустрії, події, що змінили правила гри та сколихнули простір. Ось 9 найкращих моментів, які зробили цей рік важливою главою в історі2024 рік був нічим іншим, як шаленою подорожжю для криптовалютної індустрії, події, що змінили правила гри та сколихнули простір. Ось 9 найкращих моментів, які зробили цей рік важливою главою в історі
Навчання/Learn/Рекомендоване/Криптовалют...вих активів

Криптовалюти у 2024 році: ключові моменти, які сформували майбутнє цифрових активів

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
Bitcoin
BTC$111,100-4.85%
DeFi
DEFI$0.001396-12.09%
dogwifhat sol
WIF$0.488-27.16%
Bonk
BONK$0.0000137-21.84%
BOOK OF MEME
BOME$0.0010291-31.28%

2024 рік був нічим іншим, як шаленою подорожжю для криптовалютної індустрії, події, що змінили правила гри та сколихнули простір. Ось 9 найкращих моментів, які зробили цей рік важливою главою в історії розвитку криптовалют.


1. ETF для Bitcoin та Ether: криптовалюти створюють вищу лігу


10 січня 2024 року (EST) SEC схвалила 11 спотових ETF для Bitcoin з метою лістингу в Сполучених Штатах, дозволяючи їм почати торгуватися наступного дня. Після цього 24 травня SEC схвалила першу партію з 8 спотових ETF для Ethereum з метою лістингу в США, які офіційно почали торгуватися 23 липня.

Затвердження спотових ETF для Bitcoin і Ethereum знаменує собою ключовий крок у виході індустрії криптовалют на основні фінансові ринки. Ця віха не тільки означає диверсифікацію інвестиційних каналів для криптоактивів, але й вказує на те, що галузь поступово рухається до зрілості та стандартизації. Це закладає міцну основу для виходу більшої кількості криптоактивів на фінансові ринки в майбутньому, відкриваючи нову главу глибшої інтеграції між криптоактивами та традиційними фінансовими ринками.

2. Оновлення Dencun (Cancun) на Ethereum: початок нової ери масштабованості


У 2024 році Ethereum пережила ще одну важливу віху у своїй історії — оновлення Dencun (Cancun). Завдяки впровадженню інноваційних пропозицій, таких як "Протоданкшардинг" (EIP-4844), це оновлення успішно вирішило давні проблеми перевантаження транзакцій і високих комісій за gas. Після оновлення Ethereum значно покращила пропускну здатність транзакцій в основному блокчейні, комісію за gas для користувачів, масштабованість мережі та безпеку.

Оновлення Dencun не тільки зміцнило технологічне лідерство Ethereum у просторі блокчейну, але й значно прискорило розвиток рішень рівня 2. З продовженням розвитку технології рівня 2 і вдосконаленням модульних блокчейнів Ethereum поступово інтегрується в більш різноманітну та конкурентоспроможну криптоекосистему. Ця трансформація не тільки кидає виклик традиційному домінуванню Ethereum, але й відкриває величезні нові можливості для її ролей і функцій у майбутньому просторі криптовалют.

3. Халвінг Bitcoin: збереження вартості BTC


20 квітня 2024 року на висоті блоку 840 000 Bitcoin успішно завершив свій четвертий халвінг, зменшивши винагороду за майнінг з 6,25 BTC до 3,125 BTC.

Халвінг Bitcoin — це подія, яка відбувається приблизно кожні чотири роки, вдвічі скорочуючи винагороду за транзакції майнінгу Bitcoin. Уповільнюючи швидкість випуску нових Bitcoin, халвінг вводить дефляційний механізм в економічну модель Bitcoin, забезпечуючи його дефіцит, збереження вартості та довгострокову стійкість як цифрової валюти. Це часто розглядається як позитивний фактор, що стимулює бичачі ринки для Bitcoin.

4. Момент Phoenix від Solana: від краху FTX до зіркового повернення


Після шоку від краху FTX команда Solana швидко скоригувала свою стратегію. Використовуючи високу пропускну здатність транзакцій за секунду (TPS), низькі комісії та переваги паралельної обробки. Solana залучила велику кількість проєктів і користувачів, поступово розширюючись у різних сферах, таких як DeFi, ліквідний стейкінг, мемкоїни та платежі. Платформа також успішно співпрацювала з кількома відомими проєктами та співавторами, досягаючи диверсифікації та поглиблення екосистеми.

Крім того, поява популярних мемкоїнів на основі Solana стала потужною рушійною силою відродження Solana. Такі токени, як *URLS-WIF_USDT*, *URLS-BONK_USDT* й *URLS-BOME_USDT*, набули значної популярності, викликавши помітний ефект багатства та залучивши величезну кількість користувачів до мережі Solana. Тим часом *URLS-SOL_USDT* також відчув сильний відскок, ненадовго досягнувши максимуму в 260 $, а його ринкова капіталізація перевищила 100 мільярдів $.

5. Захоплення іграми мережі TON і сага Telegram: блокбастер блокчейну


TON (The Open Network), довгоочікувана блокчейн-ігрова платформа, досягла піку свого розвитку в 2024 році. Ігри TON привернули велику кількість гравців своїм унікальним геймплеєм і механізмами винагороди. Однак у той момент, коли повне захоплення іграми TON охопило світ, засновника Telegram Павла Дурова заарештували за причетність до незаконної фінансової діяльності.

У відповідь на такий раптовий поворот подій офіційна команда швидко розпочала рух протесту під назвою «Собака опору» (Resistance Dog – REDO), щоб висловити невдоволення ситуацією навколо засновника та продемонструвати солідарність. Цей рух отримав потужну підтримку з боку різних сторін і несподівано призвів до значного зростання ринкової капіталізації *URLS-REDO_USDT*. Незважаючи на триваючі юридичні проблеми Дурова, зіткнення з невизначеністю та викликами, дух опору, представлений REDO, викликав резонанс у спільноті.

6. Мемкоїни: шалені казки про криптовалютне багатство


У 2024 році мемкоїни, завдяки сильному ринковому консенсусу та величезному ефекту багатства, привернули значну увагу та приплив капіталу. Обидві мережі Solana та Base побачили зростання попиту на серії мемкоїнів. Популярність мемкоїнів не тільки сприяла процвітанню ринку криптовалют, але й приносила значні прибутки інвесторам. Однак важливо зазначити, що мемкоїни супроводжуються високими ризиками та волатильністю, тому інвестори повинні залишатися раціональними та обережними, інвестуючи в них.

7. Перемога Трампа: сплеск криптовалют, який (приємно) шокував ринок


Обрання Трампа не тільки сприяло різкому зростанню цін на Bitcoin, але й викликало очікування ринку щодо першого криптовалютного уряду. У міру того, як криптовалюта стає все більш широко прийнятою та визнаною в усьому світі, все більше політиків і державних установ зосереджуються на дослідженні криптовалют і пов’язаних з ними технологій.


Ринок висловив великі надії на пом’якшення криптовалютної політики та покращення нормативно-правової бази після того, як адміністрація Трампа вступить на посаду. У майбутньому, коли політика стане чіткішою, а системи регулювання вдосконалюватимуться, очікується, що криптовалюта матиме ширше застосування та глибшу інтеграцію в усьому світі.

8. Bitcoin досяг 100 000 $: нестримний рубіж


Після перемоги Трампа на президентських виборах у США та його наступного обрання новим президентом ціна Bitcoin неодноразово досягала нових максимумів. 4 грудня за місцевим часом Трамп через соцмережі висунув Пола Аткінса на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Після цього оголошення ціна *URLS-BTC_USDT** зросла до 101 960 $, вперше в історії подолавши бар’єр у 100 000 $, а загальна ринкова капіталізація досягла 2,1 трильйона $.


9. Наративи ШІ: майбутнє токенізації


У вересні 2024 року, коли криптовалютний ринок почав відновлюватися, мемкоїни на тему ШІ зазнали сплеску популярності. Такі токени, як *URLS-GOAT_USDT*, не тільки привернули увагу до галузі штучного інтелекту на криптовалютному ринку, але й продемонстрували величезний потенціал токенізації в охопленні майбутніх тенденцій. Оскільки технології продовжують розвиватися, а ринковий попит зростає, токенізовані проєкти, такі як агенти штучного інтелекту, як очікується, відіграватимуть більш важливу роль у майбутньому, вводячи нову життєву силу в диверсифікацію ринку криптовалют.

Відмова від відповідальності: ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT