Криптовалютний ШІ 2.0: чи можуть MCP + ШІ-агенти запалити нову хвилю інновацій та ажіотажу

У міру зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту (ШІ) сектор криптовалютного ШІ переживає бурхливу та динамічну еволюцію. Від перших днів концептуального ентузіазму до сьогоднішнього все більш конкурентного середовища, криптовалютний ШІ залишається однією з найбільш пильно відстежуваних галузей Web3. На тлі цієї еволюції, зростання MCP (Model Context Protocol) в поєднанні з ШІ-агентами починає привертати серйозну увагу, піднімаючи питання про те, чи може ця потужна синергія стати рушійною силою наступної великої хвилі інновацій та ажіотажу на ринку.









Model Context Protocol, або MCP, — це стандарт із відкритим вихідним кодом, розроблений для усунення бар'єрів між різними ШІ-системами та блокчейн-середовищами. Традиційно ШІ-застосунки працювали ізольовано, змушуючи розробників створювати індивідуальні API для кожного з'єднання. Такий підхід був не лише трудомістким, а й обмеженим у гнучкості, із численними проблемами, пов'язаними з дозволами, доступом і сумісністю.





MCP покликаний вирішити ці проблеми, функціонуючи як універсальний з'єднувач — подібно до USB-інтерфейсу для штучного інтелекту. Він запроваджує стандартизований спосіб комунікації між моделями та агентами штучного інтелекту, отримання даних у режимі реального часу та взаємодії зі системами на основі блокчейну. Таким чином, MCP значно спрощує процеси розробки та забезпечує набагато ефективнішу, інтегровану та масштабовану екосистему штучного інтелекту та блокчейну.





Основна цінність MCP полягає в тому, як він дозволяє децентралізованому ШІ взаємодіяти з навколишнім середовищем. Він підтримує автоматизоване виконання завдань, контекстне розуміння та зворотний зв'язок ончейн, і це в межах безпечної та контрольованої системи. Завдяки семантичному шару, що охоплює всю мережу, він забезпечує необхідну структуру для моделей, щоб інтерпретувати завдання, отримувати доступ до відповідного контексту та виконувати операції автономно, але з можливістю перевірки.









Протокол MCP призначений для створення комплексного універсального рівня протоколу для роботи моделей ШІ, виконання завдань, надання зворотного зв'язку та отримання винагород ончейн. Він не тільки вирішує проблему ефективного використання моделей ШІ ончейн, але й систематично підтримує перехід світу Web3 до парадигми «орієнтованої на наміри».





Основна перевага протоколу MCP полягає в його повністю семантичній архітектурі, яка охоплює механізми ідентифікації моделей, системи збору контексту та семантичної інтерпретації, фреймворки розбиття завдань та виконання, а також механізми зворотного зв'язку зі заохоченнями. Ця архітектура дозволяє моделям ШІ мати незалежні адреси ончейн і, завдяки системам перевірки дозволів, отримувати активи, ініціювати транзакції та викликати смартконтракти, стаючи «першокласними акаунтами» у світі блокчейну. Крім того, протокол MCP абстрагує стани ончейн, дані офчейн та історичні записи взаємодій, щоб надати моделям чітку структуру завдань та контекст середовища, що дозволяє виконувати складні інструкції в «семантично-контекстуальному» режимі.













Virtuals запустив низку ініціатив, зокрема VPN (Virtuals Partners Network), ACP (Agent Commerce Protocol), Points (система лояльності) та Genesis (новий механізм запуску). VPN має на меті переосмислити точку перетину ШІ та криптовалют, з'єднуючи інвесторів, галузевих експертів, академіків та розробників. ACP створює комерційну екосистему з ШІ-агентів, які можуть автономно взаємодіяти, співпрацювати й здійснювати транзакції між собою. Система Points відстежує активність користувачів і надає ексклюзивне право участі в Launchpad. Genesis запроваджує новий механізм запуску з доступом на основі балів, методами розподілу токенів ончейн та гарантіями повернення коштів. запустив низку ініціатив, зокрема VPN (Virtuals Partners Network), ACP (Agent Commerce Protocol), Points (система лояльності) та Genesis (новий механізм запуску). VPN має на меті переосмислити точку перетину ШІ та криптовалют, з'єднуючи інвесторів, галузевих експертів, академіків та розробників. ACP створює комерційну екосистему з ШІ-агентів, які можуть автономно взаємодіяти, співпрацювати й здійснювати транзакції між собою. Система Points відстежує активність користувачів і надає ексклюзивне право участі в Launchpad. Genesis запроваджує новий механізм запуску з доступом на основі балів, методами розподілу токенів ончейн та гарантіями повернення коштів.





AI16Z значно вдосконалив свою екосистему, випустивши ElizaOS V2, що містить значні архітектурні поліпшення, включаючи "рої" та взаємодію між агентами. Одночасно команда представила AUTOFUN, інноваційну платформу запуску на базі штучного інтелекту, яка відрізняється більш справедливою, довгостроковою кривою зв'язку, настроюваними адресами CA, системою верифікації чату на основі токенів штучного інтелекту та інструментами для створення контенту за участю спільноти. Нова економічна модель спрямовує прибуток від запуску на викуп, щоб підтримати пул ліквідності токенів запуску. У Spartan V2 токен DEGENAI буде оновлено та запущено разом з ElizaOS V2, що відіграватиме ключову роль в екосистемі та сприятиме просуванню проєктів на AUTOFUN. значно вдосконалив свою екосистему, випустивши ElizaOS V2, що містить значні архітектурні поліпшення, включаючи "рої" та взаємодію між агентами. Одночасно команда представила AUTOFUN, інноваційну платформу запуску на базі штучного інтелекту, яка відрізняється більш справедливою, довгостроковою кривою зв'язку, настроюваними адресами CA, системою верифікації чату на основі токенів штучного інтелекту та інструментами для створення контенту за участю спільноти. Нова економічна модель спрямовує прибуток від запуску на викуп, щоб підтримати пул ліквідності токенів запуску. У Spartan V2 токен DEGENAI буде оновлено та запущено разом з ElizaOS V2, що відіграватиме ключову роль в екосистемі та сприятиме просуванню проєктів на AUTOFUN.









Dark — це експериментальна мережа MCP, побудована у мережі Solana, що фокусується на довірених середовищах виконання (TEE). Завдяки автоматичній інтеграції нових інструментів та взаємодії ончейн, Dark прагне стимулювати інновації в децентралізованих технологіях. Однак більшість функціональних можливостей проєкту все ще перебувають на стадії концептуального опрацювання і ще не були офіційно запущені.





SkyAI — це нативна ШІ-інфраструктура, побудована у мережі BNB, яка забезпечує доступ до даних з кількох мереж і розгортання ШІ-агентів. Хоча проєкт також перебуває на концептуальній стадії, його вважають одним із провідних у секторі MCP. — це нативна ШІ-інфраструктура, побудована у мережі BNB, яка забезпечує доступ до даних з кількох мереж і розгортання ШІ-агентів. Хоча проєкт також перебуває на концептуальній стадії, його вважають одним із провідних у секторі MCP.









Solix — це мережа DePIN, побудована на протоколі MCP, що фокусується на інтелектуальному розподілі пропускної здатності. Користувачі можуть ділитися своєю пропускною здатністю через розширення для браузера та отримувати винагороду. Мережа охоплює 63 країни світу. Проєкт демонструє відносно швидке технічне розгортання, але його довгостроковий успіх залежить від підтвердження зацікавленості користувачів та стійкості економічної моделі. — це мережа DePIN, побудована на протоколі MCP, що фокусується на інтелектуальному розподілі пропускної здатності. Користувачі можуть ділитися своєю пропускною здатністю через розширення для браузера та отримувати винагороду. Мережа охоплює 63 країни світу. Проєкт демонструє відносно швидке технічне розгортання, але його довгостроковий успіх залежить від підтвердження зацікавленості користувачів та стійкості економічної моделі.





HighKey— це DeFi-проєкт, сумісний з протоколами MCP і DARP, що спеціалізується на DeFi-арбітражі та професійній аналітиці. Хоча проєкт має чіткий план розвитку, все ще існує потреба в покращенні користувацького досвіду та посиленні його диференціації на ринку. — це DeFi-проєкт, сумісний з протоколами MCP і DARP, що спеціалізується на DeFi-арбітражі та професійній аналітиці. Хоча проєкт має чіткий план розвитку, все ще існує потреба в покращенні користувацького досвіду та посиленні його диференціації на ринку.









DeMCPофіційно запущено 25 квітня, і вже за першу годину обсяг торгівлі наблизився до восьмизначної цифри. Це ринок Web3 MCP, що працює в режимі реального часу і пропонує знижки на доступ до великих мовних моделей, таких як GPT-4 і Claude. Платформа використовує довірені середовища виконання (TEE) і механізми безпеки ончейн, а також встановила технічне партнерство з Phala Network. офіційно запущено 25 квітня, і вже за першу годину обсяг торгівлі наблизився до восьмизначної цифри. Це ринок Web3 MCP, що працює в режимі реального часу і пропонує знижки на доступ до великих мовних моделей, таких як GPT-4 і Claude. Платформа використовує довірені середовища виконання (TEE) і механізми безпеки ончейн, а також встановила технічне партнерство з Phala Network.





Cookie.funпредставив спеціальний сервер MCP — сервер MCP типу «plug-and-play», розроблений спеціально для розумних агентів. Він призначений як для розробників, так і для користувачів без технічних знань і не вимагає налаштування для початку роботи. представив спеціальний сервер MCP — сервер MCP типу «plug-and-play», розроблений спеціально для розумних агентів. Він призначений як для розробників, так і для користувачів без технічних знань і не вимагає налаштування для початку роботи.





OpenServготується до запуску своєї системи MCP, яка дозволить інтегрувати ШІ-агенти в різноманітні застосунки реального світу. Проєкт підтримує інтеграцію з такими платформами, як AWS, Discord, Notion, Figma, Google Maps і Slack. готується до запуску своєї системи MCP, яка дозволить інтегрувати ШІ-агенти в різноманітні застосунки реального світу. Проєкт підтримує інтеграцію з такими платформами, як AWS, Discord, Notion, Figma, Google Maps і Slack.









Dark на блокчейні З точки зору ринкової динаміки, хоча більшість ШІ-проєктів Web3, заснованих на протоколі MCP, перебувають на ранніх етапах розробки й їхні продукти ще не повністю запущені, деякі з них уже випустили токени й привернули увагу інвесторів на тлі покращення ринкових настроїв. Наприклад, MCP-пов'язаний токенна блокчейні Solana продемонстрував хороші результати після запуску, що викликало інтерес інвесторів і спричинило хвилю інвестицій у токени, пов'язані з MCP. У міру реалізації все більшої кількості проєктів і зростання прийняття інтеграції ШІ і блокчейну ринком, існує певна ймовірність другої хвилі ажіотажу навколо MCP + ШІ-агентів.





Однак для реалізації повного потенціалу цього поєднання доведеться подолати низку критичних викликів. Необхідно вирішити питання технічної масштабованості, надійності моделей та безпеки агентів, щоб гарантувати довгострокове зростання. Крім того, через жорстку конкуренцію у ШІ-сфері Web3 лише найбільш відмінні та технічно досконалі проєкти зможуть виділитися на фоні інших. Додатковим викликом залишається регуляторна невизначеність. У міру того як штучний інтелект стає дедалі автономнішим і інтегрується з фінансовими системами, питання дотримання нормативних вимог відіграватиме все важливішу роль у формуванні рівня довіри та прийняття користувачами. Забезпечення відповідності цих систем до нових глобальних стандартів буде ключовим фактором.









Друга половина історії криптовалютного ШІ вже розпочалася, і поєднання MCP + ШІ-агенти, здається, готове зіграти провідну роль. Потенціал цієї технології для перетворення того, як ми будуємо, взаємодіємо та отримуємо вигоду від децентралізованого інтелекту, є величезним. У міру прискорення розвитку та появи реальних застосувань MCP цілком може стати основою нового покоління блокчейн-нативних систем ШІ. Хоча для повного розкриття потенціалу знадобиться час, одне можна сказати напевно: MEXC залишається відданою ідеї залишатися попереду цієї трансформації, пропонуючи безпечну, ефективну та доступну платформу, де користувачі можуть відкривати для себе майбутнє крипто-ШІ та взаємодіяти з ним.





Відкрийте для себе можливості MCP + ШІ-агентів на MEXC вже сьогодні, та станьте частиною нової хвилі технологічних інновацій.



