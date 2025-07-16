У сьогоднішньому світі з його надзвичайною взаємозалежністю кожна новина і кожен клац можуть спричинити стрімкий сплеск інформації та вартості. Від драматичного злету і падіння LIBRA, токена, пов'язанУ сьогоднішньому світі з його надзвичайною взаємозалежністю кожна новина і кожен клац можуть спричинити стрімкий сплеск інформації та вартості. Від драматичного злету і падіння LIBRA, токена, пов'язан
Криза загострюється: інцидент з токеном LIBRA та хакерський злам акаунту Shaw — тривожний сигнал для безпеки користувачів

16 липня 2025
У сьогоднішньому світі з його надзвичайною взаємозалежністю кожна новина і кожен клац можуть спричинити стрімкий сплеск інформації та вартості. Від драматичного злету і падіння LIBRA, токена, пов'язаного з президентом Аргентини, до зламу Shaw, засновника відомої венчурної фірми ai16z, ці два, здавалося б, окремі інциденти підкреслюють важливу проблему: захоплення криптовалютами тісно переплітається з прихованими вразливими місцями безпеки на платформах соціальних мереж, створюючи складну екосистему, сповнену як можливостей, так і ризиків.

Сага токена LIBRA розгортається


15 лютого офіційний акаунт президента Аргентини Хав'єра Мілея несподівано оголосив про запуск мемкоїна під назвою LIBRA, а також адресу контракту токена. Це оголошення викликало шок на криптовалютному ринку. Ціна LIBRA злетіла до небес, її ринкова капіталізація ненадовго перевищила 4 мільярди $, а торгова пара *URLF-LIBRA_USDT* привернула пильну увагу інвесторів, викликавши безпрецедентний ажіотаж на ринку. Проте вже через чотири години президент Мілей видалив твіт, заявивши, що нічого не знав про оголошення LIBRA. Це спричинило негайне падіння ціни на LIBRA, що вмить змінило ринкові настрої. Пізніше того ж дня рівень інфраструктури штучного інтелекту Web3 , KIP Protocol, пояснив, що він запустив проєкт "Viva la Libertad" для підтримки приватних підприємств в Аргентині, відповівши на питання, порушені видаленим твітом, і підкресливши, що президент Мілей не брав участі в розробці проєкту "Libertad".

З розвитком суперечок 16 лютого опозиційні партії Аргентини ініціювали процедуру імпічменту президента Мілея, звинувативши його у зловживанні владою та введенні в оману громадськості — діях, які потенційно можуть поставити під загрозу економічну стабільність Аргентини.

KIP Protocol опублікувала заяву, в якій було пояснено, що токен LIBRA є частиною її проєкту "Viva la Libertad", покликаного підтримати аргентинські приватні підприємства за допомогою криптовалютних технологій. KIP Protocol підкреслила, що президент Мілей не брав участі в розробці проєкту Libertad і що твіт, опублікований з його акаунту, не має відношення до KIP Protocol. Крім того, KIP Protocol уточнила, що запуск токена і просування на ринок повністю здійснювалися компанією Kelsier Ventures і ініціатором проєкту Хейденом Девісом (Hayden Davis). KIP Protocol було запрошено лише для управління і нагляду за відбором фінансованих технічних проєктів після запуску токена, а також для забезпечення технічної інфраструктури для ШІ-ініціатив. Коли президент Мілей опублікував пост про проєкт у X (Twitter), KIP Protocol не було залучено до роботи.

Однак на цьому події не закінчилися. 18 лютого президент Мілей знову з'явився у X (Twitter), поділившись інструкцією про те, як придбати токени LIBRA. Ціна LIBRA ненадовго перевищила позначку в 0,70 $, підскочивши більш ніж на 130% всього за 10 хвилин, зростання за 24 години склало 78%, а поточна ринкова капіталізація досягла 700 мільйонів $.

Акаунт Shaw, засновника ai16z, був зламаний


На тлі суперечок навколо токена LIBRA сплив ще один інцидент, пов'язаний з кібербезпекою. Акаунт у X (Twitter) засновника ai16z Shaw підозрюють у зламі, оскільки в повідомленні містилося шахрайське посилання, яке нібито пов'язане з аферою Eliza.

Повідомляється, що після зламу в акаунті Shaw з'явився, здавалося б, звичайний твіт, під яким було приховано шахрайське посилання, що нібито пропонувало високоприбуткову інвестиційну можливість. У разі, якщо користувачі перейдуть за цим посиланням і нададуть свою особисту інформацію або здійснять переказ, вони ризикують зазнати значних фінансових втрат і витоку даних.

Рекомендації MEXC щодо безпеки


Від саги про токен LIBRA до зламу акаунту засновника ai16z Shaw, кожен інцидент слугує суворим нагадуванням про те, що безпека користувачів має першорядне значення. В епоху, що характеризується інформаційним перевантаженням і розповсюдженими проблемами безпеки даних, підвищення обізнаності про кібербезпеку і посилення можливостей особистого захисту криптоактивів стало необхідним для кожного власника криптоактивів.

Посилення управління безпекою акаунтів


  • Посилення безпеки паролів: паролі є першою лінією захисту акаунтів користувачів. Користувачі повинні періодично оновлювати свої паролі та використовувати складні комбінації, які важко вгадати. Не використовуйте один і той самий пароль на різних платформах, щоб запобігти компрометації інших акаунтів, якщо один з них буде зламано.
  • Увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA): 2FA — це ефективний захід безпеки, який надає додатковий рівень захисту. Користувачі повинні ввімкнути цю функцію на платформах, які її підтримують, гарантуючи, що для входу в систему потрібно ввести додатковий код підтвердження або пройти біометричну аутентифікацію. Це може ефективно запобігти отриманню хакерами контролю над акаунтами за допомогою грубої сили або фішингових атак.

Будьте пильні щодо фейкової інформації та шахрайства


  • Перевіряйте джерела інформації: користувачі повинні бути обережними і перевіряти інформацію з невідомих джерел. Не переходьте за підозрілими посиланнями та не завантажуйте незнайомі вкладення, щоб запобігти зараженню шкідливими програмами або вірусами. Щодо інвестиційних можливостей або повідомлень про призи, які обіцяють високі прибутки, зберігайте раціональне судження і уникайте сліпого слідування тенденціям або довіри до неперевірених джерел.
  • Підвищуйте обізнаність щодо шахрайства: ознайомтеся з поширеними шахрайськими тактиками та підвищуйте обізнаність щодо запобігання шахрайству. Для більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до статті "Шахрайство з криптовалютними акаунтами".

Захист особистої інформації


  • Обережно поводьтеся з особистою інформацією: особиста інформація є цінним активом. Користувачі повинні поводитися з нею обережно і уникати її розголошення без необхідності. Наприклад, не діліться надмірною особистою інформацією в соціальних мережах.
  • Ознайомтеся з політикою конфіденційності: для платформ або сервісів, які вимагають надання особистої інформації, користувачі повинні уважно ознайомитися з політикою конфіденційності, щоб переконатися, що їхні дані захищені. Дізнайтеся, як платформа або сервіс збирає, використовує, зберігає та поширює особисту інформацію, а також про права та обов'язки користувачів.

На ринку криптовалют вибір безпечної та надійної торгової платформи має вирішальне значення. Візьмемо, наприклад, біржу MEXC, яка застосовує численні заходи безпеки для захисту користувачів, включаючи технологію холодного зберігання, двофакторна аутентифікація (2FA) і моніторинг ризиків в режимі реального часу. При виборі торгової платформи користувачі повинні віддавати перевагу тим, які мають надійні механізми безпеки, щоб зменшити ризик крадіжки активів або торгових втрат. Крім того, MEXC регулярно публікує поради з безпеки та освітній контент, щоб допомогти користувачам підвищити рівень обізнаності про безпеку, наприклад: "Що таке фішингова атака" і "Шість способів краще захистити свій акаунт". Ці ініціативи не тільки покращують захист користувачів, але й показують приклад здорового розвитку криптовалютної індустрії.

Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


