Зіткнення корпоративного і політичного титанів: криптовалютні потрясіння на тлі конфлікту Трампа і Маска

Лише за один бурхливий тиждень відносини між президентом США Дональдом Джоном Трампом і світовим мільярдером Ілоном Маском кардинально змінилися: від довірених союзників у Білому домі до запеклих суперників у соціальних мережах. Те, що почалося як політичні розбіжності, швидко переросло в дуже публічне зіткнення, виявивши напруженість, яка виходить далеко за межі особистих образ, і має вплив на майбутнє ринку криптовалют.









"Медовий місяць" між Трампом і Маском розпочався, коли Трамп повернувся до Білого дому і почав "залицятися" до технологічної індустрії. На початку 2025 року адміністрація Трампа запустила політику "Американського стратегічного резерву Bitcoin", оголосивши про плани зберігати в резервах Bitcoin та інші основні криптовалюти , позиціонуючи США як глобальний криптохаб. Тим часом компанії Маска отримали вигоду від цієї політики: Tesla продовжувала отримувати податкові пільги на електромобілі, а SpaceX – мільярдні державні контракти.





Однак напруженість виникла в червні 2025 року, коли Трамп оголосив про так званий " Один великий прекрасний законопроєкт ". Законопроєкт критикували за скорочення субсидій на електромобілі, збільшення бюджетного дефіциту та значні державні витрати. Маск публічно засудив законопроєкт як "огидну мерзоту". Він ще більше загострив конфлікт, припустивши можливі зв'язки між Трампом і Джеффрі Епштейном, спровокувавши ще більшу суперечку.





Трамп швидко відреагував, попередивши, що якщо Маск підтримає кандидатів від Демократичної партії, він зіткнеться з "серйозними наслідками", включно з потенційним відкликанням федеральних контрактів для компаній Маска, таких як Tesla і SpaceX. Протистояння посилилося, а громадська думка та ринки відреагували відповідним чином.













Через запропоноване законопроєктом скорочення субсидій на електромобілі та нові контрактні ризики посилилися занепокоєння щодо майбутнього попиту та залежності Tesla від політики. Ціна акцій Tesla впала на 14% протягом дня, що знизило ринкову вартість компанії приблизно на 150 млрд $. Крім того, різко зріс обсяг торгівлі як опціонами на купівлю, так і опціонами на продаж, що свідчить про підвищену волатильність.













Крипторинок зазнав ще більших коливань. Після спалаху суперечки почався панічний розпродаж, що призвів до масових ліквідацій:





Ціна Bitcoin (BTC) стрімко впала з приблизно 105 915 $ до рівня нижче 100 500 $, водночас було ліквідовано понад 300 млн $ лонг позицій.

Ethereum (ETH) впав приблизно на 6%, що свідчить про загальне неприйняття ринком ризиків.

DOGE , ключовий криптоактив, який підтримує Ілон Маск, за тиждень впав більш ніж на 12%, досягнувши в якийсь момент мінімуму в 0,16805 $.

Токен TRUMP за день подешевшав до 9,314 $, що призвело до втрат близько 900 млн $.





Дані Coinglass показують, що крипторинок втратив приблизно 5,1% своєї загальної ринкової капіталізації за один день, що призвело до втрати майже 1 млрд $ вартості.

















Конфлікт між Трампом і Маском, безперечно, посилив волатильність ринку, створивши невизначеність щодо майбутнього їхніх стосунків. Ця невизначеність спричинила значні коливання цін на криптовалюти, що може відлякати деяких інвесторів від виходу на ринок і підірвати загальну стабільність. Під час ескалації крипторинок може зіткнутися з підвищеним тиском з боку продавців. Більше того, їхня суперечка, ймовірно, приверне більшу увагу регуляторів. Адміністрація Трампа може посилити регулювання криптовалют, щоб зменшити потенційні ринкові ризики та фінансові злочини. Такий регуляторний тиск негативно вплине на крипторинок, особливо на проєкти та платформи, які слабше дотримуються законодавства. Інвестори повинні уважно стежити за змінами в політиці, щоб уникнути потенційних ризиків.





У міру зростання напруженості деякі інвестори можуть забирати кошти з крипторинку в більш безпечні інвестиції, що знижуватиме ліквідність і буде тиснути на ціни. Це особливо ризиковано для криптовалютних проєктів, які значною мірою залежать від ринкових настроїв і потоків капіталу.









На тлі ескалації конфліктів і зростання макроризиків криптовалюти привертають увагу як інструмент хеджування.





Зростання невизначеності спонукає деяких інвесторів переводити кошти з традиційних фінансів у криптовалюти в пошуках стабільності. Хоча ціна Bitcoin ненадовго впала, вона швидко стабілізувалася, продемонструвавши стійкість ринку та його потенціал як безпечної гавані.





Спільнота Bitcoin також відреагувала проактивно, заохочуючи Маска інвестувати значні кошти в Bitcoin і сприяти його прийняттю на баланси компаній, таких як Tesla. Цей крок кидає виклик традиційним фінансам і відображає сильну впевненість у майбутньому Bitcoin.





З регуляторної точки зору, якщо адміністрація Трампа намагатиметься налагодити зв'язки з технологічним сектором і просуватиме більш відкриту криптовалютну регуляторну базу, ринок може отримати середньо- та довгострокові вигоди. Хоча регуляторна невизначеність залишається, більш інклюзивний підхід підвищить довіру, залучить капітал і сприятиме інноваціям, допомагаючи галузі зростати. Тому напрямок криптополітики адміністрації Трампа буде ключовим фактором, за яким слід стежити в найближчий період.









У короткостроковій перспективі, на тлі видалення постів Трампом і Маском в соціальних мережах і посиленого висвітлення в ЗМІ, очікується, що ринкові настрої залишатимуться турбулентними. Інвесторам слід уважно стежити за позицією уряду, особливо за тим, чи буде Трамп наполягати на перегляді контрактів або скасуванні субсидій, що може ще більше підірвати довіру на ринку. І навпаки, якщо відбудеться деескалація, то ринок може очікувати короткий період стабілізації.





У середньостроковій перспективі криптовалютний ринок може зазнати перерозподілу технологій і капіталу, зосередженого навколо Ілона Маска. Новими трендами можуть стати такі кроки, як утримання тільки Bitcoin на балансах, відновлення підтримки платежів у $DOGE та просування комерційних програм ончейн. Крім того, якщо адміністрація Трампа намагатиметься налагодити відносини з технологічним сектором, вона може запровадити більш м'яке регулювання криптовалют або розширити державні резерви цифрових активів, що принесе користь ринку в середньо- та довгостроковій перспективі.





У довгостроковій перспективі інвесторам варто розглянути можливість диверсифікації своїх вкладень у цифрові активи, щоб зменшити регуляторні та геополітичні ризики. Bitcoin, Ethereum, стейблкоїни та великі блокчейн-інституційні фонди можуть слугувати варіантами для диверсифікації ризиків і стабільної прибутковості. Також важливо уважно стежити за кроками Маска: якщо він запустить "Американську партію" та об'єднає соціальні платформи й інші ресурси, це може сформувати більш системний політичний і технологічний альянс з далекосяжними наслідками для майбутньої криптоекосистеми.









Публічна ворожнеча між Трампом і Маском відображає подвійне занепокоєння технологічної індустрії щодо залежності від політики й управління ризиками — балансування між комерційними інтересами і субсидіями та політичним маневруванням і свободою слова. Для крипторинку ці потрясіння несуть високі ризики волатильності, але водночас підвищують цінність децентралізованих активів як інструментів хеджування.





DOGE, Для користувачів розуміння ринкових тенденцій важливіше, ніж сліпа гонитва за прибутками чи збитками. Управління ризиками залишається найголовнішим, а нові сигнали щодо змін у політиці, громадській думці або позиціях Трампа та Маска можуть спричинити зміни на ринку. У цьому середовищі MEXC — це платформа, яку варто розглянути для торгівлі Bitcoin TRUMP та іншими криптовалютами. Завдяки ефективному процесу лістингу, конкурентоспроможним низьким комісіям за торгівлю та високій ліквідності, MEXC заслужила довіру й прихильність багатьох інвесторів, що робить її найкращим вибором для входження в криптовалютний простір.



