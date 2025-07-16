Подальше зростання: Sui лідирує в цьому ринковому циклі





Нещодавно SUI, токен блокчейну рівня 1 Sui, зазнав значного зростання — всього за тиждень його вартість зросла на понад 140%. Цей сплеск особливо привертає увагу в період, коли більшість альткоїнів переживають спад.





Згідно з даними MEXC, 5 серпня ціна на SUI тимчасового впала до 0,46 USDT. Після цього відбулося різке зростання, і до 12 серпня ціна тимчасово піднялася до 1,12 USDT.

Лише за один тиждень ціна SUI зросла на 143%.









Цей сплеск не лише посідає перше місце серед подібних проєктів, але й виділяється як виняток у той час, коли більшість альткоїнів переживають значне падіння. Тим часом цей показник викликав жваві дискусії у спільноті, дехто навіть розглядає його як наступного потенційного "вбивцю Solana".





Sui — це новий блокчейн-проєкт, який охрестили "суперником Solana", заслуговує на увагу, тому що за ним стоїть надзвичайна сила і неповторний шарм.









Sui — це блокчейн рівня 1, розроблений і побудований з самого початку на основі первинних принципів, що дозволяє творцям і розробникам легше створювати простір, який відповідає потребам майбутньої бази користувачів Web3, що налічує 1 мільярд осіб. Sui — це децентралізований блокчейн, що працює на механізмі proof-of-stake з горизонтально масштабованою пропускною здатністю і сховищем, що дозволяє розробляти застосунки з високою швидкістю і низькою вартістю. Платформа використовує мову програмування Move, розглядаючи активи як унікальні об'єкти, якими можна володіти й управляти за певними адресами.





Озираючись на дивовижний шлях блокчейну Sui, від його початкової концепції до нинішньої популярності, можна сказати, що він пройшов через незліченну кількість викликів і проривів.





23 березня 2022 року Mysten Labs оголосила про запуск свого публічного блокчейну рівня 1 під назвою Sui.

31 травня 2022 року компанія Mysten Labs розкрила токеноміку і механізм заохочення Sui для свого проєкту публічного блокчейну рівня 1 Sui.

8 вересня 2022 року команда розробників Sui, Mysten, завершила фінансування на суму 300 мільйонів доларів.

3 травня 2023 року було запущено основну мережу Sui.





З моменту запуску основної мережі у 2023 році швидкість розвитку екосистеми Sui була дивовижною.





Екосистема Sui стала динамічною, постійно поповнюючись популярними треками та гарячими проєктами, демонструючи потужний потенціал для розвитку екосистеми. На сьогодні в мережі створено понад сотню проєктів, що охоплюють різні варіанти використання, включаючи DeFi, NFT, ігри та метавсесвіт, інфраструктуру та інструменти для розробників, гаманці та Web3. З погляду екологічності, Sui розширює свою екосистему шляхом співпраці з багатьма традиційними компаніями в таких сферах, як GameFi, платежі та хмарні сервіси.









У травні 2024 року екосистема Sui налічувала понад 500 активних нодів, розподілених по всьому світу, що забезпечує децентралізованість та високу доступність мережі.





З моменту запуску екосистема Sui не зазнала жодної хвилини простою або зниження продуктивності. Загалом вона обробила понад 309 мільйонів транзакцій, щодня в транзакціях беруть участь понад 100 000 активних гаманців. Екосистема досягла кількох значних технічних досягнень, таких як час завершення транзакції всього 400 мілісекунд, пікова швидкість обробки транзакцій 297 000 транзакцій в секунду в контрольованих умовах, а одноденний обсяг транзакцій досягає 65,8 мільйона транзакцій.













Раптова поява Sui — це блискучий результат, зумовлений поєднанням сильних внутрішніх можливостей компанії та сприятливих зовнішніх факторів.









Як кажуть, "підготовка — це запорука успіху". Цей принцип особливо актуальний для розвитку екосистеми Sui. Тільки з надійною технологією та добре структурованою системою Sui може ефективно управляти та сприяти зростанню та процвітанню своєї екосистеми.





З погляду сили команди, Sui був запущений Mysten Labs, інфраструктурним стартапом Web3, заснованим чотирма колишніми інженерами Meta. Команда є висококваліфікованою та має великий досвід у розробці блокчейну. На технічному фронті Sui використовує мову програмування Move для підтримки розробки смартконтрактів, що забезпечує ефективну та економічно вигідну підтримку різних децентралізованих застосунків (DApps). Крім того, компанія Mysten Labs нещодавно представила новий механізм консенсусу під назвою Mysticeti, який певною мірою зменшує затримку блокчейну, підвищуючи продуктивність і покращуючи користувацький досвід. З погляду розвитку екосистеми, Sui активно формує партнерські відносини з відомими підприємствами та установами, наприклад, інтегруючи операторів нодів блокчейну з Amazon Web Services (AWS) та співпрацюючи з постачальником послуг зберігання Copper.









Останнім часом загальний крипторинок демонструє ознаки відновлення, а ціни на основні криптовалюти, як-от Bitcoin (BTC), зростають, що підвищує ринкові тенденції та інвестиційний потенціал. 8 серпня ціна BTC зросла приблизно на 12% протягом дня, і того ж дня SUI сягнув піка у 0,86 $, що означало зростання приблизно на 40%. Після цього ширший ринок зазнав незначних коливань, але SUI продовжив свій висхідний тренд. Значне зростання SUI викликало широкі дискусії в суспільстві, а інвестори почали вивчати його справжню вартість. Ця підвищена увага ринку надала імпульс для зростання SUI.





Антициклічне зростання SUI не лише викликало дискусії у спільноті, але й привернуло увагу ключових лідерів громадської думки (KOL). Такі відомі діячі, як співзасновник Mechanism Capital Ендрю Канг, колишні керівники Goldman Sachs та засновник Real Vision, інституту макроекономічних досліджень, прокоментували порівняння ринкової капіталізації SUI та висловили "бичачі" очікування щодо SUI.









Видатні показники SUI значною мірою можна пояснити визнанням і підтримкою з боку відомої криптовалютної інвестиційної компанії Grayscale. 7 серпня Grayscale оголосила про запуск двох нових криптовалютних інвестиційних продуктів, включаючи трастовий продукт для токенів SUI. Райхане Шаріф-Аскарі, голова відділу продуктів і досліджень Grayscale, заявила в пресрелізі: "Ми раді включити Bittensor і Sui в наш набір продуктів, тому що ми вважаємо Bittensor лежить в основі децентралізованої розробки ШІ, в той час як Sui переосмислює блокчейн смартконтрактів". В результаті цієї новини ціна Sui підскочила на 42% 8 серпня, що стало найвищим одноденним зростанням за останній час.





Крім того, платформа MEXC часто проводила змагання з торгівлі ф'ючерсами SUI, що опосередковано посилило вплив та ліквідність екосистеми Sui.













Бурхливий розвиток екосистеми Sui подібний до потужного східного вітру, який не лише сприяє постійному вдосконаленню та покращенню власної екосистеми, але й безпосередньо сприяє загальному прогресу та зростанню блокчейн-індустрії.





Якби одним словом можна було схарактеризувати конкурентний ландшафт блокчейну цього року, воно, безсумнівно, було б "запеклим".





Слово "запеклий" влучно описує бурхливий розвиток блокчейн-сектору протягом останнього року. Конкуренція між основними блокчейн-проєктами була інтенсивною, вони демонстрували свої інноваційні технології та видатні показники, постійно розширюючи межі домену блокчейн.





Bitcoin зміцнився завдяки новим протоколам активів, таким як написи. Ethereum завершив оновлення в Канкуні, а рішення рівня 2 набирають обертів. Solana відскочила від своїх мінімумів і заробила на захопленні мемами... Конкуренція між протоколами базового рівня Web3 еволюціонувала від "швидкість — це все" до "інновації — це ключ": проєкти або швидко копіюють такі тренди, як меми, AI, DePIN, Restaking і RWA, або прагнуть диференційованого позиціювання за допомогою паралельних EVM, модуляризації та мережі застосунків.





У цій палкій конкуренції між блокчейн-проєктами ринок токенів також пережив потужну хвилю зростання. Станом на кінець липня загальна ринкова капіталізація криптовалют блокчейну зросла на 1,2% порівняно з червнем, досягнувши 1,98 $ трлн. Лідерами ринку є Bitcoin, Ethereum, BNB Chain та Solana, з частками ринку 64,8%, 19,7%, 4,3% та 4,1% відповідно. Ринкова частка Bitcoin зросла на 1,5%, Solana - на 0,6%, а Ethereum - зменшилася на 1,5%.









MEXC повністю охоплює різноманітний спектр блокчейн-екосистем, перераховуючи різні основні та інноваційні блокчейн-токени, включаючи Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) і TON, надаючи користувачам безпрецедентні можливості для інвестування. Офіційний застосунок MEXC має зручну функцію пошуку в спеціальних розділах, що дозволяє кожному інвестору легко знаходити й глибше вивчати бажані блокчейн-проєкти. Ще цікавішим є те, що, беручи участь у торгових подіях MEXC, користувачі можуть насолоджуватися перевагами 0 комісій за торгівлю.













Оскільки Sui продовжує заглиблюватися в технологічні інновації, розширювати свої екосистемні партнерства і реалізовувати складні ринкові стратегії, вона стає помітним претендентом на конкурентному просторі блокчейну рівня 1, демонструючи свої унікальні та видатні переваги.





Ми з нетерпінням чекаємо на більш дивовижні досягнення Sui в майбутньому.



