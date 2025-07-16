Поширені запитання про спотову торгівлю

Торгівля криптовалютами різко набрала в популярності серед інвесторів по всьому світу, що призвело до щоденного притоку сотень і навіть тисяч трейдерів на MEXC, які беруть участь у спотовій торгівлі для купівлі криптовалют. У новачків, які вступають у світ спотової торгівлі, часто виникають питання. Щоб відповісти на них, ми зібрали та відповіли на найпоширеніші питання, з якими користувачі можуть зіткнутися під час спотової торгівлі на MEXC.









Спотова торгівля криптовалютами — це процес, коли покупці і продавці купують або продають криптовалюти, такі як BTC, ETH і MX, за конкретною ринковою ціною і виконують транзакцію для здійснення розрахунків. Наприклад, у парі MX/USDT ціна являє собою кількість USDT, необхідну для купівлі 1 MX, або кількість USDT, яку можна отримати, продавши 1 MX.









Спотова торгівля і ф'ючерсна торгівля мають фундаментальні відмінності. У спотовій торгівлі трейдери володіють базовими активами, і обидві сторони обмінюються котируваннями і активами токенів безпосередньо. Таким чином, спотова торгівля передбачає прямий переказ криптовалютних активів між учасниками ринку.





Ф'ючерсна торгівля передбачає купівлю та продаж контрактів, що представляють вартість певних криптовалют. Коли ви купуєте ф'ючерсний контракт, ви не володієте криптовалютним активом, що лежить в його основі. Замість цього ви отримуєте контракт, який зобов'язує вас купити або продати криптовалюту за заздалегідь визначеною ціною на певну дату в майбутньому. У цьому сценарії ви можете заздалегідь передбачити коливання цін, обрати лонг позицію, купуючи контракти, або шорт, продаючи їх, беручи участь у волатильності криптовалют для отримання прибутку.









Ставки комісії за спотову торгівлю на платформі MEXC: для мейкерів — 0.05%, для тейкерів — 0.05%.









① Тейкер:





Тейкер — це той, хто розміщує ордер, який безпосередньо збігається з існуючими лімітними або маркет ордерами. Тейкери споживають ринкову ліквідність.





② Мейкер:





Мейкер — це той, хто розміщує ордер, вказує ціну і кількість, і чекає, поки інші користувачі виконають його. Мейкери додають ліквідності на ринок.









Спотова торгівля на MEXC підтримує чотири типи ордерів: лімітні, маркет ,стоп-лімітні ордери і Ордер OCO. Для ознайомлення з конкретними відмінностями між цими типами ордерів ви можете звернутися до статті " Різні типи спотових ордерів ".





Ви можете переглянути історію виконаних ордерів у вкладці "Історія угод", розташованому під книгою ордерів. Крім того, ви можете клацнути на [Ордери] у верхньому правому куті [Спотові ордери], щоб переглянути всі свої ордери.









Якщо ваші кошти зайняті відкритими ордерами, і ви хочете торгувати іншими криптовалютами, але не маєте достатнього балансу, ви можете перейти у вкладку "Відкриті ордери", щоб переглянути свої невиконані ордери, і клацнути на кнопку скасування, щоб звільнити зайняті кошти, дозволивши вам використовувати їх для нових ордерів.

















Основна зона, зона інновацій і зона оцінки — це класифікації криптовалют на MEXC на основі ринкової капіталізації та інновацій. Щоб дізнатися про конкретні відмінності між цими класифікаціями, ви можете звернутися до статті " Знайомство із зонами спотової торговлі на MEXC ".





Так, для різних торгових ринків на MEXC існують різні правила. Будь ласка, перегляньте статтю " Правила торгівлі на спотовому ринку MEXC ", щоб дізнатися більше.









① Відкриті ордери:





Тут відображаються ордери, які все ще очікують на виконання або спрацьовування.





② Історія ордерів:





Тут відображаються записи виконаних або скасованих ордерів.





③ Історія угод:





Тут відображаються виконані і завершені угоди. Якщо обсяг ордера великий, він може бути виконаний за допомогою декількох угод, і всі вони будуть показані у записах.



