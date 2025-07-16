Торгівля криптовалютами різко набрала в популярності серед інвесторів по всьому світу, що призвело до щоденного притоку сотень і навіть тисяч трейдерів на MEXC, які беруть участь у спотовій торгівлі дТоргівля криптовалютами різко набрала в популярності серед інвесторів по всьому світу, що призвело до щоденного притоку сотень і навіть тисяч трейдерів на MEXC, які беруть участь у спотовій торгівлі д
Навчання/Посібник для початківців/Спот/Поширені за...ву торгівлю

Поширені запитання про спотову торгівлю

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Спот
Bitcoin
BTC$111,128.06-4.65%
Ethereum
ETH$3,754.75-6.40%
MX Token
MX$2.4691-3.27%


Торгівля криптовалютами різко набрала в популярності серед інвесторів по всьому світу, що призвело до щоденного притоку сотень і навіть тисяч трейдерів на MEXC, які беруть участь у спотовій торгівлі для купівлі криптовалют. У новачків, які вступають у світ спотової торгівлі, часто виникають питання. Щоб відповісти на них, ми зібрали та відповіли на найпоширеніші питання, з якими користувачі можуть зіткнутися під час спотової торгівлі на MEXC.

1.Що таке спотова торгівля криптовалютою?


Спотова торгівля криптовалютами — це процес, коли покупці і продавці купують або продають криптовалюти, такі як BTC, ETH і MX, за конкретною ринковою ціною і виконують транзакцію для здійснення розрахунків. Наприклад, у парі MX/USDT ціна являє собою кількість USDT, необхідну для купівлі 1 MX, або кількість USDT, яку можна отримати, продавши 1 MX.

2.У чому різниця між спотовою та ф'ючерсною торгівлею?


Спотова торгівля і ф'ючерсна торгівля мають фундаментальні відмінності. У спотовій торгівлі трейдери володіють базовими активами, і обидві сторони обмінюються котируваннями і активами токенів безпосередньо. Таким чином, спотова торгівля передбачає прямий переказ криптовалютних активів між учасниками ринку.

Ф'ючерсна торгівля передбачає купівлю та продаж контрактів, що представляють вартість певних криптовалют. Коли ви купуєте ф'ючерсний контракт, ви не володієте криптовалютним активом, що лежить в його основі. Замість цього ви отримуєте контракт, який зобов'язує вас купити або продати криптовалюту за заздалегідь визначеною ціною на певну дату в майбутньому. У цьому сценарії ви можете заздалегідь передбачити коливання цін, обрати лонг позицію, купуючи контракти, або шорт, продаючи їх, беручи участь у волатильності криптовалют для отримання прибутку.

3.Яка комісія за спотову торгівлю на MEXC?


Ставки комісії за спотову торгівлю на платформі MEXC: для мейкерів — 0.05%, для тейкерів — 0.05%.

4.Хто такі тейкери та мейкери?


① Тейкер:


Тейкер — це той, хто розміщує ордер, який безпосередньо збігається з існуючими лімітними або маркет ордерами. Тейкери споживають ринкову ліквідність.


② Мейкер:


Мейкер — це той, хто розміщує ордер, вказує ціну і кількість, і чекає, поки інші користувачі виконають його. Мейкери додають ліквідності на ринок.

5.Які типи ордерів підтримуються на споті?


Спотова торгівля на MEXC підтримує чотири типи ордерів: лімітні, маркет ,стоп-лімітні ордери і Ордер OCO. Для ознайомлення з конкретними відмінностями між цими типами ордерів ви можете звернутися до статті "Різні типи спотових ордерів".


6.Як переглянути історію виконаних ордерів?


Ви можете переглянути історію виконаних ордерів у вкладці "Історія угод", розташованому під книгою ордерів. Крім того, ви можете клацнути на [Ордери] у верхньому правому куті [Спотові ордери], щоб переглянути всі свої ордери.

7.Що робити, якщо я не можу торгувати через те, що мої кошти зайняті відкритими ордерами?


Якщо ваші кошти зайняті відкритими ордерами, і ви хочете торгувати іншими криптовалютами, але не маєте достатнього балансу, ви можете перейти у вкладку "Відкриті ордери", щоб переглянути свої невиконані ордери, і клацнути на кнопку скасування, щоб звільнити зайняті кошти, дозволивши вам використовувати їх для нових ордерів.

8.Як здійснити депозит?


Якщо у вас немає коштів на рахунку, ви можете безпосередньо здійснити депозит на нього. Про способи депонування ви можете прочитати в статтях "Як здійснити депозит криптовалюти на Mexc (Вебсайт)" та "Як здійснити депозит криптовалюти на платформу MEXC (Застосунок)."

9.Що таке основна зона, зона інновацій та зона оцінки?


Основна зона, зона інновацій і зона оцінки — це класифікації криптовалют на MEXC на основі ринкової капіталізації та інновацій. Щоб дізнатися про конкретні відмінності між цими класифікаціями, ви можете звернутися до статті "Знайомство із зонами спотової торговлі на MEXC".


10.Чи існує мінімальна кількість ордерів та мінімальна загальна сума ордеру для кожної угоди?


Так, для різних торгових ринків на MEXC існують різні правила. Будь ласка, перегляньте статтю "Правила торгівлі на спотовому ринку MEXC", щоб дізнатися більше.

11.Яка різниця між відкритими ордерами, історією ордерів та історією торгівлі?


① Відкриті ордери:


Тут відображаються ордери, які все ще очікують на виконання або спрацьовування.


② Історія ордерів:


Тут відображаються записи виконаних або скасованих ордерів.


③ Історія угод:


Тут відображаються виконані і завершені угоди. Якщо обсяг ордера великий, він може бути виконаний за допомогою декількох угод, і всі вони будуть показані у записах.


Відмова від відповідальності: Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Посібник для початківців: що таке стоп-лімітний ордер і як налаштувати його на MEXC, щоб зафіксувати прибуток і запобігти збиткам

Посібник для початківців: що таке стоп-лімітний ордер і як налаштувати його на MEXC, щоб зафіксувати прибуток і запобігти збиткам

Ринок криптовалют є волатильним: ціни можуть різко змінюватися, і навіть незначні затримки можуть призвести до втрати можливостей чи зайвих збитків. Стоп-лімітний ордер — це поширений інструмент автом

Ваш посібник з правил торгівлі на MEXC для ефективної спотової торгівлі

Ваш посібник з правил торгівлі на MEXC для ефективної спотової торгівлі

У спотовій торгівлі криптовалютою, крім аналізу цін і вибору стратегії, не менш важливим є розуміння і дотримання ринкових правил торгової платформи. Для користувачів MEXC кожна торгова пара має не ті

Як читати зміну ціни та діапазон: посібник з волатильності для початківців у криптовалюті

Як читати зміну ціни та діапазон: посібник з волатильності для початківців у криптовалюті

У сфері інвестицій у криптовалюту зміна ціни та діапазон є двома критично важливими показниками. Вони не тільки відображають динаміку ринку, але й надають інвесторам цінну інформацію для прийняття обґ

Розуміння спотової торгівлі

Розуміння спотової торгівлі

Торгівля криптовалютою зазвичай поділяється на дві категорії: спотова торгівля та ф'ючерсна торгівля.Спотова торгівля — це купівля або продаж цифрових активів на ринку, тобто обмін двох криптовалют і

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT