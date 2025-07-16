Поширені види шахрайства у сфері децентралізованих фінансів (DeFi)









DeFi, тобто "децентралізовані фінанси", спирається на два основних стовпи: криптовалюта, представлена Bitcoin та Ethereum, і смартконтракти, які дозволяють торгувати, позичати та інвестувати.

Природа DeFi — це відкритий і нерегульований простір, у якому зазвичай немає належного способу повернути кошти чи притягнути порушників до відповідальності. Ми можемо значно зменшити ризик стати жертвами шахраїв, навчившись розпізнавати шахрайство.









Переважна більшість проєктів цифрових активів не пропонує жодних інновацій. Тому, оцінюючи проєкт, можна враховувати, чи приносить він нові ідеї або інновації. Чи має він перевагу над своїми конкурентами? Чи містить унікальну ціннісну пропозицію? Ці запитання прості, але можуть допомогти відрізнити реальні проєкти від шахрайських.









Кодери мають притаманну перевагу при оцінці валідності проєктів. Якщо інші зацікавлені в проєкті, вони можуть самостійно переглянути код, щоб визначити, чи ховаються за них зловмисні наміри.





Крім того, ви також можете слідкувати за діями з розробки проєкту. Наприклад, чи розробники постійно оновлюють код. Попри те, що код можна підробити, у ньому все одно можуть відображатися наміри розробника, за якими можна судити про те, чи він справді відданий якісній розробці проєкту чи просто намагається швидко заробити гроші.









Смартконтракти та DeFi необхідно регулярно перевіряти, щоб гарантувати безпеку коду. Попри те, що сторонній аудит є важливою частиною розробки смартконтрактів, багато розробників все ще розгортають код без будь-якого аудиту, що призводить до значного збільшення ризиків для користувачів при використанні смартконтрактів.





Слід зазначити, що плата за послуги з аудиту є відносно високою. Реальні проєкти зазвичай витрачають кошти на аудит, але шахрайські проєкти, звичайно, не будуть витрачати на це кошти. Проте проходження аудиту не означає абсолютної безпеки проєкту. Аудит є необхідним, але він не універсальним рішенням. Потрібно завжди пам’ятати про ризики депонування коштів у смартконтракти.









Існують значні потенційні ризики, пов’язані з анонімними командами проєктів. Навіть якщо буде доведено, що певна команда є шахраями, їх все одно буде важко притягнути до відповідальності. Якісні інструменти аналізу ончейн можуть допомогти уникнути шахрайства, і якщо особа засновника є перевіреною, проєкт вважається більш надійним. Однак проєкти, керовані анонімними командами, не обов’язково є шахрайськими, і багато ренальних проєктів започатковані анонімними командами. Однак, оцінюючи ризики проєкту, необхідно враховувати потенційні ризики, пов’язані з анонімними командами. Може бути важко притягнути до відповідальності за протиправну поведінку анонімних засновників.









Розподіл токенів є ключовим фактором, який слід враховувати при дослідженні проєктів DeFi. Одним із незаконних способів отримання прибутку недобросовісними розробниками є маніпулювання ціною токенів шляхом утримання великої кількості токенів та подальшого їх продажу на ринку, коли ціна зростає. Хоча дехто може подумати, що команда засновників, яка володіє великою часткою токенів, не становить ризику, це може призвести до низки проблем.





Також необхідно звертати увагу на способи випуску токенів. Чи проводить проєкт ексклюзивний попередній продаж, що дозволяє інсайдерам накопичувати велику кількість токенів перед просуванням їх у соціальних мережах? Чи є первинна пропозиція монет (ICO) або первинна біржова пропозиція (IEO), яку підтримує криптовалютна біржа? Серед інших факторів, чи проводяться аірдропи, які створюють значний тиск на продажі?









Майнінг ліквідності — це новий метод запуску токенів DeFi. Прни майнінгу ліквідності користувачі блокують кошти в смартконтрактах і отримують певну кількість нових токенів як винагороду. Однак не слід ігнорувати ризики, пов'язані з цим. Деякі проєкти безпосередньо вводять заблоковані кошти в пули ліквідності, тоді як інші використовують складніші методи майнінгу або проводять великомасштабний попередній майнінг.





Крім того, нові шиткойни зазвичай першими проходять лістинг в системах автоматичних маркет-мейкерів (AMM), таких як Uniswap або Sushiswap. Навіть якщо команда проєкту вливає багато ліквідності у торгові пари в системі AMM на початковому етапі, вони можуть вилучити токени та продати їх на ринку в будь-який час пізніше. Це призведе до того, що ціна токена впаде майже до нуля. Роздрібні інвестори майже не матимуть можливості продати свої токени.









Також ми рекомендуємо не надавати смартконтрактам необмежену авторизацію. Надання необмеженого дозволу на витрачання авторизованих активів у вашому гаманці зазвичай небезпечно, оскільки шахрайські смартконтракти можуть використати це для витрачання коштів у вашому гаманці.





Незалежно від того, чи ви берете участь у видобутку ліквідності, чи обмінюєте/торгуєте через децентралізовані протоколи, можна зіткнутися з різними шахрайствами у сфері DeFi. Ми сподіваємося, що наведені вище вказівки допоможуть користувачам DeFi точно ідентифікувати шахрайські проєкти та самих зловмисників.





Відмова від відповідальності: цей матеріал не пов'язаний з наданням консультацій щодо інвестиційних, податкових, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших супутніх послуг і не є рекомендацією до купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає винятково інформацію, але не фінансові консультації. Переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестуванням.