Голова відділу із політики США в Coinbase: двопартійна підтримка криптополітики забезпечує глобальну економічну конкурентоспроможність

Оскільки світова економіка стає все більш цифровою, криптовалюта, як новий клас активів, набуває популярності. Кара Калверт, голова відділу із політики США платформи Coinbase, підкреслила в нещодавньому інтерв’ю, що і Демократична, і Республіканська партії досягли консенсусу щодо криптовалютної політики: встановлення чітких правил щодо криптовалют має вирішальне значення для забезпечення конкурентоспроможності США в глобальній економіці. Отже, якими ключовими ідеями вона поділилася в інтерв’ю? Розгляньмо їх разом!









Калверт зазначила, що глобальне впровадження криптовалюти стало тенденцією, а інші країни активно розробляють політику для залучення інвестицій та інновацій. США повинні залишатися попереду в цьому змаганні, щоб не втратити свою перевагу на світовій економічній арені. Вона заявила, що чітка криптовалютна політика не тільки захищає споживачів та інвесторів, але й створює сприятливе середовище для інновацій у США.





Кандидати й від Демократичної партії, і від Республіканської партії починають усвідомлювати, що чітка криптовалютна політика є важливою для підтримки глобальної економічної конкурентоспроможності Америки. Зараз близько 52 мільйонів жителів США цікавляться криптовалютою, а понад 1,4 мільйона користувачів приєдналися до руху “Stand with Crypto” (“Підтримуємо криптовалюту”). Ці користувачі прагнуть голосувати за кандидатів, які підтримують криптовалюту, спонукаючи кандидатів більше зосереджуватися на політиці щодо криптовалют.





Калверт підкреслила, що вибори – це не лише про демонстрацію кандидатів, але й про вислуховування та врахування виборців. Криптовалюта перейшла з маргінальної теми до великої політичної проблеми, і кандидати повинні враховувати її роль у своїй політиці. У цьому контексті двопартійний консенсус є особливо важливим.





Калверт обговорила значну зміну позиції Трампа щодо криптовалюти. Хоча колись він назвав Bitcoin "аферою", зараз він активно бере участь у різноманітних конференціях, пов’язаних із криптовалютою, заявляючи, що прагне зробити США центром криптоінновацій. Трамп чітко заявив, що захист і просування інновацій є ключовими для збереження економічного лідерства Америки. Він виступає за забезпечення доступності таких активів, як Bitcoin, у США та підтримує право людей на самостійне зберігання своїх активів. Калверт вважає, що зміна політики Трампа є позитивним сигналом для всієї індустрії криптовалют, що вказує на сприйняття та підтримку нацією нових технологій.





Калверт підкреслила, що створення ефективної нормативно-правової бази має вирішальне значення для забезпечення сталого розвитку криптоіндустрії. Такі межі дозволять підприємствам впроваджувати інновації під правовим захистом, тим самим стимулюючи зростання всієї економічної системи. Це створює безпрограшну ситуацію для всіх учасників.





Калверт вважає, що поточне ринкове середовище викликало занепокоєння у багатьох інвесторів, а відсутність чіткого регулювання може призвести до нездорової конкуренції та негативних наслідків для галузі. Тому розробка відповідних "правил дорожнього руху" не тільки захищає права споживачів, але й підвищує прозорість галузі та довіру до неї. Для досягнення цієї мети різні сторони, включаючи Міністерство фінансів, Федеральну резервну систему, Конгрес і Білий дім, повинні співпрацювати, щоб створити відповідні рамки політики, які гарантують безпечне використання та ефективне управління криптоактивами, тим самим підвищуючи довіру суспільства до криптовалют.





Калверт заявила, що криптовалюти все більше проникають у наше повсякденне життя. У міру розширення варіантів використання, стейблкоїни та інші активи (наприклад, NFT) змінюють спосіб здійснення транзакцій. За допомогою стейблкоїнів користувачі можуть здійснювати швидкі та недорогі транзакції, долаючи обмеження традиційних фінансових систем. Калверт підкреслила, що практичність є ключовою для сприяння широкому впровадженню криптовалют. Застосування стейблкоїнів поступово розширюється як для онлайн-покупок, так і для оплати послуг чи торгівлі цифровими творами мистецтва. Крім того, розвиток NFT відкриває нові можливості для торгівлі цифровими активами, переосмислюючи вартість і методи обміну активів: від музики та мистецтва до квитків. Ця трансформація не тільки підвищує зручність транзакцій, але й сприяє процвітанню цифрової економіки, демонструючи потенціал криптовалют у майбутній фінансовій екосистемі.





Калверт зазначила, що освічення законодавців і громадськості щодо розвитку індустрії криптовалют має вирішальне значення. Беручи за приклад рух "Stand with Crypto", він успішно об’єднав прихильників, допомагаючи виборцям зрозуміти позиції кандидатів. Участь зросла з початкових 20 000 до понад 1,4 мільйона, що відображає зростальне занепокоєння та залучення громадськості до криптовалютної політики. В інформаційну епоху розуміння та обізнаність громадськості про криптовалюти є особливо важливими. Надаючи чітку інформацію та освітні ресурси, більше людей зможуть зрозуміти потенціал криптовалют та їхнє значення в економіці майбутнього.





Калверт також підкреслила, що криптовалюти є не просто альтернативою долара, а диверсифікованим методом транзакцій, що забезпечує їх важливу роль у сучасних фінансових системах. Оскільки все більше споживачів і компаній залучаються до цього ринку, законодавцям потрібно глибше розуміти природу криптовалют та їх економічні функції. Лише повністю розуміючи потреби та виклики криптоіндустрії, законодавці можуть сформулювати ефективну політику для сприяння її здоровому розвитку. Тому освіта має бути спрямована не лише на споживачів, але й на політиків, забезпечуючи процвітання всієї галузі в розумних межах.





На завершення інтерв’ю Калверт закликала кожного громадянина брати активну участь у голосуванні та розуміти позицію кандидатів щодо криптовалютної політики. Вона зазначила, що голоси виборців мають вирішальне значення, і лише шляхом голосування та участі криптовалютна політика може отримати розумну підтримку, сприяючи здоровому розвитку всієї галузі. Калверт підкреслила, що участь у політиці – це не просто право, а обов’язок. Для громадян, які зосереджені на криптовалюті, розуміння політичних позицій кандидата, особливо у сфері криптовалюти, є вирішальним фактором у виборі правильного кандидата. Кожен голос є голосом для майбутнього напрямку політики, і лише залучення більшої кількості людей може справді спонукати розвиток і широке впровадження криптовалюти.





Погляди Кари Калверт, безсумнівно, є позитивним сигналом для криптоіндустрії, підвищуючи довіру інвесторів і підприємців. У міру того, як криптополітика стає зрозумілішою, а залученість громадськості поглиблюється, криптовалюта відіграватиме дедалі важливішу роль у світовій економіці. Сприяння здоровому та сталому розвитку криптоіндустрії має вирішальне значення.




