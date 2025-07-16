Coinbase додає ZkSync (ZK) до своєї дорожньої карти лістингу, відновивши війни масштабування рівня 2

6 вересня Coinbase оголосила, що додасть ZkSync (ZK) до своєї дорожньої карти лістингу, швидко привернувши широку увагу у сфері блокчейну та криптовалют.









ZkSync, запущений Matter Labs у 2019 році, – це інноваційне рішення для масштабування рівня 2 для Ethereum. Його засновник, Алекс Глуховскі, заснував Matter Labs у 2018 році після роботи над дослідженнями Plasma з Ethereum Foundation, і в кінцевому підсумку заснував проєкт ZkSync. ZkSync підтримують такі відомі венчурні фірми, як a16z та Dragonfly.





ZkSync – це рішення для масштабування рівня 2 на основі Ethereum, яке використовує технологію доказу з нульовим розголошенням для збільшення пропускної спроможності транзакцій і зниження витрат. Воно відноситься до категорії ZK-Rollup, популярного методу масштабування в Ethereum. ZK-Rollup, рішення для масштабування рівня 2, засноване на доказі з нульовим розголошенням, використовує докази дійсності (VP), припускаючи, що всі транзакції є нечесними за стандартом, і приймаючи тільки ті, які проходять перевірку. Складні обчислення і генерація доказів відбуваються офчейн, водночас ончейн верифікація доказів і часткове зберігання даних забезпечують їх доступність.





У червні 2020 року в основній мережі Ethereum була запущена версія ZkSync 1.0 (ZkSync Lite), яка пропонує спрощене рішення для платежів і переказів активів, але без сумісності з віртуальною машиною Ethereum (EVM).





У березні 2023 року було запущено ZkSync 2.0 (ZkSync Era), ключовим покращенням якого стала сумісність з EVM, що дозволило використовувати смартконтракти, написані на Solidity або інших мовах високого рівня, які використовуються при розробці Ethereum, що значно знизило витрати на розробку.





У липні 2024 року команда ZkSync оголосила про запуск Elastic Chain (ZkSync 3.0), мережі ZK Rollup, яка підтримує нативну взаємодію з єдиним та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом для користувачів. Гнучка архітектура дозволяє блокчейну нескінченно масштабувати свою пропускну здатність, додаючи нові примірники для задоволення попиту.









З технічного погляду, ZkSync має значні переваги над іншими рішеннями рівня 2.









ZkSync використовує технологію доказу з нульовим розголошенням для гарантування безпеки транзакцій. Модель безпеки проєкту не покладається на докази шахрайства або теорію ігор, вона побудована на унікальному механізмі, що гарантує безпеку на рівні основної мережі Ethereum і надає користувачам високонадійне середовище для торгівлі.









ZkSync Era може працювати майже з усіма смартконтрактами, заснованими на EVM, що значно знижує витрати на розробку та обслуговування, гарантуючи при цьому високу захищеність.









ZkSync Era — перший сумісний з EVM блокчейн, який реалізує нативну абстракцію акаунту. Ця функція об'єднує характеристики EOA (зовнішні акаунти) і смартконтрактів, дозволяючи акаунтам автономно ініціювати транзакції і обробляти складну логіку. Впровадження смартакаунтів і поняття Paymaster докорінно змінює спосіб роботи акаунтів. Смартакаунти повністю програмовані, що дозволяє здійснювати такі налаштування, як схеми підписів, функції мультипідпису, ліміти витрат та обмеження для конкретних застосунків. Paymaster дозволяє користувачам сплачувати комісію за транзакції за допомогою токенів ERC20, що значно покращує користувацький досвід, безпеку та гнучкість, а також прокладає шлях до більш широкого впровадження блокчейну.









11 червня ZK Nation опублікувала на платформі X повідомлення, в якому розкрила токеноміку $ZK, а також довгоочікувані правила для отримання аірдропу $ZK, деталі розподілу та вебсайт.









З наближенням дати аірдропу $ZK, низка суперечливих подій кинула тінь, викликавши широке занепокоєння і незадоволення. Після оголошення правил аірдропу криптовалюти виникли численні проблеми під час його проведення, попри початковий намір надати винагороди спільноті. Члени спільноти критикували механізм аірдропу за його непрозорість і ставили під сумнів його відповідність принципам справедливості. Особливо багатьох розчарував централізований характер аірдропу, оскільки він суперечив основним принципам децентралізації. Щобільше, деякі гаманці також отримали аірдроп без фактичних транзакцій, що ще більше посилило сумніви в чесності процесу.





Крім того, проєкт ZkSync зіткнувся з критикою за недостатній захист прав користувачів і повільну реакцію на проблеми, що підірвало довіру всередині спільноти. Скарги користувачів не вирішуються вчасно, а можливостей для оскарження у разі порушення прав недостатньо, що заплямовує репутацію ZkSync.









Попри те, що проєкт ZkSync зіткнувся з низкою негативних подій за останні шість місяців, рішення Coinbase додати його до своєї дорожньої карти лістингу підкреслює довгостроковий потенціал токена і його цінність для власників токенів.





Технологія рівня 2 (L2) – це революційна інновація в блокчейні з далекосяжними перспективами, що виходять за межі простого технічного вдосконалення. Ефективно зменшуючи навантаження транзакцій на мережу Ethereum, що значно зменшує різке збільшення комісії за gas та затримки транзакцій, спричинені високим трафіком, забезпечуючи користувачам більш плавну та економічно ефективну роботу. Рішення рівня 2 відіграли вирішальну роль у збереженні лідерства Ethereum на блокчейн-просторі. Завдяки своїй стратегії, орієнтованій на ролап, рівень 2 не лише оптимізує та модернізує власну технологію, але й сприяє глибокій інтеграції з основною мережею Ethereum, створюючи багаторівневу екосистему, де Ethereum є ядром, а рівень 2 слугує його розширенням. Ця екосистема підвищує масштабованість і продуктивність Ethereum, залучаючи більше розробників, користувачів і капіталу, а також стимулюючи швидке зростання всієї індустрії блокчейну.





Оскільки екосистема Ethereum продовжує розвиватися, а попит на ефективні та недорогі транзакції зростає, ZkSync, один з провідних проєктів рівня 2, готовий відігравати все більш важливу роль у забезпеченні процвітання екосистеми рівня 2.





