Circle очолює хвилю стейблкоїнів: перехід від нішевого ринку до позиції головного конкурента

На тлі постійних глобальних регуляторних викликів, з якими стикаються криптоактиви, Circle стала першою публічно котируваною компанією, що випускає стейблкоїни, на фондовому ринку США, проклавши важливу віху в легітимізації цього сектору. Це досягнення підкреслює зростаючу домінантність і відмінність між USDC і USDT на ринку стейблкоїнів. USDC наголошує на дотриманні вимог, субсидіях та процентних функціях, демонструючи значну активність в екосистемі Solana . На відміну від цього, USDT зосереджується на децентралізації, диверсифікованому розгортанні та практичних випадках використання для платежів, відіграючи важливу роль у транскордонній торгівлі та глобальних валютних застосунках.









Заснована в 2013 році, Circle — це компанія, що займається цифровими платежами та фінансами на основі технології блокчейн, яка швидко завоювала міцні позиції на ринку стейблкоїнів після запуску USDC.





Optimism, USDC — це централізований стейблкоїн, прив'язаний до долара США у співвідношенні 1:1, повністю забезпечений резервами, що зберігаються в регульованих банках США, та короткостроковими державними цінними паперами. Ці резерви щомісяця перевіряються незалежними аудиторськими компаніями для гарантії прозорості та безпеки. Високий рівень дотримання нормативних вимог та прозорості виділяє USDC серед інших стейблкоїнів. Станом на липень 2025 року ринкова капіталізація USDC становить приблизно 61,5 млрд $, що робить USDC другим за величиною стейблкоїном у світі. Його розгалужена екосистема охоплює кілька блокчейнів, включаючи Ethereum , Solana, Arbitrum Avalanche , Base та Polygon, підтримуючи біржі, протоколи DeFi, високошвидкісні платежі та перекази активів кросчейн.





Останні результати Circle на американському фондовому ринку були вражаючими. З моменту первинного розміщення акцій (IPO) акції Circle (тікер: CRCL) різко зросли, піднявшись на 167% у перший день і досягнувши піку в 284,35 $ перед консолідацією, що становить надзвичайне зростання на 817,26% від початкової ціни розміщення в 31 $. Цей успіх не тільки підтверджує сильні сторони Circle, але й встановлює орієнтир для зростання галузі стейблкоїнів на основних фінансових ринках.













На ринку стейблкоїнів USDT, безсумнівно, займає домінуючу позицію. Випущений компанією Tether Limited з моменту свого запуску в 2014 році, USDT швидко завоював популярність завдяки своїй децентралізованій моделі посередницьких послуг. Наразі USDT нативно випускається на більш ніж 13 основних публічних блокчейнах, причому приблизно 54,1% випускається в мережі Tron і 44,2% — в мережі Ethereum. Крім того, USDT випускається в менших обсягах на Solana, Avalanche, Omni, Algorand, EOS та інших блокчейнах, кожен з яких становить менше 1%, що ще більше розширює сценарії застосування та ринкове покриття USDT.





У міру продовження розширення ринку стейблкоїнів, дані DefiLlama за 25 червня показують, що загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів досягла 252,9 млрд $. Серед них USDT від Tether вже давно займає перше місце, а його ринкова капіталізація вперше перевищила 150 млрд $, досягнувши 157,3 млрд $ і склавши 62,23% ринкової частки. USDC йде слідом з ринковою капіталізацією 61,5 млрд $, посідаючи друге місце за ринковою часткою після USDT. Разом ці два основні стейблкоїни займають понад 86% ринкової частки, тоді як всі інші стейблкоїни разом становлять менше 15%, що підкреслює їхню домінуючу позицію на ринку.









Однак, незважаючи на постійне зростання USDT, інші стейблкоїни активно розширюють свою присутність на ринку, що призвело до зниження ринкової частки USDT з 70% до 62% за останній рік. Щоб зберегти динаміку зростання, USDT прийняв сміливі стратегії для посилення своїх можливостей кросчейн, включаючи запуск підтримуваного LayerZero OFT мультичейн-токена USDT 0 і створення центру, орієнтованого на Legacy Hub і Plasma, з метою зміцнення своїх позицій в умовах жорсткої ринкової конкуренції.









Поява стейблкоїнів не тільки змінила ринок криптовалют, але й мала значний вплив на глобальну фінансову систему. З прийняттям Сенатом США закону GENIUS ринок стейблкоїнів отримав чіткіші регуляторні межі та правила функціонування. Закон встановлює подвійну систему регулювання на федеральному та державному рівнях, вимагає резервного коефіцієнта 1:1 для стейблкоїнів та посилює вимоги до розкриття інформації та аудиту, забезпечуючи потужну підтримку здорового розвитку ринку стейблкоїнів.









Закон GENIUS не тільки встановлює чіткі правила функціонування ринку стейблкоїнів, але й відіграє ключову роль у скороченні боргу та зміцненні домінування долара США. За оцінками Standard Chartered Bank, до 2028 року світовий ринок стейблкоїнів може зрости до 2 трильйонів $, що стане значною підтримкою для ринку казначейських облігацій США. Крім того, широке впровадження стейблкоїнів ще більше зміцнить статус долара як резервної валюти, спрямовуючи кошти в казначейські облігації США.









Широке впровадження стейблкоїнів сприяє трансформаційним змінам у традиційних фінансах та створює можливості для інновацій у нішевих сферах. Від невеликих транскордонних грошових переказів до протоколів кредитування DeFi та підприємств, що використовують американські казначейські облігації, сфера застосування стейблкоїнів постійно розширюється. Зокрема, стейблкоїни забезпечують швидше проведення розрахунків і незначні витрати за транскордонні грошові перекази невеликих сум, пропонуючи більш зручне та ефективне рішення для віддалених невеликих переказів. Постачальники каналів, які можуть задовольнити ці нішеві потреби, можуть стати PayPal епохи стейблкоїнів.









У міру зростання ринку стейблкоїнів та вдосконалення нормативно-правової бази традиційні фінансові гіганти все частіше виходять на цей ринок. Банки та лідери платіжних систем, такі як Visa та PayPal , безпосередньо випускають стейблкоїни (наприклад, PYUSD, банківська версія USDC), а ранні лідери ринку, такі як Circle, Paxos Fidelity та BlackRock , прискорюють розширення свого бізнесу з доларами ончейн. Ця тенденція не тільки сприятиме швидкому зростанню ринку стейблкоїнів, але й принесе глибокі зміни у світову фінансову систему.









Стрімкий підйом Circle є лише мікрокосмом фінансової революції, яку започаткувала ера стейблкоїнів. Завдяки подвійній домінації USDT та USDC, постійному зростанню ринку стейблкоїнів та поступовому вдосконаленню нормативно-правової бази, стейблкоїни стають важливою складовою глобальної фінансової системи. У перспективі стеблкоїни відіграватимуть ключову роль не тільки в транскордонних платежах і протоколах кредитування DeFi, але й у підтримці врівноваження та децентралізації глобального фінансового простору. Ця фінансова революція може ознаменувати народження більш відкритої, прозорої та ефективної глобальної фінансової системи.





