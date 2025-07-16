Catizen: висхідна зірка в екосистемі TON та чому вона привернула загальну увагу

Нещодавно гра Catizen стала висхідною зіркою в екосистемі TON, досягнувши значних стрибків у кількості завантажень та активних користувачів. Її також було успішно запущено на кількох основних біржах, включаючи MEXC. У той же час, соціальні мережі та ігрові форуми стали гарячими точками для прихильників Catizen, де користувачі охоче діляться своїм досвідом і занурюються в ігрові стратегії.





З моменту виходу бета-версії 19 березня 2024 року Catizen швидко стала одним з найпопулярніших GameFi-проєктів в екосистемі TON. Станом на середину вересня проєкт може похвалитися 7 мільйонами щоденних активних користувачів, понад 2,76 мільйонами ончейн користувачів і більш ніж 36,58 мільйонами ончейн транзакцій, що робить його одним з найбільш швидкозростаючих проєктів в ігровому просторі Web 3.0.









Catizen ─ це інноваційний ігровий проєкт, побудований в екосистемі The Open Network (TON), що поєднує в собі елементи метавсесвіту, GameFi та штучного інтелекту. Він працює переважно через платформу Telegram і використовує модель «Грати, щоб отримати аірдроп» (Play for Airdrop), що дозволяє гравцям заробляти майбутні винагороди у вигляді аірдропів через ігровий процес.





У грі учасники керують зоомагазином на тему котів, де покупці взаємодіють з котами і платять монетами. Ці монети можна використовувати для купівлі нових котів, а двох котів одного рівня можна об'єднати, щоб створити породу вищого рівня. Прибуток магазину напряму залежить від кількості та рівня котів, а головна мета гравців полягає в тому, щоб синтезувати котів вищого рівня, щоб збільшити прибуток і накопичити більше монет.









Завдяки своєму милому художньому стилю та захопливому ігровому процесу Catizen швидко набрала понад 20 мільйонів користувачів всього за три місяці, з яких 2,5 мільйона щодня є активними користувачами. Ефективна система монетизації, а також потенціал для майбутніх винагород за заохочення, допомогли грі згенерувати понад 12 мільйонів $ доходу за рахунок покупок у застосунку на платформі Telegram.





Catizen не лише залучила велику кількість гравців, але й успішно заохотила користувачів прив'язати свої гаманці в Telegram, що дозволило безперешкодно взаємодіяти зі смартконтрактами на блокчейні TON. Економічна модель гри дозволяє користувачам заробляти винагороди через взаємодію зі смартконтрактами в мережі TON без жодних додаткових витрат, окрім необхідної плати за gas. Завдяки такій продуманій структурі заохочень Catizen зібрала понад мільйон ончейн користувачів, які беруть активну участь у взаємодії зі смартконтрактами на блокчейні TON.









Незважаючи на нещодавні суперечки навколо засновника Telegram, які кинули тінь невизначеності на екосистему TON, це не сповільнило безперервний розвиток TON. Навпаки, це стало важливою нагодою привернути більше уваги в екосистемі до питань комплаєнсу, прозорості та управління спільнотою.





Перед обличчям негараздів екосистема TON продемонструвала свою міцну технічну базу, жваву атмосферу спільноти та невпинний дух інновацій, що дозволило їй швидко адаптуватися та впевнено рухатися вперед, коли вона стикається із зовнішніми викликами. Наразі розвиток екосистеми TON залишається інтенсивним. Команди проєктів і розробники не зупинилися через суперечки, а навпаки, ще більше занурилися в технологічні інновації та оптимізацію продуктів. Згідно з офіційними даними, в екосистемі TON зараз працює 551 застосунок, включаючи стейкінг, гаманці, браузери, кросчейн мости, комунальні послуги, NFT, соціальні платформи, ігри, децентралізовані біржі та багато іншого.













Оскільки ринок криптовалют продовжує розвиватися, трафік користувачів став основним показником конкурентоспроможності торгової платформи. Завдяки своїм технологічним інноваціям і широкому спектру застосувань екосистема TON стала новою популярною точкою для залучення користувачів. MEXC, відома своєю високою швидкістю лістингу токенів, активно долучилася до проєктів екосистеми TON, зробивши стратегічні кроки.





20 вересня MEXC офіційно запустила торгову пару токена Catizen ($CATI), тим самим розширивши свій портфель активів. На сьогоднішній день на MEXC було здійснено лістинг кількох токенів, тісно пов'язаних з екосистемою TON, включаючи $NOT, $SHITC, $TON, $DOGS і $ANON. Було навіть створено спеціальний розділ екосистеми TON, який демонструє швидке реагування та стратегічне планування для нових популярних активів.





В умовах дедалі жорсткішої конкуренції за трафік користувачів здатність MEXC швидко розміщувати нові токени, широке охоплення криптовалют і конкурентна структура комісійних винагород дозволяють їй і надалі зміцнювати свою провідну роль у просторі торгівлі криптовалютами.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.