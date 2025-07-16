Феєрія до Дня котів! Огляд популярних котячих мемкоїнів





У сфері мемкоїнів довгий час панували токени на собачу тематику, такі як DOGE і SHIB. Однак, з постійним розвитком ринку мемкоїнів, почали з'являтися мемкоїни, натхненні котиками, які прагнуть зайняти провідні позиції на криптовалютному ринку.





З нагоди Міжнародного дня котів (8 серпня), дані CoinGecko від 7 серпня показують, що перша десятка мемкоїнів на котячу тематику за ринковою капіталізацією виглядає наступним чином: MEW, POPCAT, MOG, PURR, MICHI, WEN, GINNAN, TOSHI, MANEKI і CWIF. Ми зібрали деякі з найбільш обговорюваних проєктів, щоб ви могли ознайомитися з ними детальніше.

















Cat in a Dog's World (MEW) — це мемкоїн на котячу тематику у мережі Solana, що має на меті повернути лідерство в криптопросторі, яке належить токенам на собачу тематику. Зосереджуючись на котячому наративі, MEW кидає виклик популярному тренду токенів на собачу тематику, представляючи конкурентну сюжетну лінію між котами і собаками в криптосвіті.





Загальна пропозиція токенів MEW становить 88,88 млрд, з яких 90% розподілено між пулами ліквідності, а решта 10% — між членами спільноти Solana у вигляді аірдропів. Всі користувачі, які придбали телефон Solana другого покоління, SAGA2, отримали аірдроп, який дорівнював половині вартості телефону. Наразі MEW є найбільш обговорюваним і найбільш цінним токеном на котячу тематику.





План розвитку MEW включає постійні зусилля, спрямовані на підвищення впізнаваності та ліквідності токена на крипторинку, а також залучення більшої кількості інвесторів та користувачів. Команда буде постійно вдосконалювати функції та екосистему токена, щоб посилити його конкурентоспроможність та задовольнити потреби користувачів.





Згідно з даними CoinGecko, на момент написання статті ціна MEW становить 0,00591 $, обсяг торгівлі за 24 години — 200 591 125 $, а загальна ринкова капіталізація — 530 517 110 $.













Popcat натхненний котиком на ім'я Отміл (Вівсянка). Його власник поділився двома фотографіями, на одній з яких він злегка посміхається, а на іншій — з гумором відредагована широко відкрита щелепа. Друг господаря котика об'єднав ці фотографії у відео зі звуковими ефектами, яке швидко стало вірусним в Інтернеті.





Popcat приваблює користувачів головним чином інтерактивною грою в клаци, де кожен клац збільшує кількість даних. Вона також вводить елемент змагання, дозволяючи користувачам переглядати кількість клаців з різних країн і регіонів у таблиці лідерів вебсайту.





POPCAT — це мемкоїн, який не має внутрішньої вартості або очікуваного економічного прибутку. Токен призначений в першу чергу для розважальних цілей, не підлягає оподаткуванню і повністю належить спільноті.





Згідно з даними CoinGecko, на момент написання статті ціна POPCAT становить 0,5066 $, обсяг торгівлі за 24 години — 90 620 620 $, а загальна ринкова капіталізація — 498 374 841 $.













Mog Coin визначає себе як перший культурний токен в Інтернеті. Проєкт виник із жарту друзів і був запущений через Uniswap V2 LP, що забезпечило справедливий запуск влітку 2023 року. Mog Coin має на меті створити екосистему, яка поєднує криптовалюту з культурою мемів, прагнучи стати лідером у визначенні культурних аспектів у криптосвіті. Токен заохочує користувачів ділитися, створювати та розуміти меми, сприяючи налагодженню зв'язків між користувачами.





Власний токен проєкту, MOG, є токеном ERC-20 і є провідним проєктом серед мемкоїнів на котячу тематику. Загальна пропозиція MOG становить 420,69 трлн, з яких приблизно 360,45 трлн знаходяться в обігу. MOG містить механізми дефляції та спалювання, які призначені для збільшення вартості решти токенів з часом. Крім того, MOG підтримує кросчейн перекази між мережами Ethereum і Bitcoin, що підвищує його корисність і розширює сферу застосування токена.





Згідно з даними CoinGecko, на момент написання статті ціна MOG становить 0,0(5)1284 $, обсяг торгівлі за 24 години — 46 207 218 $, а загальна ринкова капіталізація — 462 204 083 $.













Michi натхненний котиком, який стоїть на задніх лапках. Проєкт висловив бажання постійно використовувати зображення Michi для створення інших котиків через свій офіційний сайт та канали у мережі X (Twitter). Загальна пропозиція токенів MICHI становить приблизно 560 мільйонів, а LP було спалено.





Згідно з даними CoinGecko, на момент написання статті, ціна MICHI становить 0,1906 $, а обсяг торгівлі за 24 години — 16 759 905 $, а загальна ринкова капіталізація — 104 320 161 $.













WEN — це мемкоїн, що асоціюється з Jupiter, платформою агрегації DeFi у мережі Solana, і його властивості пов'язані з очікуванням та бажанням спільноти отримати потенційні аірдропи.





Співзасновник Jupiter, Meow, зазначив, що спільнота часто запитувала про "токен Wen" або "аірдроп Wen". У відповідь на це Meow створив твір, який був випущений як NFT і розбитий на один трильйон фрагментів, які зараз є токенами WEN, що знаходяться в обігу.





Токен WEN в першу чергу несе в собі інвестиційну цінність у вигляді почуттів користувачів і не має детальних планів розвитку проєкту або дорожніх карт. Відмінність WEN полягає в тому, що він є першим токеном спільноти, створеним шляхом фрагментації NFT, що робить його першим NFT, який відповідає стандарту WNS NFT. Крім того, токени WEN були розповсюджені серед більш ніж мільйона активних користувачів гаманця Solana, що відображає принцип справедливого розподілу.





Згідно з даними CoinGecko, на момент написання статті ціна WEN становить 0,00008941 $, обсяг торгівлі за 24 години — 15 410 677 $, а загальна ринкова капіталізація — 65 363 964 $.













MANEKI — це мемкоїн, заснований на образі японського "Maneki-neko" або щасливого кота. За легендою, це лідер з тисячолітньою мудрістю і силою, здатний принести багатство своїм послідовникам. MANEKI символізує удачу, успіх, багатство, мудрість і лідерство.





Загальна пропозиція токенів MANEKI становить приблизно 8,89 млрд, з яких 10% виділено для аірдропів. Решта токенів розподіляється справедливо, без попереднього продажу або розподілу для команди, що забезпечує рівні можливості участі для всіх користувачів. Ця справедливість є ключовим фактором для залучення користувачів.





Згідно з даними CoinGecko, на момент написання цієї статті, ціна MANEKI становить 0,004994 $, обсяг торгівлі за 24 години — 20 692 753 $, а загальна ринкова капіталізація — 43 913 717 $.









MEXC пропонує широкий спектр опцій для торгівлі, дозволяючи торгувати токенами з котячою тематикою як на спотовому, так і на ф'ючерсному ринках. Крім того, MEXC пропонує надзвичайно низькі комісії за торгівлю, які допоможуть користувачам заощадити на витратах, пов'язаних з торгівлею.





В як приклад розглянемо розміщення спотового ордера на купівлю токена MEW.





1）Відкрийте застосунок MEXC і введіть "MEW" у рядку пошуку зверху.

2）Виберіть спот MEW.

3）На сторінці графіка K-лінії торкніться [Купити].

4) Виберіть тип вашого ордера, введіть кількість і торкніться [Купити MEW], щоб завершити процес купівлі.





Якщо ви більш досвідчені в торгівлі ф'ючерсами, ви можете вибрати ф'ючерси MEW, щоб отримувати прибуток від цінових коливань.







