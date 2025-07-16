Captain & Company (CNC) скоро на MEXC! Покроковий посібник з отримання мільйонів в аірдропах

Короткий зміст: зворотний відлік до лістингу токенів CNC розпочався! Цей універсальний посібник з отримання аірдропу — ваш ключ до отримання ранньої переваги в найочікуванішій блокчейн-грі на піратську тематику у 2025 році.





З наближенням запуску Captain & Company (CNC) на MEXC розгортається сцена для епічного аірдропу, присвячений одній з найочікуваніших блокчейн-ігор 2025 року.

У цій статті ми підготували вичерпний огляд усього, що вам потрібно знати: від ключових термінів до покрокового посібника з отримання аірдропу — щоб ви могли скористатися цією хвилею можливостей і вивудити цінні винагороди!













1. Ознайомлення з аірдропом CNC





Captain & Company – це піратська MMORPG-гра на основі блокчейну, яка використовує модель «справедливого запуску», тобто 100% токенів CNC генеруються нодами, що керуються спільнотою. Приєднавшись до кампанії з аірдропу, гравці можуть накопичувати Airdrop Point (AP) для обміну на безплатні ліцензії нодів. Після активації нода користувачі можуть постійно майнити токени CNC та користуватися ігровими привілеями, як-от голосування, покупки, форжинг та торгівля.





2. Початок роботи: що вам потрібно до приєднання





2.1 Створіть та прив'яжіть свій гаманець

Перейдіть на kap.gg/profile , щоб зареєструватися та підтвердити свій акаунт. Це дозволить вам відстежувати накопичення AP (Airdrop Point) у режимі реального часу.

Дотримуйтесь інструкцій на сайті, щоб створити гаманець Abstract та прив'язати його до свого основного гаманця (EOA).





2.2 Пояснення ключових токенів

CNC: основний ігровий токен, що генерується виключно завдяки активності нодів.

KAP: токен екосистеми KAPGames. Використання KAP для придбання ліцензій нодів надає знижки. Усі витрачені токени будуть спалені в майбутньому.





3. Як взяти участь в аірдропі CNC





Крок 1. Зареєструйтесь та відкрийте свою панель інструментів

Зареєструйте акаунт: відвідайте kap.gg/profile та завершіть процес реєстрації.

Під'єднайте свої гаманці: під'єднайте свій гаманець Abstract та основний гаманець (EOA), щоб забезпечити запис вашої активності та право на отримання AP.





Крок 2. Виконайте завдання, щоб заробити AP

Ви можете накопичувати AP такими способами:

Ігрова активність (50% AP):

▍Заробляйте AP, беручи участь в ігровому процесі, як-от місії, битви, полювання на монстрів та PvP-змагання.





Стейкінг або утримання NFT (35% AP):

▍Стейкінг або утримання NFT-кораблів та скелетів на платформах, як-от [ kap.gg/staking ], щоб заробити додаткові AP.





Творчий внесок (10% AP):

▍Надсилайте ідеї, пишіть статті, створюйте лор або додавайте контент через Discord, форуми спільноти або офіційну енциклопедію.





Приєднуйтесь до партнерських спільнот (5% AP):

▍Якщо ви належите до офіційної партнерської спільноти, ви можете автоматично отримувати щоденні AP.





Реферальні винагороди:

▍Запрошуйте нових гравців приєднатися та отримуйте 5% від їхньої загальної кількості AP як бонус.





Крок 3. Накопичуйте AP та використовуйте ліцензії нодів

Накопичуйте AP:

▍Кількість зароблених вами AP буде автоматично оновлюватися на вашій панелі інструментів, коли ви виконуєте завдання та берете участь у подіях.





Використовуйте ліцензії нодів:

▍Після досягнення необхідного порогу AP ви матимете право на отримання ліцензії нода у вигляді NFT без права передачі. Ви повинні отримати її протягом 30 днів з моменту відкриття сторінки продажу, інакше її термін дії закінчиться.





Крок 4. Активуйте свій нод та почніть майнінг токенів CNC

Отримайте ліцензію нода:

▍Отримайте свою ліцензію через kap.gg/profile або через спеціальну сторінку передпродажу.





Здійснюйте майнінг токенів CNC:

▍Після активації ваш нод почне автоматично генерувати токени CNC. Виберіть один з багатьох періодів блокування:

Блокування на день: отримайте 25% токенів, а 75% буде спалено

Блокування на 30 днів: отримайте 50%, а 50% буде спалено

Блокування на 60 днів: отримайте 75%, а 25% буде спалено

Блокування на 90 днів: отримайте 100% без спалювання

Чим довше ви блокуєте, тим вища ваша винагорода, що заохочує довгострокову залученість та відданість.





4. Важливі примітки





Кінцевий термін подання заявки: ліцензії нодів необхідно отримати протягом 30 днів з моменту відкриття сторінки продажу, інакше ваше право на участь втрачає свою чинність.

Справедливий розподіл: 100% токенів CNC генеруються нодами, що керуються спільнотою, без резервування команд або попереднього розподілу для інвесторів.

Долучайтеся до розбудови спільноти: окрім участі в ігровому процесі, ви можете заробити більше AP та допомогти сформувати майбутнє гри, пропонуючи ідеї та беручи участь у голосуваннях щодо управління.









CNC – це морська MMO-гра на основі блокчейну, де гравці беруть на себе роль піратських капітанів, подорожуючи через повністю ончейн-економічну систему. CNC є основним токеном екосистеми: його використовують для придбання преміумних активів, створення предметів, стейкінгу та участі в голосуваннях з управління. Усі ноди працюють під контролем спільноти, без попереднього майнінгу чи приватного розподілу. Це перша екосистема токенів «справедливого запуску» у сфері Web3-ігор.





Джерело: Captain & Company (CNC)









Токен CNC забезпечує роботу всієї екосистеми:

Управління: власники токенів можуть брати участь у голосуванні спільноти, щоб впливати на ключові рішення щодо розробки ігор.

Винагороди за стейкінг: здійснюйте стейкінг CNC, щоб отримати додаткові винагороди та розблокувати розширені ігрові переваги.

Транзакції в грі: використовуйте CNC для придбання преміумних предметів, створення спорядження та здійснення інших важливих транзакцій.

Валюта екосистеми: як єдина валюта в мережі, CNC підтримує економічний баланс через ноди, що керуються спільнотою.









Гра Captain & Company (CNC) розроблена студією KAP Games. Вона побудована на принципах децентралізації та пріоритету інтересів спільноти. Команда прагне поєднувати передові технології блокчейн з високоякісним ігровим процесом. Хоча список команди та партнерів продовжує розвиватися, участь спільноти та справедливий розподіл токенів залишаються центром місії CNC.





Висновок

Captain & Company (CNC) представляє нову еру Web3-ігор, де гравці є не просто учасниками, а співтворцями ігрової економіки та дорожньої карти завдяки справедливій моделі запуску. Зі запуском інноваційної аірдроп-кампанії та майбутнім лістингом на MEXC, зараз найкращий час приєднатися до цієї проривної екосистеми.









З: Що таке Captain & Company (CNC)?

В: Captain & Company – це військово-морська MMO-гра на основі блокчейну, де гравці заробляють токени CNC через ноди, що керуються спільнотою, та активно беруть участь в управлінні грою.

З: Як можна приєднатися до аірдропу CNC?

В: Просто зареєструйте акаунт, прив'яжіть свій гаманець, виконайте ігрові місії, щоб заробити Airdrop Point (AP), та отримайте свою ліцензію нода, щоб почати заробляти.

З: Яку утиліті має токен CNC?

A: CNC забезпечує роботу всієї екосистеми. Токен використовується для управління, стейкінгу, ігрових покупок, створення предметів тощо.





