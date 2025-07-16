Чи зможе TON відновити свій темп зростання згідно з обіцяним планом Трампа?

Після перемоги Трампа на виборах ціна Bitcoin перевищила 90 000 $, продемонструвавши сильний бичачий тренд і відродивши оптимізм у криптовалютній індустрії. Однак замість того, щоб зосереджуватися виключно на коливаннях цін на одну криптовалюту, галузь більше сподівається на сприяння більш диверсифікованій екосистемі. У короткостроковій перспективі токени з різних секторів почали відновлювати оберти, відповідаючи ширшим тенденціям ринку. Серед них екосистема TON (The Open Network) залишається ключовим напрямком для інвесторів. Попри те, що в останні місяці з різних причин екосистема постала перед труднощами, TON продовжує покладати високі очікування інвесторів на тлі поточного відновлення ринку.









Після арешту Дурова в Парижі два місяці тому екосистема TON, схоже, увійшла в стан кризи або, можливо, у нову фазу адаптації. Хоча мемкоїн-проєкти та мініігри в екосистемі продовжують допомагати залучати нових користувачів і оновлювати діяльність, проникливі учасники ринку відчули ослаблення «віри» в екосистему TON. Наприклад, під час відновлення ринку токен SOL швидко перевищив 200 $, тоді як зростання ціни TON було помітно меншим.





Однак варто зазначити, що екосистема TON не стоїть на місці. Фактично, під час цього спаду в екосистемі з’явилися певні позитивні рухи. Наприклад, до запуску Notcoin централізовані біржі (CEX) жорстоко змагалися за захоплення ринку користувачів TON, тоді як проєкт DOGS успішно заново розпалив ентузіазм у спільноті Telegram. Ці події вказують на те, що в міру покращення настроїв ринку токени в екосистемі TON також готові відновитися.









На тлі обіцянок Трампа щодо криптовалюти з’явилося кілька сприятливих сигналів для TON. Трамп запропонував заходи з регулювання, націлені на Bitcoin, і розширену політику «розблокування», щоб стимулювати більшу відкритість економіки США до індустрії криптовалют. Це особливо корисно для таких проєктів, як Telegram і TON, які довгий час працювали під завісою невизначеності, оскільки вони отримають більше підтримки та можливостей для розвитку. Поблажлива позиція Трампа щодо криптовалют, безсумнівно, є вигідною для TON. На цьому тлі, якщо ринкова тенденція продовжить рук вгору, екосистема TON потенційно може отримати нові можливості для зростання.





Насправді розробка публічних блокчейнів часто вимагає кількох циклів, особливо коли конкуренція є жорсткою, що ускладнює досягнення прориву для проєктів у короткостроковій перспективі. Однак у довгостроковій перспективі інфраструктура TON і ринковий попит все ще мають потужний потенціал зростання. Наприклад, хоча протягом останніх кількох років Solana зазнавала волатильності, вона досягла значного успіху завдяки перевагам свого високошвидкісного блокчейну. Від того, чи зможе TON відтворити цю модель, особливо за більш сприятливих умов політики, залежатиме, чи зможе вона знову зазнати вибухового зростання в майбутньому.









Траєкторія зростання TON багато в чому схожа на публічні блокчейни, такі як Ethereum і Solana. Розвиток публічних блокчейнів загалом відбувається за передбачуваною схемою: спочатку швидке зростання екосистемних проєктів, за яким слідує вибух TVL (загальної заблокованої вартості), і, нарешті, дозрівання DEX (децентралізованих бірж) і DeFi (децентралізованих фінансів).





Зростання токенів екосистемних проєктів

І Ethereum, і Solana пройшли через значну кількість випуску токенів для екосистемних проєктів на ранніх стадіях. Цей бум токенів додав життєдіяльності публічним блокчейн-екосистемам. TON також пройшов через цю фазу в минулому, особливо з погляду популярності токенів і зростання ціни, що привернуло велику кількість користувачів.





Зростання TVL

Показник TVL є ключовим показником для вимірювання зростання публічного блокчейну, оскільки він безпосередньо відображає ліквідність активів ончейн та активність користувачів. Під час літа Ethereum DeFi показник TVL зріс більш ніж у 100 разів, й екосистема Solana пережила подібне зростання у 2023 році. Зараз показник TVL TON становить близько 700 млн $. Хоча він зазнав деякого відновлення, потенціал зростання залишається значним.





Різноманітність екосистем DEX та DeFi

Розробка платформ DEX та DeFi на публічних блокчейнах, таких як Solana та Ethereum, сприяла розмаїттю взаємодій ончейн та сприяла зрілості екосистеми. Однак екосистема TON у цьому відношенні все ще перебуває на ранніх стадіях, особливо щодо функціональності DEX. Розширення функціональності платформ DEX і збагачення застосунків DeFi будуть ключовими для майбутнього розвитку TON.









Попри певні труднощі під час нинішнього спаду ринку, TON все ще має значний потенціал розвитку у довгостроковій траєкторії зростання публічних блокчейнів. Продуктивність і масштабованість TON є на одному рівні з Solana, але функції DEX і DeFi екосистеми залишаються недостатньо розвиненими. На щастя, розробники та спільнота TON вже працюють над розв'язанням цієї проблеми.





Наприклад, децентралізована біржа PixelSwap від LayerPixel є першим кроком, зробленим на шляху до усунення обмежень DEX в екосистемі TON. Завдяки плавній інтеграції з мінізастосунками Telegram, PixelSwap пропонує більш досконалі функції торгівлі, допомагаючи TON ефективніше залучати користувачів. Крім того, спираючись на успішний досвід Solana та Ethereum, TON може ще більше збагатити свою екосистему застосунків, покращити функціональні можливості DeFi та збільшити TVL та обсяг транзакцій.









Попри певні труднощі, TON все ще має потенціал стати наступною "Solana" на основі тенденцій розвитку галузі. Завдяки підтримці ринку щодо криптовалюти через сприятливу політику, TON може відчути другу хвилю зростання, спричинену як регуляторною політикою, так і технологічним прогресом. Так само, як Solana та Ethereum, TON пройде цикл від стагнації до процвітання. Поки екосистема продовжує розвиватися, а функції DEX і DeFi покращуються, майбутнє TON залишається багатонадійним.





