Caldera: подолання обмежень Ethereum для створення кастомізованої відкритої блокчейн-платформи









Caldera — це компанія, що спеціалізується на наданні послуги "Rollup-as-a-Service (RaaS)" на платформі Ethereum, а ERA — офіційний токен проєкту. Токен ERA використовується не тільки для торгівлі, але й інтегрує в собі безліч функцій для підтримки впровадження децентралізованих рішень для масштабування мережі програм (ролапів).





Мета Caldera — вирішити такі проблеми, як висока комісія за транзакції та низька швидкість обробки даних в Ethereum, пропонуючи гнучку, безпечну та високопродуктивну платформу.









Індивідуальні комісії за gas: Caldera дозволяє розробникам сплачувати комісії за транзакції в ролапах, використовуючи альтернативні токени ERC-20 (а не лише ETH), оптимізуючи витрати та продуктивність.





Інтеграція доступності даних (DA): у партнерстві з провідними DA-проєктами, такими як Celestia та Near, Caldera гарантує безпечне зберігання та ефективний розподіл даних щодо транзакцій.





Підтримка кількох інструментів для ролапів: Caldera сумісна з основними фреймворками, такими як Arbitrum Nitro, Optimism Bedrock, ZK Stack і Polygon CDK, що дозволяє розробникам створювати ланцюги транзакцій, адаптовані до потреб їхніх проєктів.





Масштабована екосистема: Caldera розробила рівень зв'язку під назвою Metalayer, який забезпечує взаємодію між різними ролапами, створюючи об'єднану та масштабовану екосистему для dApps.





Ці функції не тільки підвищують продуктивність здійснення транзакцій, але й сприяють розробці застосунків на Ethereum, задовольняючи потреби крипторинку, що постійно зростають.









Caldera працює на технології ролап, що є рішенням для масштабування Ethereum, яке обробляє транзакції офчейн, об'єднуючи їх разом. Такий підхід знижує завантаженість основної мережі та прискорює пропускну здатність транзакцій. Зокрема, операція Caldera включає наступні етапи:





1）Організація транзакцій: декілька транзакцій об'єднуються в невеликі блоки для обробки офчейн

2）Верифікація офчейн: ці транзакції перевіряються на незалежній мережі, що гарантує їхню безпеку та надійність.

3）Запис в основній мережі: після перевірки транзакції реєструються в мережі Ethereum, що гарантує цілісність і прозорість даних





Цей процес не тільки значно знижує комісію за транзакції, але й підвищує швидкість обробки, створюючи швидке та ефективне середовище для децентралізованих застосунків.













Метью Кац (генеральний директор і співзасновник): Кац закінчив Стенфордський університет і працював у кількох технологічних компаніях. Його мета — створити блокчейн-платформу, яка буде доступна кожному.





Паркер Жоу (технічний директор і співзасновник): Жоу є технічним експертом з досвідом роботи в NVIDIA та Samsung, він є архітектором системи обробки транзакцій Caldera.





Окрім розробки технологій, команда Caldera прагне створити відкриту спільноту, де кожна ідея буде почута.









Caldera отримала підтримку від провідних інвестиційних фондів, включаючи Sequoia Capital, Dragonfly та Ethereal Ventures, успішно залучивши кілька мільйонів доларів. Ці партнери не тільки забезпечують достатнє фінансування Caldera, але й розширюють мережу стратегічної співпраці в рамках блокчейн-галузі.





Маючи міцний технологічний фундамент і досвідчену команду, Caldera впевнено досягає своїх цілей і стає одним із проєктів-першопроходців у блокчейн-просторі, вселяючи сильну довіру як інвесторам, так і користувачам.









Токен ERA Caldera можна використовувати в різних аспектах платформи:

Зниження вартості транзакцій: використання ERA для сплати комісій на Caldera допомагає оптимізувати витрати і значно підвищує швидкість обробки транзакцій.

Підтримка dApp розробників: завдяки сумісності ролапу з багатьма платформами, ERA слугує потужним інструментом для розробників, які створюють застосунки DeFi, NFT або GameFi.

Підключення до екосистеми Metalayer: ERA діє як міст, що з'єднує різні ролапи в повну, масштабовану мережу, забезпечуючи ефективну та безперебійну роботу системи.





Завдяки своєму різноманітному спектру застосувань, Caldera не тільки вирішує технічні проблеми, але й відкриває нові варіанти використання, привертаючи широку увагу як користувачів, так і інвесторів.









Наразі офіційна команда не оприлюднила детальної інформації про аірдроп подію Caldera (ERA). MEXC буде постійно оновлювати інструкції щодо участі через свої офіційні канали. Це не тільки можливість для користувачів отримати безплатні токени ERA, але і важливий спосіб зміцнити зв'язок між проєктом і його спільнотою.









Caldera привертає значну увагу інвесторів та експертів у галузі технологій. Як провідна платформа «Rollups as a Service», Caldera не тільки вирішує проблему високих комісій за транзакції та повільної швидкості обробки Ethereum, але й створює численні можливості для DeFi, NFT і метавсесвіту. Серед переваг Caldera наступні:

Передові технології: завдяки оптимізованому ролап рішенню, яке ефективно знижує навантаження на мережу Ethereum, Caldera підвищує продуктивність транзакцій і знижує витрати користувачів.

Різноманітність екосистеми: інтегруючи Metalayer та з'єднуючи різні ролапи, Caldera створює безперебійну екосистему, яка стимулює розвиток децентралізованих застосунків.

Підтримка стратегічних партнерів: співпраця з такими лідерами галузі, як Celestia, Near та Arbitrum, дозволяє компанії Caldera залишатися на передовій технологій та розширювати сферу застосування.





З такими перевагами Caldera (ERA) може стати одним з ключових токенів на ринку, привертаючи широку увагу як інвесторів, так і розробників.









Ціна Caldera (ERA) є актуальною темою серед інвестиційної спільноти. Хоча конкретних цінових даних наразі немає, Caldera (ERA) вважається перспективним об'єктом для довгострокових інвестицій завдяки своїм технологічним перевагам та стійкій екосистемі.





Примітка: прогнози цін носять довідковий характер і ґрунтуються на аналізі ринку. Вони не є офіційною позицією Caldera або MEXC. Будь ласка, ретельно перевірте інформацію, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.





Caldera (ERA) — це більше, ніж просто торговий токен. Це символ інновацій у сфері блокчейн-технологій. Завдяки гнучкій технології ролапу, широким можливостям налаштування та відкритій екосистемі, проєкт має всі шанси подолати обмеження, притаманні Ethereum.



