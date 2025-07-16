Повернення BTC до 100 000 $: цифрове золото продовжує сяяти

BTC знову перевищив позначку у 100 000 $!





Нещодавно Bitcoin знову подолав позначку у 100 000 $ та зріс до 104 000 $ за 24 години, збільшившись на 7,41% та досягнувши найвищої ціни за майже три місяці. Інші основні криптовалюти також продемонстрували значне зростання. Згідно з даними MEXC, більшість токенів зі 100 найкращих за ринковою капіталізацією знаходяться на хвилі зростання. ETH перевищив 2600 $, SOL подолав 180 $, а DOGE піднявся вище 0,25 $.





Це повернення до вартості не є випадковістю: воно відображає потужну конвергенцію структурних змін у світовій фінансовій системі. Поза межами цінових рухів ми спостерігаємо трансформацію ціннісної логіки Bitcoin, зумовлену суверенним капіталом, технологічними інноваціями та зміною регуляторних парадигм.













Різкі зміни в динаміці світової торгівлі стали каталізатором нещодавнього зростання ринку. 8 травня США та Велика Британія підписали нову торговельну угоду , яка скасувала тарифи в окремих секторах та розширила взаємний доступ до ринку. Всього через два дні, 10 травня, під час переговорів у Женеві Китай та США досягли угоди про зниження тарифів на сільськогосподарську продукцію. Ці дві важливі події спонукали світовий капітал до переоцінки та зміни позиції.





Згідно з даними Investing.com , протягом 72 годин після укладення угод індекс долара США впав на 2,3%, тоді як чистий приплив Bitcoin в блокчейн склав 4,7 мільярда $. Різкий контраст у потоках капіталу підкреслює глибшу тенденцію: чимраз більшу кризу довіри до традиційних фіатних валютних систем.









За цією міграцією капіталу стоять дві ключові рушійні сили. По-перше, послаблення торговельних бар'єрів прискорило транскордонні потоки капіталу, підкреслюючи конкурентну перевагу Bitcoin як активу, який можна переказувати по всьому світу. По-друге, зниження тарифів покращило інфляційні прогнози, зменшуючи привабливість долара США як засобу захисту від інфляції.





За даними Bloomberg, протягом тижня підписання угоди інституційні інвестори збільшили свої активи на 32 000 BTC через Grayscale Bitcoin Trust, що стало найвищим тижневим припливом з початку 2024 року. Це підтверджує еволюцію Bitcoin у форму «цифрового золота», а саме перехід зі спекулятивного активу до стратегічної безпечної гавані.









Постійна активність інституційних інвесторів стала ключовим джерелом капіталу для зростання Bitcoin понад 100 000 $. З початку 2025 року плани накопичення публічних компаній та суверенних держав привертають пильну увагу ринку.





Strategy (раніше MicroStrategy) залишається одним із найвідданіших покупців Bitcoin. 2 травня компанія оголосила про свій новий « План 42/42 », метою якого є залучення 84 мільярдів $ протягом двох років для придбання Bitcoin. Це є продовженням її попереднього «Плану 21/21», за яким вона вже інвестувала 42 мільярди $ у придбання Bitcoin. Станом на травень 2025 року MicroStrategy володіє понад 500 000 BTC. За поточними цінами така кількість активів Bitcoin оцінюються в понад 58 мільярдів $.









Є чіткі ознаки того, що все більше компаній черпають натхнення з інвестиційних стратегій таких фірм, як Strategy, та збільшують свої криптовалютні активи на корпоративних балансах. Аналітик Bernstein Гаутам Чхугані зазначив, що приблизно 80 компаній прийняли «стандарт Bitcoin», що означає додавання значної кількості Bitcoin до своїх балансів: близько 3,4% від загальної пропозиції Bitcoin. «В умовах циклічних економічних спадів та обмежень пропозиції, Bitcoin може стати більш стійким, оскільки публічно котирувані компанії продовжують накопичувати активи», – заявив Чхугані. Наприклад, японська компанія Metaplanet виділила понад 35% своїх корпоративних активів на Bitcoin, тоді як індійська Jetking планує створити резерв у розмірі 18 000 BTC . Ці рішення виходять за межі фінансових інвестицій — вони перетворюються на стратегічні кроки для хеджування від девальвації фіатної валюти.





Ще більш значним є входження суверенного капіталу. Нью-Гемпшир ухвалив « Законопроєкт про резерв цифрових активів », що дозволяє його Скарбниці купувати цифрові активи, такі як Bitcoin, з ринковою капіталізацією вище 500 мільярдів $. У Техасі аналогічний законопроєкт зараз перебуває на завершальній стадії законодавчого розгляду. Ці події не лише забезпечують довгострокову капітальну підтримку ринку Bitcoin, але й сигналізують про поступове зростання статусу Bitcoin у світовій фінансовій системі.









Протягом тривалого часу індустрія криптовалют працювала в регуляторній сірій зоні, де невизначеність політики створювала значні перешкоди для її розвитку. Однак повернення адміністрації Трампа ознаменувало різку зміну регуляторного тону, сигналізуючи про більш криптодружню позицію. У березні цього року Трамп підписав президентський указ, який зобов'язує створити стратегічний резерв Bitcoin та інвентаризацію цифрових активів. Цей крок є знаковою подією — він не лише відображає стратегічне визнання урядом США цінності Bitcoin та інших криптовалют, але й знаменує собою фундаментальну зміну його позиції: від обережного спостереження до проактивного прийняття та впровадження.





Водночас Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) продемонструвала ознаки пом'якшення своєї регуляторної позиції щодо криптосектору. Раніше SEC застосовувала суворий підхід до криптовалютних проєктів, що призводило до значних проблем із дотриманням вимог. Але тепер ситуація поступово змінюється. Хоча угода SEC з Ripple викликала певні суперечки в галузі, проте вона відображає ширшу тенденцію до більш адаптивного регулювання. Цей зсув дозволяє криптобізнесу працювати в більш розслабленій та передбачуваній регуляторній базі, знижуючи витрати на дотримання вимог та зменшуючи політичні ризики. Фактично, це забезпечує вкрай необхідне відчуття впевненості в довгостроковому розвитку галузі.









Bitcoin переживає трансформацію: від концептуального наративу до технологічно підкріпленого ціннісного активу. Lightning Network, рішення для масштабування рівня 2 для Bitcoin , швидко розвивається. Станом на 13 травня кількість нодів у Lightning Network досягла 11375, а пропускна здатність платіжних каналів перевищує 4200 BTC.









Ціннісна пропозиція Bitcoin постійно посилюється завдяки взаємодії механізму халвінгу та вбудованого дефіциту. Після четвертого халвінгу річний рівень інфляції Bitcoin знизився з 1,75% до лише 0,85%. Згідно зі звітом Всесвітньої золотої ради за 2024 рік, загальна надземна пропозиція золота у 2023 році становила 212 582 тонни, зі щорічним збільшенням приблизно на 1,64%. Це означає, що темп зростання пропозиції Bitcoin після халвінгу, за прогнозами, буде приблизно вдвічі меншим ніж темпи зростання золота, і Bitcoin стане ще дефіцитнішим з погляду пропозиції.





Щодо поведінкового складника, дані MacroMicro показують, що 63% адрес Bitcoin утримують свої монети понад рік , що є історичним максимумом. Цей сплеск так званих «діамантових рук» сигналізує про фундаментальну зміну у сприйнятті інвесторів: Bitcoin все частіше розглядається не як короткостроковий спекулятивний актив, а як довгостроковий засіб збереження вартості.













З історичним проривом Bitcoin вище позначки у 100 000 $ увага ринку перемикнулася на наступний великий рівень опору. Технічний аналіз показує, що якщо BTC зможе втриматися вище лінії підтримки у 105 000 $, кинувши виклик діапазону 120 000–130 000 $ у третьому кварталі 2025 року. Це узгоджується з нещодавнім звітом Standard Chartered, який прогнозує цільову ціну BTC на кінець року на рівні 148 000 $. Однак за оптимістичними прогнозами криються значні еволюційні виклики.





У складному ринковому середовищі, що перевищує поріг 100 000 $, роздрібним інвесторам потрібна платформа з сильною ліквідністю та надійним контролем ризиків.





