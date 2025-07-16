Bondex: нова ера професійного нетворкінгу Web3 на основі блокчейну та штучного інтелекту

Bondex (BDXN) — це децентралізована платформа для професійного нетворкінгу, яка поєднує блокчейн і штучний інтелект, переосмислюючи майбутнє кар’єрного розвитку та підбору талантів. Інтегруючи економіку на основі токенів та ігрові механізми, Bondex створює справедливу, прозору та мотивуючу екосистему для професійного зростання.









У традиційних платформах професійного нетворкінгу Web2 дані користувачів централізовано контролюються самою платформою, що ускладнює для користувачів отримання реальної цінності. Крім того, ринок рекрутингу страждає від інформаційної асиметрії та непрозорих реферальних процесів. Bondex був створений для вирішення цих проблем шляхом використання технології блокчейн для побудови справедливішої, прозорішої та ефективнішої платформи професійного нетворкінгу Web3.





Завдяки блокчейну та економіці на основі токенів Bondex забезпечує користувачам право власності на дані, перевірену професійну ідентичність та справедливу компенсацію за внесок. Це не тільки професійна платформа для нетворкінгу, але й децентралізована мережа талантів, що включає елементи DeFi та GameFi.













Bondex дозволяє користувачам створювати верифіковані професійні профілі на основі блокчейну. Таку інформацію, як освіта, сертифікація навичок та досвід роботи, можна зберігати ончейн. Це суттєво підвищує достовірність і надійність резюме, а також повертає контроль над особистими даними безпосередньо користувачам.









На платформі Bondex користувачі можуть детально демонструвати свої навички та досвід, а також будувати власну професійну мережу. Завдяки інтелектуальним алгоритмам платформа рекомендує відповідні вакансії та потенційних партнерів для співпраці, забезпечуючи точне зіставлення. Через власну мережу користувачі також отримують доступ до ширших кар’єрних можливостей і ресурсів, що сприяє довгостроковому професійному розвитку.









Bondex впроваджує елементи гейміфікації для заохочення активної участі користувачів. Виконуючи щоденні завдання та досягаючи певних етапів, користувачі можуть заробляти токени BDXN і бали Bond Points (BP), підвищуючи власну цінність і отримуючи винагороди.









З метою забезпечення справедливості та прозорості транзакцій на платформі Bondex запроваджено Децентралізований арбітражний суд (DAC). Користувачі можуть брати участь у вирішенні спірних питань, здійснюючи стейкінг токенів BDXN і голосуючи щодо оскаржуваних транзакцій. Такий механізм не лише зміцнює довіру до платформи, а й підсилює відчуття залученості та власності серед користувачів.













Назва токена: BDXN

Загальна пропозиція: 1 000 000 000









Розподіл токенів BDXN ретельно спроєктований для збалансування інтересів усіх учасників і підтримки довгострокового розвитку платформи. Структура розподілу така:





Винагороди екосистеми: 24%

Команда: 15%

Публічний раунд: 10%

Початковий раунд + приватний продаж: 13,5%

Ліквідність: 10%

Казначейство: 13%

Маркетинг: 5,5%

Аірдроп спільноти: 3%

Радники та консультанти: 6%













Токен BDXN виконує кілька ключових ролей в екосистемі Bondex, а його цінність підтримується різними механізмами:





Користувачі можуть заробляти BDXN за активну взаємодію з платформою.

Власники BDXN можуть брати участь в управлінні платформою.

Користувачі можуть здійснювати стейкінг BDXN, щоб отримувати частину доходів платформи, таких як доходи від реклами та комісій за використання API.

Утримання BDXN відкриває доступ до преміум-функцій і сервісів, зокрема до арбітражного суду DAC.









Bondex використовує модель з двома токенами, що складається з BDXN і Bond Points (BP). BP функціонує як рейтинг репутації офчейн, що відображає якість і надійність діяльності користувачів і може використовуватися як застава для різних дій на платформі. Водночас BDXN слугує утиліті токеном ончейн, відіграючи центральну роль у розподілі вартості, управлінні та стимулюванні позитивної поведінки. Ці два токени працюють у тандемі, підтримуючи сталий розвиток екосистеми платформи.









Bondex переосмислює цифрову роботу завдяки своїй концепції професійного нетворкінгу на базі Web3 та інноваційній токеноміці. Переосмислюючи відносини між людьми, кар'єрою та платформами, Bondex прокладає шлях до нової парадигми розвитку кар'єри. У міру зростання глобального попиту на право власності на дані, мобільність робочої сили та справедливу оцінку талантів, Bondex та екосистема BDXN мають всі шанси стати новим стандартом у професійних соціальних мережах, пропонуючи користувачам та підприємствам відкрите, прозоре та ефективне середовище для взаємодії.





