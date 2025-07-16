Bluwhale Network (BLUAI): інтеграція штучного інтелекту та блокчейну, що розширює можливості особистих даних користувачів

Bluwhale Network (BLUAI) – це інноваційний проєкт, який поєднує в собі технології штучного інтелекту та блокчейну, покликаний надати користувачам більший контроль над своїми особистими даними. Платформа працює децентралізовано, дозволяючи учасникам керувати своєю інформацією, отримуючи при цьому винагороду в рамках екосистеми. В рамках своїх зусиль по розширенню бази користувачів Bluwhale Network проводить подію з аірдропом , пропонуючи учасникам можливість заробити токени BLUAI і долучитися до спільноти, що збільшується.









1.1 Децентралізований контроль даних

Bluwhale Network надає користувачам повний контроль над своїми особистими даними. На відміну від традиційних платформ, таких як Facebook і Amazon, які часто збирають і монетизують дані користувачів, Bluwhale Network використовує децентралізовану модель, яка повертає користувачам право власності на дані. Учасники можуть вирішувати, з ким ділитися своїми даними, заробляючи при цьому токени BLUAI як винагороду за свою участь.





1.2 Мультичейн-підтримка

Bluwhale Network працює на основі мультичейн-архітектури, що полегшує взаємодію даних між різними блокчейнами. Такий дизайн не тільки підвищує гнучкість платформи, але й покращує сумісність між різними блокчейн-застосунками, таким чином розширюючи функціональність і потенціал екосистеми.





1.3 Розумна система винагород

Система винагород Bluwhale Network керується розумним механізмом. Користувачі можуть заробляти бали BLUAI, виконуючи такі завдання, як щоденні реєстрації, обмін статтями та залучення друзів. Накопичуючи бали, користувачі отримують доступ до більших винагород у вигляді токенів BLUAI, створюючи середовище стимулів, яке заохочує до постійної участі.





1.4 Технологія доведення з нульовим розголошенням (ZKP)

Щоб гарантувати безпеку і конфіденційність даних користувачів, Bluwhale Network використовує технологію доведення з нульовим розголошенням. Це дозволяє користувачам безпечно обмінюватися вибраними даними, не розкриваючи свою особисту ідентичність. Ця передова технологія значно розширює можливості платформи щодо захисту конфіденційності, надаючи користувачам впевненість під час взаємодії в екосистемі.









Bluwhale Network регулярно організовує події, спрямовані на заохочення участі спільноти та підвищення видимості проєкту. Завдяки цим подіям користувачі можуть заробляти токени BLUAI, що сприяє подальшому зростанню платформи та залученню користувачів. Користувачі можуть брати участь у подіях з винагородами за депозити/торгівлю токенами BLUAI як на платформі BLUAI, так і на офіційному вебсайті MEXC . Виконуючи завдання, користувачі можуть заробляти рейтингові бали BLUAI й отримувати щедрі винагороди.

Зробивши кілька простих кроків, користувачі не тільки роблять свій внесок у розвиток проєкту, але й мають можливість заробити значні винагороди за аірдроп.









Токеноміка Bluwhale Network розроблена таким чином, щоб забезпечити довгострокову стійкість проєкту. Загальний запас токенів BLUAI становить 10 мільярдів, з наступною структурою розподілу:





Підтримка нодів : 25% (для підтримки роботи нодів, забезпечення децентралізації та безпеки мережі)

Команда : 21% (фінансування команди розробників проєкту для розвитку проєкту)

Інвестори : 20% (підтримка інвесторів та забезпечення необхідного капіталу для проєкту)

DAO/Маркетинг : 18% (для заохочення спільноти та маркетингових ініціатив)

Аірдропи : 6% (винагорода користувачів спільноти та заохочення більшої участі в екосистемі)

Підтримка ліквідності ринку : 2% (забезпечення ліквідності ринку)

KOL (ключові лідери думок): 1% (надання винагород лідерам думок за просування проєкту)





Токени BLUAI можна використовувати не тільки для транзакцій всередині платформи, але і для стейкінгу або управління нодами, щоб брати участь в підтримці мережі і отримувати відповідну винагороду.









Успіх Bluwhale Network обумовлений сильною технічною командою. Члени команди мають великий досвід у галузі штучного інтелекту та блокчейну, а також широкий спектр галузевих знань. Наприклад, Хань Цзінь, генеральний директор і співзасновник команди, отримав освіту в Каліфорнійському університеті в Берклі та працював з кількома компаніями зі списку Fortune 500, беручи участь у розробці багатьох проєктів, пов'язаних з блокчейном та штучним інтелектом. Крім того, Bluwhale Network отримала підтримку від кількох стратегічних інвесторів і партнерів, включаючи фінансування від таких відомих установ, як SBI Ven Capital, Cardano й Animoca Brands Japan.









З приходом ери Web3 Bluwhale Network демонструє величезний потенціал зростання. На додаток до захисту особистих даних та механізмів винагороди, Bluwhale Network планує розширити свою екосистему, щоб охопити різні сфери, такі як ігри, DeFi та соціальні мережі. Платформа, завдяки своїй інтелектуальній системі винагород і передовим технологіям штучного інтелекту, має на меті допомогти користувачам скористатися більшими можливостями та цінностями в децентралізованому світі. Bluwhale Network поступово будує кросплатформну, кроспрограмну екосистему даних, що дозволяє користувачам безперешкодно і безпечно переключатися між різними децентралізованими програмами (dApps), не хвилюючись про конфіденційність даних. У майбутньому Bluwhale Network прагне стати ключовою платформою в епоху Web3, сприяючи справедливому обміну та інноваційному розвитку даних.









Bluwhale Network (BLUAI) – це проєкт з проривним потенціалом, що поєднує в собі технології штучного інтелекту та блокчейну для захисту конфіденційності користувачів, пропонуючи при цьому стійкі переваги членам спільноти завдяки унікальній системі винагород. По мірі того, як розвиватиметься подія з аірдропом, все більше користувачів матимуть можливість приєднатися до цієї децентралізованої екосистеми і розділити дивіденди економіки даних. Якщо ви цікавитеся тенденціями розвитку блокчейну та штучного інтелекту, Bluwhale Network, безсумнівно, є проєктом, за яким варто спостерігати і в якому варто взяти участь.





