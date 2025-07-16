Bluwhale Network (BLUAI) – це інноваційний проєкт, який поєднує в собі технології штучного інтелекту та блокчейну, покликаний надати користувачам більший контроль над своїми особистими даними. ПлатфорBluwhale Network (BLUAI) – це інноваційний проєкт, який поєднує в собі технології штучного інтелекту та блокчейну, покликаний надати користувачам більший контроль над своїми особистими даними. Платфор
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/Bluwhale Ne...ористувачів

Bluwhale Network (BLUAI): інтеграція штучного інтелекту та блокчейну, що розширює можливості особистих даних користувачів

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
Panther Protocol
ZKP$0.00807+0.12%
DAO Maker
DAO$0.0849-17.89%
FortuneHunters
FORTUNE$0.000004--%
DeFi
DEFI$0.001382-13.08%

Bluwhale Network (BLUAI) – це інноваційний проєкт, який поєднує в собі технології штучного інтелекту та блокчейну, покликаний надати користувачам більший контроль над своїми особистими даними. Платформа працює децентралізовано, дозволяючи учасникам керувати своєю інформацією, отримуючи при цьому винагороду в рамках екосистеми. В рамках своїх зусиль по розширенню бази користувачів Bluwhale Network проводить подію з аірдропом, пропонуючи учасникам можливість заробити токени BLUAI і долучитися до спільноти, що збільшується.

1.Основні функції Bluwhale Network (BLUAI)


1.1 Децентралізований контроль даних
Bluwhale Network надає користувачам повний контроль над своїми особистими даними. На відміну від традиційних платформ, таких як Facebook і Amazon, які часто збирають і монетизують дані користувачів, Bluwhale Network використовує децентралізовану модель, яка повертає користувачам право власності на дані. Учасники можуть вирішувати, з ким ділитися своїми даними, заробляючи при цьому токени BLUAI як винагороду за свою участь.

1.2 Мультичейн-підтримка
Bluwhale Network працює на основі мультичейн-архітектури, що полегшує взаємодію даних між різними блокчейнами. Такий дизайн не тільки підвищує гнучкість платформи, але й покращує сумісність між різними блокчейн-застосунками, таким чином розширюючи функціональність і потенціал екосистеми.

1.3 Розумна система винагород
Система винагород Bluwhale Network керується розумним механізмом. Користувачі можуть заробляти бали BLUAI, виконуючи такі завдання, як щоденні реєстрації, обмін статтями та залучення друзів. Накопичуючи бали, користувачі отримують доступ до більших винагород у вигляді токенів BLUAI, створюючи середовище стимулів, яке заохочує до постійної участі.

1.4 Технологія доведення з нульовим розголошенням (ZKP)
Щоб гарантувати безпеку і конфіденційність даних користувачів, Bluwhale Network використовує технологію доведення з нульовим розголошенням. Це дозволяє користувачам безпечно обмінюватися вибраними даними, не розкриваючи свою особисту ідентичність. Ця передова технологія значно розширює можливості платформи щодо захисту конфіденційності, надаючи користувачам впевненість під час взаємодії в екосистемі.

2.Подія Bluwhale Network (BLUAI) з аірдропом


Bluwhale Network регулярно організовує події, спрямовані на заохочення участі спільноти та підвищення видимості проєкту. Завдяки цим подіям користувачі можуть заробляти токени BLUAI, що сприяє подальшому зростанню платформи та залученню користувачів. Користувачі можуть брати участь у подіях з винагородами за депозити/торгівлю токенами BLUAI як на платформі BLUAI, так і на офіційному вебсайті MEXC. Виконуючи завдання, користувачі можуть заробляти рейтингові бали BLUAI й отримувати щедрі винагороди.
Зробивши кілька простих кроків, користувачі не тільки роблять свій внесок у розвиток проєкту, але й мають можливість заробити значні винагороди за аірдроп.

3.Токеноміка BLUAI


Токеноміка Bluwhale Network розроблена таким чином, щоб забезпечити довгострокову стійкість проєкту. Загальний запас токенів BLUAI становить 10 мільярдів, з наступною структурою розподілу:

  • Підтримка нодів: 25% (для підтримки роботи нодів, забезпечення децентралізації та безпеки мережі)
  • Команда: 21% (фінансування команди розробників проєкту для розвитку проєкту)
  • Інвестори: 20% (підтримка інвесторів та забезпечення необхідного капіталу для проєкту)
  • DAO/Маркетинг: 18% (для заохочення спільноти та маркетингових ініціатив)
  • Аірдропи: 6% (винагорода користувачів спільноти та заохочення більшої участі в екосистемі)
  • Підтримка ліквідності ринку: 2% (забезпечення ліквідності ринку)
  • KOL (ключові лідери думок): 1% (надання винагород лідерам думок за просування проєкту)

Токени BLUAI можна використовувати не тільки для транзакцій всередині платформи, але і для стейкінгу або управління нодами, щоб брати участь в підтримці мережі і отримувати відповідну винагороду.

4.Команда та підтримка Bluwhale Network


Успіх Bluwhale Network обумовлений сильною технічною командою. Члени команди мають великий досвід у галузі штучного інтелекту та блокчейну, а також широкий спектр галузевих знань. Наприклад, Хань Цзінь, генеральний директор і співзасновник команди, отримав освіту в Каліфорнійському університеті в Берклі та працював з кількома компаніями зі списку Fortune 500, беручи участь у розробці багатьох проєктів, пов'язаних з блокчейном та штучним інтелектом. Крім того, Bluwhale Network отримала підтримку від кількох стратегічних інвесторів і партнерів, включаючи фінансування від таких відомих установ, як SBI Ven Capital, Cardano й Animoca Brands Japan.

5. Очікування від проєкту та майбутній потенціал


З приходом ери Web3 Bluwhale Network демонструє величезний потенціал зростання. На додаток до захисту особистих даних та механізмів винагороди, Bluwhale Network планує розширити свою екосистему, щоб охопити різні сфери, такі як ігри, DeFi та соціальні мережі. Платформа, завдяки своїй інтелектуальній системі винагород і передовим технологіям штучного інтелекту, має на меті допомогти користувачам скористатися більшими можливостями та цінностями в децентралізованому світі. Bluwhale Network поступово будує кросплатформну, кроспрограмну екосистему даних, що дозволяє користувачам безперешкодно і безпечно переключатися між різними децентралізованими програмами (dApps), не хвилюючись про конфіденційність даних. У майбутньому Bluwhale Network прагне стати ключовою платформою в епоху Web3, сприяючи справедливому обміну та інноваційному розвитку даних.

6. Висновок


Bluwhale Network (BLUAI) – це проєкт з проривним потенціалом, що поєднує в собі технології штучного інтелекту та блокчейну для захисту конфіденційності користувачів, пропонуючи при цьому стійкі переваги членам спільноти завдяки унікальній системі винагород. По мірі того, як розвиватиметься подія з аірдропом, все більше користувачів матимуть можливість приєднатися до цієї децентралізованої екосистеми і розділити дивіденди економіки даних. Якщо ви цікавитеся тенденціями розвитку блокчейну та штучного інтелекту, Bluwhale Network, безсумнівно, є проєктом, за яким варто спостерігати і в якому варто взяти участь.

Приєднуйтесь до MEXC, отримуйте свої BLUAI та станьте першими у змаганні за прибуток!

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT