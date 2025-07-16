Blum: відлік до TGE й аірдропу





Довгоочікувана подія з генерації токенів Blum (Blum Token Generation Event (TGE)) вже близько. Хоча попередні оновлення натякали на лістинг у 2024 році, тепер ми можемо підтвердити останні події: Blum готується до запуску! У цій статті ми розповімо вам про все, що вам потрібно знати: від заробітку балів Blum (BP) до дорожньої карти і, звичайно ж, довгоочікуваної TGE.













Blum — це гібридна біржа, яка поєднує в собі найкраще з централізованої та децентралізованої криптовалютної торгівлі, пропонуючи користувачам безперешкодний спосіб торгувати широким спектром токенів: від основних криптовалют, таких як Bitcoin та Ethereum, до мемкоїнів та інновацій у сфері блокчейну. Створений командою експертів з фінансів та блокчейну, серед яких Гліб Костарев, Влад Смеркіс та Влад Масляков, Blum робить кросчейн торгівлю легкою, інтегруючи офчейн книги ордерів з ончейн розрахунками в межах одного застосунку. Підтримуючи понад 30 блокчейн-мереж, Blum надає пріоритет користувацькому досвіду завдяки інтерфейсу, орієнтованому на мобільні пристрої, та інтеграції з Telegram. Щоб підвищити залученість, Blum також пропонує унікальні інструменти, такі як Blum Crypto Bot, Blum Points та Blum Drop Game.









Компанія Blum офіційно оновила свою дорожню карту в соціальних мережах і на вебсайті, пропонуючи зазирнути в майбутні захопливі події. Що на нас чекає? Наближаються великі криптовалютні інновації ончейн, а захопливі оновлення заплановані на другий і третій квартали 2025 року. Головною подією другого кварталу стане запуск Blum TGE цієї весни, що ознаменує новий етап еволюції торгівлі.





Джерело: Blum





Завдяки поєднанню ШІ-агентів і Launchpad, Blum впроваджує функції наступного покоління, такі як автоматизована торгівля і безперешкодне просування токенів на таких платформах, як X і Telegram. Blum також виходить за рами Telegram, розробляючи нові веб та мобільні застосунки, включаючи запуск токенів через вебсайт, розширену інтеграцію з DEX та торгівлю безстроковими опціонами. Орієнтуючись на мультичейн-можливості, Blum додасть Solana та BNB, що дозволить користувачам ефективно здійснювати депозити, торгувати та взаємодіяти з різними токенами. Генеральний директор Blum Глеб Костарев підкреслює важливість безперебійної роботи на різних платформах, тому в другому та третьому кварталах будуть впроваджені додаткові вдосконалення, такі як напівкастодіальні гаманці, вдосконалений торговий термінал і інтеграція з фіатною валютою — все це покликане зробити торгівлю простішою та прибутковішою.









Довгоочікувана TGE відбудеться цієї весни, і ось як ви можете отримати право на аірдропи: заробіть 100 000 балів Blum (BP), не будьте помічені в Sybil-атаках, отримайте 750 балів Meme (MP) або Proof of Activity (PoA), а також запросіть двох друзів. За словами співзасновника Влада Смеркіса, токен Blum забезпечить реальну корисність в екосистемі: стейкінг, фармінг, знижені комісії за торгівлю та доступ до розподілів Launchpad і Launchpool. Це не просто токеноміка: це шлях до більш прибуткового досвіду з Blum.









Зіграйте в Drop Game: у цій простій, але веселій грі гравці повинні встигнути зловити падаючі предмети за обмежений час, а кожен предмет перетворюється на бали Blum. Це цікавий спосіб швидко заробити бали та зберегти інтерес користувачів.





Запрошуйте друзів: поділіться реферальним посиланням, щоб отримувати винагороду: 20% комісійні за угоди запрошених друзів і 2,5% комісійні за угоди їхніх рефералів. Що більше друзів запрошено, то більше користувачі можуть заробити.





Фармінг балів: бали Blum можна заробляти пасивно, регулярно входячи в застосунок і залишаючись активним у ньому.





Заробіток (Earn): вкладка «Earn» має щотижневі завдання, які дозволяють користувачам виконувати певні дії та заробляти додаткові бали Blum за кожне виконане завдання.













Майбутня подія подія з генерації токенів (TGE) є важливою віхою для компанії Blum, адже вона презентує гібридну біржу, яка змінює уявлення про торгівлю криптовалютами. Завдяки таким функціям, як автоматизована торгівля, можливість роботи з мультичейн та захоплива гра Drop Game, Blum має всі можливості для залучення користувачів та покращення їхнього торгового досвіду. З наближенням TGE настав ідеальний час для того, щоб максимізувати свої бали Blum і взяти участь у розіграші на 8000 USDT. Приготуйтеся до майбутньої торгівлі з Blum!







