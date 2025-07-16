Волатильність Bitcoin підштовхнула ціну вище 87 000 $: чи може другий квартал принести значущий відскок?

21 квітня BTC перевищив позначку у 87 000 $, що викликало нові спекуляції на ринку. У той же час ETH піднявся вище 1600 $, а SOL перевищив 140 $, в той час як альткоїни продемонстрували скромний приріст, і все це свідчить про потужний відскок ринку. За даними CoinGlass, ліквідації за 24 години за всіма відкритими ф'ючерсними позиціями досягли 220 млн $, в тому числі шорт позиції склали 142 млн $. Проте, незважаючи на нестабільне зростання Bitcoin, глобальна макроекономічна невизначеність продовжує впливати на настрої. Політика Федеральної резервної системи, тарифна політика адміністрації та інші фактори створили складний контекст. Інвестори задаються питанням: чи буде Bitcoin продовжувати рости? Коли настане переломний момент у другому кварталі? У цій статті аналізується поточна ситуація і перспективи Bitcoin з трьох точок зору: макроекономічне середовище, поточні ринкові умови та інституційні перспективи.













Нинішня ринкова невизначеність зумовлена переважно політичними подіями, особливо останніми драматичними обставинами навколо Федеральної резервної системи та торговельної політики США. Голова ФРС Джером Пауелл нещодавно підтвердив яструбину позицію, заявивши, що навіть в умовах різкої волатильності ринку ФРС не буде вдаватися до легких інтервенцій. Ця заява розчарувала інвесторів, які очікували на зміну політики, і спричинила тиск на ризикові активи, зробивши настрої більш обережними.





Водночас нещодавні коментарі президента Трампа щодо тарифів натякнули на послаблення, коли він заявив, що підвищення тарифів між США та Китаєм «може незабаром закінчитися». Однак прогноз щодо політики залишається неясним, і ці заяви суттєво не зменшили занепокоєння на ринку. Високий рівень макроекономічної невизначеності призвів до зростання цін на активи-притулки: спотове золото сягнуло рекордної позначки в 3364 $ за унцію, в той час як крипторинки коливалися, не сформувавши чіткого тренду.





Загалом, упередженість ФРС щодо посилення монетарної політики та невизначеність торговельної політики глибоко впливають на світові ринки, особливо на Bitcoin та інші криптовалюти. Напрямок політики став ключовою змінною, і поки не з'являться більш чіткі сигнали, ринкові настрої, ймовірно, залишатимуться стриманими.









Нещодавній стрибок Bitcoin вище 87 000 $ є критичною точкою перелому. Деякі інвестори розглядають цей прорив як потенційний початок нового «бичачого» ринку. Ончейн-дані показують, що «кити» продовжують накопичувати: гаманці з капіталом від 10 до 10 000 BTC зараз контролюють приблизно 67,77% від загальної пропозиції, а з 22 березня вони додали понад 53 600 BTC. Така поведінка великих власників підкреслює їх «бичачий» прогноз щодо подальшого руху Bitcoin.









Однак відскок спирається на крихкий фундамент. У звіті Matrixport зазначається, що для того, щоб ралі Bitcoin продовжилося, необхідно, щоб збіглися кілька каталізаторів:





Федеральна резервна система сигналізує про «голубиний» зсув або початок зниження ставок

Підвищення ліквідності стейблкоїнів та активності з використанням кредитного плеча

Відновлення макроліквідності через глобальне пом'якшення монетарної політики або фіскальні стимули





У найближчій перспективі ці фактори не реалізувалися повною мірою. Як наслідок, нинішнє зростання є скоріше короткочасним відскоком, ніж довготривалим розворотом тренду.









Хоча ринкові настрої стали позитивними, не всі аналітики поділяють «бичачий» прогноз щодо наступного руху Bitcoin. Інституції розділилися в думках щодо того, чи означає це початок нової хвилі зростання, чи просто завершення фази консолідації.





Бичачий табір: Кріс Берніске, партнер Placeholder, прогнозує, що Bitcoin досягне нових історичних максимумів протягом наступних кількох кварталів. Він застерігає інвесторів фіксувати прибутки, коли ринок перегрівається, і зберігати дисциплінований темп.

Оптимізм від Bitwise: Метт Хоуган, ІТ-директор Bitwise, також оптимістично налаштований щодо другого кварталу. Він вказує на три ключові драйвери: зростання глобальної грошової пропозиції, рекордно високий рівень активів в управлінні стейблкоїнів та покращення регуляторного фону в США, що може підштовхнути ринок до стійкого висхідного тренду.

Погляд Real Vision: засновник Real Vision нещодавно наклав на графік ціну Bitcoin на глобальну ліквідність M2, стверджуючи, що Bitcoin повинен зростати в міру зростання грошової пропозиції.









З іншого боку, обережний табір бачить, що ринок все ще знаходиться біля свого циклічного максимуму. Маркус Тілен з 10x Research зазначає, що індикатор «стохастичний осцилятор» Bitcoin в даний час демонструє характеристики вершини циклу. Він попереджає, що, незважаючи на поширені надії на нові максимуми до середини року, більш імовірно, що ринок увійде в фазу тривалої консолідації, торгуючись в бічному тренді на підвищених рівнях, замість того, щоб запустити новий «бичачий» ривок.





Девід Дуонг, керівник відділу досліджень Coinbase, зазначив у своєму останньому щомісячному звіті, що ринок може протестувати свої мінімуми в середині або наприкінці другого кварталу 2025 року, що створить основу для відновлення в третьому кварталі. Він рекомендує інвесторам зберігати оборонну позицію в ризикових активах протягом цього періоду, щоб витримати потенційну волатильність.









Прорив Bitcoin вище 87 000 $, безумовно, обнадіює, але значна невизначеність все ще залишається. Посилення жорсткості монетарної політики ФРС, мінлива риторика щодо тарифів та продовження накопичення великими власниками створюють складну взаємодію сил. Хоча короткострокова волатильність може зберегтися, ці каталізатори також закладають міцний фундамент для потенційного відскоку у другому кварталі.





У цьому нестабільному середовищі інвестори повинні зберігати пильність і адаптивно реагувати на зміну умов, а не гнатися за надприбутками без розбору. Створення дисциплінованої системи має вирішальне значення: визначте та встановіть чіткі порогові значення стоп-лімітів , поступово збільшуйте позиції і систематично отримуйте прибуток. Використання таких інструментів, як цінові сповіщення та лімітні ордери , може покращити виконання та посилити управління ризиками. Поєднуючи суворість з гнучкістю, учасники ринку можуть ефективніше орієнтуватися в умовах волатильності та отримувати вигоду від реальних структурних можливостей.



