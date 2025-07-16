Bitcoin очолив рейтинг прибутковості активів у 2024 році з показником прибутку в 49,2%

На фінансовому ринку 2024 року Bitcoin (BTC), завдяки своїй силі та потужному імпульсу, приніс значні прибутки багатьом інвесторам. Це захоплення Bitcoin викликало широке обговорення в усьому світі й захопило увагу незліченної кількості інвесторів.





Згідно з даними New York Digital Investment Group (NYDIG), попри сезонно слабкий третій квартал, Bitcoin залишається найефективнішим активом цього року з річною прибутковістю до 49,2%. Це значно перевершує інші традиційні класи активів, такі як акції, облігації та золото, залишаючи багатьох криптовалютних конкурентів далеко позаду.













Оскільки ринок Bitcoin продовжує розвиватися і зростати, все більше інвесторів спрямовуються в цей простір у пошуках нових інвестиційних можливостей і джерел прибутку. Завдяки такому палкому захопленню Bitcoin не лише постійно зростає в ціні, але й вдихнув нове життя у весь ринок криптовалют.





Ефективність та зростання ринку

Згідно з даними MEXC, станом на жовтень 2024 року Bitcoin демонстрував стійкий і безперервний висхідний тренд протягом усього року. Порівняно з початком року його ціна зросла на 49,2%, а ринкова капіталізація досягла 124 млрд $, зберігаючи беззаперечне лідерство у криптовалютному просторі. Примітно, що протягом останніх шести місяців ціна Bitcoin стабільно коливається між 50 000 $ і 70 000 $.









Американські спотові Bitcoin-ETF

Цього року схвалення спотових Bitcoin-ETF ознаменувало офіційний вихід Bitcoin у сферу мейнстрим фінансів, привернувши до нього увагу громадськості. Згідно з даними Sosovalue, з моменту запуску в січні американські спотові ETF на Bitcoin в цілому зберігали тенденцію до зростання. Навіть у періоди високої волатильності на крипторинку загальний обсяг Bitcoin у цих ETF залишався відносно стабільним. Станом на 11 жовтня розмір фондів досяг 58,66 млрд $, що становить 4,71% від загальної ринкової капіталізації Bitcoin.





Враховуючи поточні темпи зростання (наразі 900 000 BTC), деякі аналітики прогнозують, що до 2025 року активи спотових ETF на Bitcoin можуть перевищити 1,1 млн BTC, якими володіє Сатоші Накамото, що вказує на те, що більш традиційні фінансові установи вийдуть на ринок через американські спотові Bitcoin-ETF. Це може сприяти подальшому зростанню ринкової капіталізації Bitcoin.





Інституційна підтримка

В останні роки Bitcoin привернув значну увагу інституційних інвесторів, які все частіше розглядають його як незамінний інвестиційний канал. Останні дані за 2024 рік показують, що такі установи, як MicroStrategy, Tesla, Grayscale та Block.one, є одними з найбільших власників Bitcoin. До десятки найбільших власників Bitcoin також входять такі великі організації, як Coinbase, BlackRock, Grayscale та уряд США. Тим часом висококласні інвестиційні установи, такі як сімейні офіси та хедж-фонди, почали використовувати Bitcoin, включивши його у свої портфелі. Згідно з останнім опитуванням, приблизно 25% сімейних офісів вже виділили Bitcoin у своїх інвестиційних портфелях.





Оскільки Bitcoin все більше інтегрується в державні активи, публічні компанії та інші сектори, структура управління активами зазнає глибоких змін — від приватних осіб до більших, централізованих структур. Crypto Insights зазначає, що оптимізм серед керівників фондів щодо криптовалют досяг свого «найвищого рівня» цього року, коли кількість фондів, що інвестують у криптовалюти, перевищила позначку у 1600.









Що ж стало рушійною силою високих ринкових показників Bitcoin?





Однією з найвпливовіших подій в екосистемі Bitcoin цього року став халвінг, який суттєво вплинув на ціну Bitcoin. Коли попит залишається відносно стабільним, скорочення пропозиції природно штовхає ціни вгору. Озираючись на історію, можна сказати, що ціна Bitcoin, як правило, значно зростала протягом року після халвінгу. Наприклад, після халвінгу у 2012 році ціна BTC/USDT зросла з близько 11 $ до понад 1000 $ протягом року, тобто у 80 разів. Аналогічно, після халвінгу у 2016 році ціна Bitcoin знову зросла, спочатку коливаючись між 580 $ і 700 $, а потім поступово піднявшись до 900 $ до кінця року. Халвінг у квітні цього року, безсумнівно, надав потужну підтримку ціновій траєкторії Bitcoin.





Поточні макроекономічні умови також сприяли зростанню Bitcoin. Зростання геополітичної напруженості та дисбалансів на традиційних ринках посилили невизначеність на традиційних фінансових ринках. Водночас глобальне зниження ставок, спричинене зниженням ставки Федеральною резервною системою США, створило більш сприятливе середовище для інвестицій у Bitcoin. У цьому контексті інвестори шукають канали, які можуть застрахувати їх від ризиків і забезпечити зростання вартості активів. Завдяки своїй децентралізованій природі, високому рівню анонімності та глобальній ліквідності Bitcoin став ідеальним інструментом для багатьох інвесторів для хеджування та примноження своїх активів. Цей приплив спричинив збільшення обсягів капіталу та ліквідності на ринку Bitcoin.





Ба більше, ключові технологічні оновлення, яких зазнав Bitcoin у 2024 році, відіграли важливу роль у забезпеченні його високих ринкових показників. Широке впровадження рішень рівня 2 для масштабування та технологій смартконтрактів значно покращило ефективність транзакцій, конфіденційність, масштабованість та програмовність Bitcoin. Ці технологічні досягнення не тільки створили нові варіанти використання та можливості для подальших інновацій у Bitcoin, але й підвищили довіру інвесторів.









Наближаючись до кінця року, ринок залишається загалом оптимістичним, вірячи в те, що численні фактори, згадані вище, продовжуватимуть стимулювати зростання Bitcoin в найближчі місяці. Деякі інвестори сміливо прогнозують, що Bitcoin може досягти нового максимуму, можливо, наблизившись до позначки у 100 000 $.





