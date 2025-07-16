З наближенням 2024 року бичачі настрої на ринку Bitcoin (BTC) залишаються досить значними. У жовтні минулого року дослідницька команда Matrixport використала свою модель “Matrix on Target” для прогнозЗ наближенням 2024 року бичачі настрої на ринку Bitcoin (BTC) залишаються досить значними. У жовтні минулого року дослідницька команда Matrixport використала свою модель “Matrix on Target” для прогноз
Bitcoin націлений на новий максимум: 2024-2025 роки можуть стати переломними!

16 липня 2025
Bitcoin
Ethereum
DOGE
З наближенням 2024 року бичачі настрої на ринку Bitcoin (BTC) залишаються досить значними. У жовтні минулого року дослідницька команда Matrixport використала свою модель “Matrix on Target” для прогнозування потенційної траєкторії п'ятого «бичачого» ринку BTC, що передбачала значне зростання ціни. Згідно з цією моделлю, ціна BTC зросла з 22 500 $ на початку 2023 року до майже 45 000 $ на кінець року, тобто приблизно на 100%. На початку 2024 року ринок пережив падіння нижче 40 000 $, але згодом відскочив до максимуму в 63 130 $ у березні. Влітку ціни на BTC знову впали приблизно до 50 000 $, тоді як кінцева мета моделі передбачає параболічне зростання BTC до 125 000 $.

Прогноз ціни BTC та перспективи ринку

Цінові тенденції BTC значною мірою збіглися з прогнозами моделі Matrix on Target. На ключових цінових рівнях 45 000 $ і 63 130 $ фактичні ціни відрізнялися лише на 1-3%, що свідчить про високу точність моделі. Однак, фактичний час халвінгу Bitcoin настав дещо пізніше, ніж передбачала модель. Хоча BTC ще не досяг цільової позначки в 125 000 $, дослідницька група вважає, що він може піднятися до нових максимумів до кінця 2024 або 2025 року. Варто зазначити, що майбутній рух BTC може не досягти мети в 125 000 $ за один раз, але з огляду на численні сприятливі фактори, ринкові настрої залишаються оптимістичними щодо його довгострокового зростання.


Вплив макроекономічного середовища на BTC

Окрім чинників всередині самого крипторинку, на ціни BTC також впливає ширше макроекономічне середовище, зокрема, політика Федеральної резервної системи США. У вересні базовий індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) у США зріс на 0,3% в місячному обчисленні, що стало найбільшим зростанням з квітня, а річний показник зберігся на рівні 2,7%. Зростання інфляції змусило ФРС застосувати більш обережний підхід до зниження ставки, що, ймовірно, відтермінує подальше зниження в короткостроковій перспективі. Така обережна монетарна політика може чинити певний тиск на короткострокові показники BTC, оскільки високі процентні ставки, як правило, знижують інвестиційний інтерес до більш ризикованих активів.

«Хвиля Трампа» підняла Bitcoin до історичних максимумів

Варто зазначити, що результат президентських виборів у США 2024 року також суттєво вплинув на ціни BTC. Під час цих виборів Трамп продемонстрував сильну підтримку цифрових активів, навіть дозволив здійснювати платежі в Bitcoin під час своєї передвиборчої кампанії. Його перемога і контроль Республіканської партії над Сенатом підвищили очікування щодо більш дружньої до криптовалют політики. Трамп пообіцяв зробити США «світовою криптовалютною столицею», створити національний стратегічний резерв Bitcoin і призначити регуляторів, які підтримують криптовалюти. Ці зобов'язання стимулювали оптимізм інвесторів щодо майбутнього цифрових активів, що призвело до широкого ралі на крипторинку.

Згідно з даними MEXC, курс Bitcoin різко зріс під час виборів, досягнувши 6 листопада нового історичного максимуму в 75 252 $, а протягом дня він сягнув 76 400 $, і щоденний приріст склав близько 9%. Інші криптовалюти, такі як Ethereum (ETH) і Dogecoin (DOGE), також зросли, відображаючи оптимізм ринку щодо більш сприятливої криптовалютної політики. MEXC, як одна з провідних світових криптовалютних бірж, надає різноманітні фінансові інструменти та рішення щодо ліквідності для підтримки як інституційних, так й індивідуальних інвесторів, роблячи торгівлю гнучкою та зручною. Під час виборчого періоду на MEXC різко збільшився обсяг торгівлі, що забезпечило критично важливу ліквідність на ринку BTC та сприяло подальшому зростанню ринку цифрових активів.


Напередодні регуляторних змін: переломний момент для ринку криптовалют

Ринок криптовалют вже давно перебуває під жорстким регулюванням з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) за часів адміністрації Байдена. Жорсткий регуляторний підхід голови SEC Гері Генслера до крипторинку був дуже суперечливим; він стверджує, що чинні закони необхідні для усунення потенційних ризиків галузі. На противагу цьому, Трамп неодноразово критикував наявну регуляторну політику та обіцяв у разі обрання звільнити Генслера і запровадити більш сприятливе для криптовалют регуляторне середовище. Перемога Трампа не тільки підвищила прогноз ціни Bitcoin, але й принесла нову впевненість на ринок. Метью Хоуган, головний інвестиційний директор Bitwise Asset Management, прокоментував, що крипторинок роками стикався з різними регуляторними обмеженнями, але зараз, схоже, готовий до більш спокійного політичного середовища. З початку 2024 року ціни на BTC зросли приблизно на 70%, випередивши як фондовий ринок США, так і золото, що ще раз доводить його потенціал як активу хеджування та зростання.

Висновок

Загалом, поточні цінові тенденції BTC тісно пов'язані з попереднім прогнозом «бичачого» ринку від Matrixport. Хоча BTC залишається на деякій відстані від кінцевої мети в 125 000 $, дослідницька група вважає, що довгострокові перспективи зростання BTC залишаються позитивними, враховуючи коливання в макроекономічному середовищі та потенційні регуляторні зміни. На майбутню траєкторію цін на BTC впливатимуть розвиток світової економіки, монетарна політика Федеральної резервної системи та довіра інвесторів до крипторинку. Якщо ФРС продовжить пом'якшувати монетарну політику, збільшення глобальної ліквідності може принести додатковий капітал на криптовалютний ринок. Тим часом, оскільки торгова екосистема продовжує розвиватися, а регуляторні умови покращуються, очікується, що ціни на BTC неухильно наближатимуться до нових максимумів. Загалом, схоже, що BTC має простір для зростання в найближчі роки, і впевненість ринку в його довгостроковому потенціалі залишається сильною.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

