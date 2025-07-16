Bitcoin зріс до 70 000 $: чи зможе Lightning Network впоратися зі сплеском ліквідності?





На світових фінансових ринках і золото, і Nasdaq встановили історичні максимуми, а Bitcoin впритул слідує цьому прикладу та готовий досягти нових вершин. Останні показники були надзвичайно рухливими та значно нестабільними.









Згідно з даними офіційного вебсайту MEXC , після відкриття фондового ринку США 29 жовтня Bitcoin піднявся і подолав критичний рівень опору в 70 000 $ з внутрішньоденним зростанням до 4,22%, досягнувши внутрішньоденного максимуму в 73 620 $. Порівняно з початком року Bitcoin зріс на 68%, а за останній місяць — на 12,30%. Хоча поточна ціна все ще трохи нижча за історичний максимум у 73 750,07 $, встановлений 14 березня цього року, вона продемонструвала сильний висхідний імпульс.









Відомий криптоаналітик Віллі Ву прогнозує, що ціна Bitcoin досягне 200 000 $ до кінця 2024 року. Однак деякі аналітики нагадують інвесторам, що невизначеність у макроекономічному середовищі та регуляторні ризики також можуть негативно вплинути на ціну Bitcoin.









Сплеск ціни Bitcoin не є випадковим; — це результат взаємодії кількох факторів. З одного боку, традиційні фінансові установи, такі як Blackstone і Fidelity, беруть активну участь, подаючи заявку на спотовий Bitcoin-ETF і проводячи глибокі дослідження, ефективно підвищуючи ліквідність і стабільність ринку, тим самим зміцнюючи позиції Bitcoin як інвестиційного активу, що розвивається, і зменшуючи занепокоєння серед окремих осіб. інвестори. З іншого боку, невизначеність у глобальному економічному, фінансовому, торговельному та геополітичному середовищі посилилася, особливо з майбутніми президентськими виборами в США 2024 року, де гостра конкуренція між Гарріс і Трампом підштовхнула несприйняття ринкового ризику, що призвело до збільшення обсягів купівлі для захисту від ризиків, що, своєю чергою, підвищило ціну Bitcoin.





Крім того, технологічний прогрес, зокрема такі інновації, як Lightning Network, розв'язують проблеми масштабованості Bitcoin, дозволяючи використовувати його не лише як засіб збереження вартості, але й для повсякденних невеликих транзакцій, створюючи умови для ширшого впровадження.









Питання перевантаженості та зростання комісії за транзакції в мережі Bitcoin протягом тривалого часу були головною проблемою, що стримує її розвиток. У відповідь на цей виклик мережа Lightning Network з’явилася як рішення рівня 2. Запропонована Джозефом Пуном і Тадеусом Драйя у 2016 році, Lightning Network представила white paper під назвою "The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments" ("Lightning Network для Bitcoin: масштабовані миттєві офчейн-платежі"), пропонуючи рішення проблеми масштабованості мережі Bitcoin.





Lightning Network — це нова мережа рівня 2, що дозволяє користувачам здійснювати миттєві платежі без необхідності створювати додаткові Bitcoin-транзакції ончейн або сплачувати комісії. Користувачам потрібно лише переказати Bitcoin у мережу Lightning Network за допомогою блокчейну Bitcoin для початкового розрахунку (тобто, видалити Bitcoin із Lightning Network). Теоретично мережа Lightning Network може обробляти мільйони транзакцій за секунду, значно перевищуючи обмеження основної мережі Bitcoin у 7 транзакцій за секунду, забезпечуючи ефективний спосіб зменшити перевантаження мережі Bitcoin.









Однак розвиток Lightning Network не обійшовся без перешкод. Нещодавно один з основних розробників Bitcoin Антуан Ріар вийшов із команди розробників Lightning Network через проблеми безпеки, зазначивши, що нові альтернативні циклічні атаки можуть становити загрозу для Lightning Network. Цей інцидент викликав занепокоєння ринку щодо безпеки Lightning Network. Попри це, Lightning Network залишається ключем до розв'язання проблеми перевантаження мережі Bitcoin, і її майбутнє вдосконалення та розвиток матиме далекосяжний вплив на широке застосування Bitcoin.





Від теорії до практики, після кількох років інтенсивного розвитку, інфраструктура та екосистемні застосунки мережі Lightning Network для Bitcoin почали формуватися. Що стосується інфраструктури, багато сервісів гаманців, бірж і платіжних процесорів Bitcoin прийняли та впровадили цю технологію, надаючи користувачам ефективні та рентабельні платіжні послуги Bitcoin. Що стосується застосунків в екосистемі, їх методи застосування продовжують розширюватися, охоплюючи різні сфери, такі як фінанси, ігри, винагороди/кешбек, краудфандинг, P2P-ринки, подкасти/потокові сервіси та соціальні застосунки, закладаючи міцну основу для широкого використання Bitcoin.









З розвитком технологій, підвищення ефективності платежів і зниження витрат стали універсальними вимогами, які не можна ігнорувати. На цьому тлі екосистема Lightning Network поступово процвітає, демонструючи потужний імпульс розвитку та, як очікується, сприятиме широкомасштабному застосуванню та популяризації Bitcoin у майбутньому.





