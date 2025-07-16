Bitcoin перевищив 90 000 $: що стоїть за новим максимумом?

Нещодавно, коли ціна Bitcoin злетіла вище позначки в 90 000 $, світові інвестори знову звернули увагу на цю яскраву зірку цифрових валют. Це досягнення не лише є новою віхою для ринку криптовалют, але й підкреслює постійне вдосконалення та розвиток криптосектору. Отже, які фактори спричинили різке зростання ціни Bitcoin? Які сили стоять за цим злетом? Давайте спробуємо заглибитися і з'ясувати це.









Криптовалюти розглядалися як частина «торгівлі Трампа». Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово висловлював свою підтримку Bitcoin та іншим криптовалютам, посилаючись на їхній інноваційний дух і незалежність, які відповідають основним американським цінностям. Він запропонував політику, спрямовану на підтримку криптовалют, з метою позиціонування США як світового лідера в галузі Bitcoin і технології блокчейн.





Перемога Трампа ще більше посилила бичачі настрої інвесторів у Bitcoin. Після оголошення про його перемогу ціни на Bitcoin стрімко зросли. За останні п'ять днів Bitcoin подорожчав більш ніж на 10%, приблизно на 40% за останні два місяці і майже на 80% цього року.





Джефф Кендрік, глобальний керівник відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered, раніше заявляв, що Bitcoin може досягти 125 000 $ до кінця цього року і 200 000 $ до кінця 2025 року після обрання Трампа. Кендрік підкреслив, що зобов'язання Трампа щодо криптовалют, такі як звільнення голови Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслера, створення національної стратегії резервів Bitcoin і перетворення США на "супердержаву Bitcoin", є ключовими факторами висхідної траєкторії розвитку Bitcoin.









Монетарна політика Федерального резерву є ще одним важливим фактором, що сприяє зростанню Bitcoin. Багаторазове зниження ставок у 2023 та 2024 роках підвищило ліквідність ринку, що сприяло збільшенню притоку капіталу на ринок Bitcoin. Після зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів у вересні Bitcoin отримав значний сплеск, а після зниження ставки в листопаді відбувся ще один стрибок.

Крім того, дані ІСЦ (індексу споживчих цін) США послужили каталізатором зростання Bitcoin. Після публікації останніх даних ІСЦ Bitcoin стрімко перевищив позначку в 90 000 $. Реакція ринку на дані ІСЦ свідчить про те, що інвестори очікують, що ФРС збереже м'яку монетарну політику, що ще більше підтримає висхідну тенденцію Bitcoin.









Постійна участь інституційних інвесторів є ще одним вирішальним фактором, який сприяв прориву Bitcoin через позначку в 90 000 $. Останніми роками на ринок Bitcoin виходить все більше інституційних гравців ─ від традиційних фінансових гігантів до технологічних компаній, які вливають значні кошти та підвищують довіру до ринку і його стабільність.





На тлі глобального інфляційного тиску привабливість Bitcoin як активу хеджування зросла, що приваблює довгострокових інвесторів. Хедж-фонди, сімейні офіси і навіть центральні банки все частіше розглядають Bitcoin як "цифрове золото" для розміщення резервних активів. Наприклад, MicroStrategy, відомий інституційний інвестор, накопичив понад 250 000 Bitcoin на суму 20 мільярдів $.





Прихід традиційних фінансових установ у криптовалютний простір ще більше закріпив статус Bitcoin як цифрового золота, підштовхнувши його ціну до зростання. Більше того, приплив коштів у спотові ETF забезпечив додаткову ліквідність ринку, що ще більше підняло ціни на Bitcoin. Хоча початковий ентузіазм щодо спотових ETF пішов на спад, останнім часом притоки відновилися, і їхній масштаб продовжує розширюватися ─ ще один важливий фактор, що сприяв зростанню ціни Bitcoin.









Окрім інституційних інвестицій, ентузіазм роздрібних інвесторів став вирішальним фактором зростання ціни Bitcoin. З поширенням соціальних мереж та онлайн-платформ все більше роздрібних інвесторів визнають величезний інвестиційний потенціал Bitcoin. В умовах підвищеної волатильності на фондових і традиційних ринках активів багато хто переключив свою увагу на криптовалюти, прагнучи отримати вищу прибутковість і більшу інвестиційну гнучкість.





Унікальна децентралізована природа Bitcoin та високопрозорі механізми транзакцій зробили його особливо привабливим для роздрібних інвесторів. Для тих, хто прагне звільнитися від традиційних фінансових систем, надаючи пріоритет контролю та конфіденційності, Bitcoin є ідеальною альтернативою. Крім того, як першопроходець у сфері цифрових активів, Bitcoin все частіше розглядається як засіб хеджування від інфляції та девальвації валюти, залучаючи все більше учасників до цього класу активів, що трансформується.









Bitcoin, як флагманська криптовалюта, приваблює інвесторів не лише волатильністю цін, але й своєю роллю в технологічній революції у фінансах. Постійний розвиток технології блокчейн зробив транзакції в Bitcoin більш безпечними, прозорими та ефективними.





Інновацій, пов'язаних з Bitcoin, також багато. Наприклад, Lightning Network, рішення для масштабування рівня 2, вирішує проблеми масштабування Bitcoin при великих обсягах транзакцій, підвищуючи його придатність як платіжного інструменту. З розвитком технології сфера застосування Bitcoin продовжує розширюватися, залучаючи до екосистеми все більше користувачів і розробників.









Однією з визначальних особливостей Bitcoin є його "дефіцит". З обмеженою пропозицією в 21 мільйон монет, загальна кількість Bitcoin в обігу є фіксованою, незалежно від ринкового попиту. "Події халвінгу" Bitcoin, які відбуваються приблизно кожні чотири роки, ще більше посилюють цей дефіцит. Під час цих подій винагорода майнерам зменшується вдвічі, що знижує темпи випуску нових Bitcoin і збільшує обмеження пропозиції, тим самим підвищуючи ціни.





Після третього халвінгу в травні 2020 року ціна Bitcoin увійшла в значну тенденцію до зростання. Багато інвесторів розглядають Bitcoin як стійкий до інфляції засіб збереження вартості, що спричинило сплеск попиту. З часом посилення динаміки попиту та пропозиції сприяло стійкому зростанню ціни Bitcoin. Цей дефіцит у поєднанні з механізмом халвінгу не лише робить Bitcoin унікальним інвестиційним вибором, але й встановлює його як довгостроковий актив для збереження та примноження вартості, забезпечуючи надійний захист від традиційної волатильності ринку.









Ринкові настрої відіграють ключову роль у формуванні ціни Bitcoin. Емоції інвесторів часто викликають «стадний інстинкт», коли зростання цін приваблює більше учасників, створюючи доброчинний цикл. Коли Bitcoin досягає нових історичних максимумів, підвищена увага з боку інвесторів і медіа-каналів ще більше прискорює приплив коштів, що підштовхує ціни ще вище.





Страх упустити можливість (FOMO) є ще одним важливим психологічним фактором, що стоїть за зростанням Bitcoin. Що більше людей бачать, як Bitcoin досягає нових висот, то більше вони бояться втратити потенційний прибуток, що викликає сплеск купівельної активності і сприяє подальшому зростанню цін.









Зростання курсу Bitcoin за позначку 90 000 $ зумовлене поєднанням кількох рушійних факторів. Хоча Bitcoin демонструє сильний висхідний імпульс, інвестори повинні залишатися обережними, оскільки висока волатильність ринку криптовалют означає, що ціни можуть зазнати різких коливань у будь-який момент. У перспективі, чи зможе Bitcoin зберегти свій бичачий тренд, залежатиме від змін у макроекономічному середовищі, політичному регулюванні та змінах у ринкових настроях. Незважаючи на це, ера цифрових валют настала, і Bitcoin, як лідер у цьому просторі, продовжуватиме відігравати значну роль у світовій економіці.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.