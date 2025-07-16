Відродження Bitcoin та боротьба альткоїнів: орієнтування в новому циклі крипторинку

Криптовалютний ринок відомий своєю циклічною волатильністю, де кожен період бичачого та ведмежого тренду залежить від складної взаємодії різноманітних факторів. За останні кілька років ми стали свідками численних циклів вибухового зростання, що змінювалися глибокими корекціями, формуючи досвід інвесторів по всьому світу. З початком періоду 2024-2025 рр. крипторинок вступає в новий цикл, однак його траєкторія суттєво відрізняється від попередніх тенденцій. Зокрема, очікувана політична підтримка з боку адміністрації Трампа так і не відбулася, а сильний долар США на тлі слабкого фондового ринку спричинив підвищену волатильність на ринку. Поки Bitcoin (*URLS-BTC_USDT*) демонструє ознаки відновлення, ринок альткоїнів залишається в уповільненому стані, з багатьма токенами, що досягли багаторічних мінімумів. Це ставить важливе питання для інвесторів: чи зберігається бичачий ринок, і чи зможуть альткоїни повернутися на ринок.













З моменту появи Bitcoin у 2009 році, ринок криптовалют слідує циклічному патерну, який зазвичай складається з чотирьох ключових фаз:

Корекція / Ведмежий ринок: настрої на ринку стають песимістичними, що призводить до фіксації прибутку, зниження ліквідності та значних цінових корекцій. Спекулятивні активи страждають найбільше, часто зазнаючи значних втрат.

Ейфорія / Пік: оптимізм домінує, спекуляція зростає, а ціни на активи злітають до небес. Нові проєкти наповнюють ринок, залучаючи інвесторів, які ігнорують ризики, що призводить до завищених оцінок.

Розширення / Бичачий ринок: відродження довіри інвесторів сприяє притоку капіталу, а провідні активи, такі як Bitcoin та Ether, очолюють зростання ринку.

Фаза накопичення: після закінчення ведмежого ринку інституційні та довгострокові інвестори накопичують якісні активи за нижчими цінами, готуючись до наступного висхідного тренду на ринку.

Історичні дані підтверджують цей патерн через кілька циклів, від миттєвого зростання Bitcoin у 2013 році до буму ICO 2017 року та розквіту DeFi і NFT в 2021 році. Однак, вступаючи в ринок 2024 року, кілька структурних змін змінюють ринок безпрецедентними способами.









У порівнянні з попередніми ринковими циклами, поточний цикл має кілька помітних відмінностей, особливо в складі учасників і ринкових динаміках. Інституційний капітал став однією з основних сил, що визначають ринкові тренди, змінюючи спосіб функціонування крипторинку. Ця зміна вплинула не лише на поведінку Bitcoin, але й на ширшу криптоекосистему.





Визначною особливістю циклу 2024–2025 рр. є зростаюча присутність інституційних інвесторів, які змінюють ринкову динаміку кількома ключовими способами:

Схвалення спотових ETF на Bitcoin: схвалення спотових ETF на Bitcoin у США значно знизило бар'єри для традиційних фінансових установ, дозволивши трильйонам доларів надходити у Bitcoin через регульовані канали.

Bitcoin визнаний інституційним активом: великі корпорації, суверенні фонди та пенсійні фонди інтегрували Bitcoin у свої портфелі, що додатково закріплює його статус як «цифрового золота».

Розвинутий ринок деривативів: зростання ф'ючерсів та опціонів на Bitcoin зменшило волатильність і стабілізувало цінові тренди.





Оскільки інституційний капітал продовжує підтримувати Bitcoin, його домінування на ринку зміцнилося, що ненавмисно відтягнуло ліквідність від сектору альткоїнів.





Історично склалося так, що альткоїни часто випереджали Bitcoin під час «бичачих» циклів, причому багато хто з них досягав зростання в геометричній прогресії. Однак цей цикл створює нові виклики:

Перевантаження пропозиції: згідно з даними Dune Analytics, станом на січень 2025 року в обігу перебуває понад 36,4 млн криптовалют, що є різким збільшенням порівняно з лише 3000 у 2017–2018 рр., що ускладнює залучення значної ліквідності для окремих альткоїнів.

Насичення мемкоїнами: у минулих циклах лише кілька успішних мемкоїнів, таких як Dogecoin (*URLS-DOGE_USDT*) та Shiba Inu (*URLS-SHIB_USDT*) здобули популярність. Наразі нові мемкоїни, такі як *URLS-REDO_USDT* та *URLS-GOAT_USDT*, з’являються щодня, що ще більше фрагментує увагу інвесторів.

Переповненість проєктів Рівня 1 та Рівня 2: зростання платформ, таких як Solana (*URLS-SOL_USDT*), Avalanche (*URLS-AVAX_USDT*), Arbitrum (*URLS-ARB_USDT*), та Optimism (*URLS-OP_USDT*) створило переповнений ринок, що розмиває розподіл капіталу.





Хоча деякі якісні альткоїни й надалі демонструють непогані результати, загальний ріст, який був характерний для попередніх циклів, стає все менш ймовірним.









Роздрібні інвестори також змістили свою увагу з традиційних бірж на децентралізовані платформи.

Pump.fun та захоплення мемкоїнами: такі платформи, як Pump.fun, дозволяють користувачам миттєво створювати токени на основі Solana, стимулюючи спекулятивну торгівлю і поглинаючи значну ліквідність з більш широкого ринку.

Прискорення обігу капіталу: спекулятивні кошти зараз швидко переходять між активами, і деякі мемкоїни переживають цикли буму та спаду протягом кількох годин, що ускладнює стійке зростання альткоїнів.









Станом на січень 2025 року, дохід Pump.fun перевищив 116,72 млн $, що більше, ніж Solana (116,46 млн $) та Ethereum (107,64 млн $), що підкреслює його зростаючий вплив на динаміку ринку.









З огляду на ці зміни, інвестори повинні адаптувати свої стратегії, щоб успішно функціонувати в цьому змінному середовищі.

Bitcoin залишається найнадійнішою ставкою: з інституційною підтримкою та зростанням його популярності, Bitcoin залишається найстабільнішим і найбільш передбачуваним активом у криптосвіті.

Вибіркові інвестиції в альткоїни: на відміну від попередніх циклів, коли всі альткоіни мали вигоду від ринкових підйомів, зараз успіх, швидше за все, матимуть лише проєкти з міцним фундаментом, стійкою токеномікою та активною спільнотою.

Розуміння тенденцій роздрібних інвесторів: зростання спекулятивної торгівлі на ончейні та нових моделей DeFi означає, що трейдерам необхідно бути в курсі нових тенденцій, таких як мемкоїни та інновації в децентралізованих фінансах.









Хоча крипторинок все ще слідує циклічній структурі, цикл 2024-2025 рр. приніс унікальні динаміки. Інституційний капітал, перенасичений ринок альткоїнів і зміни в поведінці роздрібних інвесторів переосмислюють підходи до інвестицій у цій сфері. Розуміння цих тенденцій і адаптація інвестиційних стратегій буде ключовим для успішного орієнтування в новій фазі.





