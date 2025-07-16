Подвійний поштовх Bitcoin у 2025 році: як ETF і корпоративні резерви змінюють фінанси

У 2025 році зростання спотового ETF на Bitcoin і корпоративних резервів Bitcoin змінює світовий фінансовий ландшафт. Від інституційних інвесторів до традиційних підприємств, від регуляторів до роздрібних учасників, криптовалюти, особливо Bitcoin , інтегруються в основну економіку безпрецедентними темпами.

















1 трлн $, встановивши новий рекорд. Глобальні активи під управлінням (AUM) ETF на Bitcoin перевищили 120 млрд $, при цьому лідирує IBIT від BlackRock з 68,6 млрд $, за ним слідує FBTC від Fidelity з 31,2 млрд $, формуючи ринкову структуру з двома гігантами й меншими гравцями. Затвердження першого спотового ETF на Bitcoin у США в січні 2024 року ознаменувало офіційне входження криптовалют в центр традиційних фінансів. За даними The Block , станом на 19 червня 2025 року сукупний обсяг торгівлі спотовими ETF на Bitcoin перевищив, встановивши новий рекорд. Глобальні активи під управлінням (AUM) ETF на Bitcoin перевищили 120 млрд $, при цьому лідирує IBIT від BlackRock з 68,6 млрд $, за ним слідує FBTC від Fidelity з 31,2 млрд $, формуючи ринкову структуру з двома гігантами й меншими гравцями.













ETF на Bitcoin "ARK 21Shares Bitcoin ETF" (ARKB), запущений спільно компаніями ARK Invest 21Shares , став головною подією на ринку. Станом на 19 червня 2025 року ARKB торгувався на рівні 34,52 $ з ринковою капіталізацією в 1,61 млрд $ і AUM понад 5,5 млрд $, демонструючи стійкий попит і потенціал зростання.









Завдяки конкурентоспроможній комісії за управління в розмірі 0,21%, що нижче середнього показника по галузі, ARKB залучив значний приплив інституційного капіталу. Такі ETF, як ARKB, поєднуючи регуляторний комплаєнс і низькі комісії, готові поступово замінити застарілі продукти, такі як трастові фонди Grayscale, і стати одним з основних інструментів для придбання Bitcoin.













Станом на першу половину 2025 року понад 70 публічних компаній по всьому світу додали Bitcoin у свою фінансову звітність, сукупно володіючи понад 670 000 BTC, що становить приблизно 3,2% від загальної пропозиції Bitcoin.





















Провідні гравці продовжують збільшувати свої резерви: MicroStrategy залишається панівним власником, прикладом чого є купівля 1895 BTC за один тиждень у квітні 2025 року, що демонструє сильну довіру до "цифрового золота". Японська компанія Metaplanet накопичила понад 10 000 BTC за допомогою моделі фінансування через модель із безкупонними облігаціями та варантами, маючи на меті створити довгостроковий резерв у 210 000 BTC.





Традиційні галузі прискорюють вихід на ринок: сінгапурський гігант агробізнесу сінгапурський гігант агробізнесу Davis Commodities виділив 40% свого стратегічного фонду в 30 млн $ на Bitcoin і просуває токенізацію фізичних активів, таких як цукор і рис. Гонконзька Ming Sheng Group через свою дочірню компанію Lead Benefit поступово придбала 833 BTC, встановивши таким чином орієнтир для корпоративних резервів в Азії. Amazon проводить внутрішні дослідження щодо інтеграції спотових ETF на Bitcoin у свою корпоративну систему управління грошовими коштами, вивчаючи Bitcoin-стратегію для диверсифікації розподілу своїх активів за допомогою фінансових інструментів.





Мотивація формування диверсифікованого резерву: окрім фінансового хеджування, Bitcoin стає інноваційним інструментом корпоративного фінансування. Затверджене з боку SEC розміщення Bitcoin Trump Media & Technology Group не лише відкриває нові можливості для інвестування в цифрові активи, але й свідчить про поглиблення зв'язку між політичним капіталом і криптовалютами. Tether, емітент стейблкоїнів, має більше, ніж 100 000 BTC, що свідчить про синергію між ончейн-екосистемами і резервними активами.









Ці дві тенденції створюють позитивний зв'язок. Інституційні притоки через ETF забезпечують підтримку ліквідності корпоративних резервів, в той час як стійкі корпоративні купівлі посилюють наратив про Bitcoin як про "цифрове золото". Ця синергія особливо помітна в динаміці цін. У грудні 2024 року Bitcoin перевищив психологічний рівень у 100 000 $ одночасно з тим, як корпоративні резерви перевищили 500 000 BTC. До червня 2025 року, незважаючи на підвищені геополітичні ризики, ETF залучили 1,3 млрд $ протягом п'яти днів поспіль, допомагаючи підтримувати високі рівні цін в умовах волатильності.









За останнє десятиліття Bitcoin перетворився з нішевої криптовалюти на всесвітньо визнаний "інституційний актив". Ця трансформація підкріплена обсягами торгівлі спотовими ETF на Bitcoin, які перевищують 1 трлн $, що є ключовою віхою для регульованих інвестиційних каналів; участю понад 70 компаній, акції яких котируються на біржах, що розширює сферу застосування; збільшенням зобов'язань з боку міжнародних інституцій і суверенних фондів, що сприяють збільшенню капіталу; а також поступовим вдосконаленням регуляторної та бухгалтерської бази, що забезпечує міцний фундамент для інтеграції активів.













Очікується, що завдяки таким фондовим компаніям, як BlackRock Fidelity , які конкурують за частку ринку й оптимізують структуру комісій, активи в управлінні (AUM) спотових ETF на Bitcoin незабаром перевищать 150 млрд $, а потенційно можуть сягнути 200 млрд $.









У майбутньому компанії, акції яких котируються на біржі, можуть стандартизувати Bitcoin як категорію балансових активів, формуючи нові структури розміщення поряд з фіатною валютою, борговими зобов'язаннями й акціонерним капіталом. Зокрема, Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) наразі розробляє стандарти бухгалтерського обліку для цифрових активів, які забезпечать нормативну базу для резервів Bitcoin.









Bitcoin готовий стати фундаментальною ціннісною основою всієї криптовалютної екосистеми, стимулюючи впровадження нових фінансових інструментів, таких як цифрові облігації, токенізовані акціонерні продукти та платформи управління DAO. Кросчейн-співпраця між різними активами може ще більше стимулювати інновації в стратегіях розподілу активів.





У 2025 році Bitcoin стоїть на історичному роздоріжжі: попереду новий цифровий фінансовий порядок, сформований інституційним капіталом і корпоративними резервами; а позаду ми бачимо тінь спекулятивного божевілля та регуляторної невизначеності. Безсумнівним є те, що з обсягами торгівлі спотовими ETF на Bitcoin, що перевищують трильйон доларів, і корпоративними резервами, що перевищують 670 000 BTC, Bitcoin вийшов за межі свого маргінального статусу "криптовалюти" і став основним компонентом глобального фінансового мейнстриму.





