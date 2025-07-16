Bitcoin в умовах геополітичної напруженості: як глобальний конфлікт спричиняє волатильність криптовалютного ринку

13 червня 2025 року Ізраїль завдав авіаударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані, що знову розпалило напруженість на Близькому Сході. Раптова ескалація потрясла світові фінансові ринки, і криптовалютний ринок не став винятком. За даними MEXC BTC впав майже на 4%, а ETH пробив ключовий рівень підтримки. Загальна сума ліквідацій на ринку перевищила 1,1 млрд $ за 24 години.

У міру зростання глобальної нестабільності криптоактиви все частіше виступають дзеркалом, що відображає як побоювання інвесторів, так і мінливі тенденції міжнародного капіталу.









Авіаудари Ізраїлю по території Ірану спричинили різке зростання цін на традиційні захисні активи, такі як нафта, золото та американські державні облігації. Водночас криптовалютний ринок за лічені години зазнав значної волатильності: BTC впав нижче 106 000 $, ETH — нижче 2500 $, а інші відомі криптовалюти, такі як SOL TON , також зазнали різкого падіння.





Такий тип неекономічних подій типу «чорний лебідь» часто є раптовим і має високу здатність до поширення на різні класи активів. Він може швидко змінити настрої ринку і спровокувати хвилю ліквідацій на ринках з використанням високого кредитного плеча. У день атаки ліквідація лонг позицій перевищила 800 мільйонів $, а одним з ключових факторів, що спричинили розпродаж, стала помилкова оцінка інвесторами ситуації щодо «висхідної динаміки, спричиненої війною».









Ця подія не є поодиноким випадком. З моменту початку російсько-української війни у 2022 році геополітичний конфлікт став основним фактором, що впливає на волатильність криптовалютних ринків.





На початкових етапах війни між Росією та Україною, Україна отримала значні глобальні пожертви в криптовалюті, а BTC, ETH та USDT стали інструментами збору коштів у воєнний час. З іншого боку, російські організації, які зіткнулися з фінансовими санкціями, звернулися до криптовалюти, щоб обійти міжнародні банківські обмеження.

Під час конфлікту між Ізраїлем і Палестиною у 2023 році, Ізраїль заблокував адреси гаманців, пов'язані з Хамасом, що викликало бурхливу дискусію щодо ончейн-комплаєнсу та меж децентралізованого нагляду. Тим часом мешканці Гази звернулися до стейблкоїнів, щоб переказувати капітал через кордон і страхуватися від знецінення місцевої валюти.





Геополітичні кризи змусили криптоактиви виконувати все більш складні та багатогранні функції, не тільки як спекулятивні інструменти, але і як цивільні фінансові інструменти та канали транскордонних грошових переказів у періоди конфліктів.









Теоретично, BTC часто називають «цифровим золотом» через його дефіцитність і несуверенний характер. Однак кожного разу, коли трапляється несподівана подія типу «чорний лебідь», його цінова волатильність значно перевищує волатильність традиційних захисних активів, таких як золото або американські державні облігації. Це відображає постійну розбіжність у сприйнятті ринку BTC: інституційні інвестори все ще розглядають його як актив з високим ризиком і високою волатильністю, і під час криз скоріше зменшують свою присутність на ринку, ніж збільшують обсяги інвестицій. На відміну від цього, традиційні активи, такі як золото, долар США та нафта, залишаються основними варіантами для безпечного вкладення коштів.





Під час конфлікту між Ізраїлем та Іраном падіння курсу BTC було значно різкішим, ніж відповідне зростання курсу золота, що свідчить про те, що його статус захисного активу ще не отримав широкого визнання на основних ринках.









Згідно з даними CoinGlass , якщо BTC впаде нижче 100 000 $, лонг позиції на понад 1,74 млрд $ будуть під загрозою ліквідації. Ця потенційна серія ліквідацій може спровокувати ланцюгову реакцію, що стане критичним моментом для всієї криптоекосистеми.





Тим часом ETH продемонстрував явні ознаки слабкості. Дані MEXC показують, що ETH впав більш ніж на 10% за сім днів після конфлікту, короткочасно досягнувши мінімуму у 2454 $, після чого відновився до 2575 $. Ще більш тривожним є те, що спотовий ETF на Ethereum у п'ятницю зафіксував чистий відтік у розмірі 2,1 млн $, поклавши край 19-денній серії послідовних притоків. Ця зміна може свідчити про зростання несхильності до ризику серед інвесторів ETH, оскільки капітал починає переорієнтовуватися на більш стабільні класи активів.









Останній обвал ринку також викрив повторювану проблему в криптовалюті: концентрацію ф'ючерсів з кредитним плечем та розбіжність між ринковими прогнозами й фактичними результатами.





Багато трейдерів зробили ставку на «зростання BTC через війну», поспішаючи відкривати лонг позиції після появи новин про авіаудари. Натомість великі гравці рухалися в протилежному напрямку, агресивно продаючи на тлі цих новин і викликаючи хвилю ліквідацій. Така динаміка є дуже звичною для криптовалютного ринку, який значною мірою формується коштом високого кредитного плеча та спекуляцій, підживлюваних надмірно спрощеними історіями.





Коли очікування і реальність розходяться, кредитне плече посилює корекцію, перетворюючи її на справжню лавину. Ось чому за великими світовими подіями так часто слідують масштабні ліквідації. Це структурна вразливість, закладена в самій структурі криптовалютного ринку.









Однією з помітних тенденцій є зростання використання стейблкоїнів у конфліктних зонах. Від офіційних адрес для пожертв в USDT в Україні до жителів Гази, які використовують мережу Tron для переказу коштів, криптовалюта відіграє роль «неофіційного, але функціонального» фінансового інструменту в місцях, де традиційні системи не працюють.





Хоча ці випадки використання викликають обґрунтовані побоювання щодо незаконного фінансування та відмивання грошей, саме ця сіра зона використання розкриває цінність криптовалюти для виживання, забезпечуючи фінансову стабільність у кризові часи, коли традиційна інфраструктура не працює.









Остання ескалація конфлікту на Близькому Сході є ще одним нагадуванням про те, що криптовалютний ринок більше не обмежується лише технологічними інноваціями чи монетарною політикою. Він стає невіднятною частиною глобального макроекономічного та геополітичного середовища.





Надалі учасникам ринку доведеться вирішити три ключові питання:





Як слід розуміти багатогранність криптоактивів? Чи є вони спекулятивними інструментами, захисними ативами чи неофіційними фінансовими каналами в зонах конфліктів?

Як геополітика впливає на ціноутворення ризиків? Чи є ці потрясіння циклічними, чи вони стали структурними змінними?

Чи можуть децентралізовані фінанси (DeFi) подолати геополітичні бар'єри? Чи надають криптоактиви справді відкритий доступ до фінансів у світі, який стикається з цензурою, санкціями та фрагментованим регулюванням?









Поновлення конфлікту на Близькому Сході є ще одним сигналом тривоги для ринку криптовалют. Події типу «чорний лебідь» не обмежуються даними про інфляцію, рішеннями щодо процентних ставок або регуляторними заходами. Вони також криються в кожній нерозірваній ракеті та геополітичних тріщинах.





Виживання на цьому ринку не полягає в гонитві за кожним короткостроковим прибутком або панічними діями. Воно полягає в розумінні глибшої макроекономічної логіки та неринкових сил, що формують криптовалюту. У невизначеному майбутньому захист капіталу та виявлення нових можливостей за допомогою диверсифікованих стратегій стануть викликом, з яким доведеться зіткнутися кожному інвестору.



