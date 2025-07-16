Байден знімає свою кандидатуру з президентських перегонів: що буде далі на ринку криптовалют





Короткий виклад: зверніть увагу на незвичні коливання цін токенів на тематику Трампа на платформі MEXC.





Вступ:





Уранці 21 липня за пекінським часом президент США Джо Байден офіційно оголосив, що знімає свою кандидатуру з президентських перегонів 2024 року і виступить з промовою пізніше на цьому тижні, щоб надати подальші коментарі.





Ця заява викликала значний розголос, в результаті чого ринок криптовалют пережив короткочасне падіння, а потім швидко відновився, і Bitcoin досягнув нового місячного максимуму в 68 000 $. Мемні проєкти, пов'язані з Байденом, різко впали в ціні, в той час як токени, пов'язані з Трампом різко зросли в популярності, а TREMP і MAGA демонстрували щоденне зростання понад 20%.





Що чекає на ринок криптовалют з наближенням президентських виборів у США і виходом Байдена з перегонів? Які торгові стратегії слід застосовувати інвесторам у такому волатильному середовищі, щоб зафіксувати додатковий прибуток?









З початку цього року, з появою спотових ETF на BTC, зв'язок між ринком криптовалют і традиційним фінансовим світом стає все більш тісним, а кореляція між BTC і фондовим ринком США досягла найвищого рівня за 19 місяців. Відповідно, коли Байден оголосив про свій вихід з перегонів, крипторинок відреагував відповідним чином.





Вперше така реакція спостерігалася у BTC: дані біржі MEXC показали, що він ненадовго зазнав падіння нижче 66 000 $ до мінімуму в 65 777 $ о 2 годині ночі за пекінським часом. Потім стабілізувався і відновився вище 68 000 $, досягнувши нового місячного максимуму в 68 474 $. Інші основні криптовалюти також зазнали значного зростання в першій половині дня в понеділок.





Мемні проєкти, пов'язані з Байденом, зазнали різкого падіння. Дані CoinGecko показують, що мемкоїн екосистеми Solana BODEN впав більш ніж на 60% протягом 4 годин після оголошення Байдена про зняття своєї кандидатури, а його поточна ціна впала приблизно до 0,0087 $. Ринкова капіталізація зменшилася до 6,4 млн $, що майже на 90% менше від історичного піку в 640 млн $.









Мемні проєкти, пов'язані зі сім'єю Байдена, постраждали ще сильніше: JILLBODEN знизився на 69%, а LAPTOP - на 62%, причому ринкова вартість обох проєктів впала нижче 100 000$. Мінімальна ціна серії THE JEO BODENS NFT екосистеми Solana впала до 0,050 SOL, тобто падіння на 68% за 24 години.





На противагу цьому, токени, які присвячені Трампу різко зросли в популярності. Дані ринку MEXC показують, що мемкоїн екосистеми Solana TREMP піднявся з 0,45 $ до майже 0,60 $, зі зростанням більш ніж на 33,3% протягом однієї години. Наразі TREMP стабільно коштує близько 0,48 $, а ринкова капіталізація проєкту становить 45,2 млн $.





(Графік цінової тенденції TREMP на MEXC)





MEXC також була першою централізованою платформою, яка здійснила лістинг TREMP, з ціною відкриття 0,20 $ і піковим зростанням до 1,53 $, що становить максимальний приріст понад 660%. Навіть за поточною ціною прибуток все ще перевищує 100%.





І це не поодинокий випадок. Цього року MEXC зосередилася на мемних проєктах, оперативно відбираючи популярні проєкти та проводячи лістинг після перевірки, щоб вчасно задовольнити торгові потреби інвесторів.





Наприклад, на MEXC спочатку відбувся лістинг токена MAGA під гаслом «Зробімо Америку великою знову» (Make America Great Again) ще в лютому цього року. Перші трейдери на платформі отримали прибуток понад 10 000%. В середині липня, після новин про замах на Трампа, на MEXC оперативно відбулися лістинги кількох мемкоїнів, в тому числі FIGHT, EAR і FIGHTETH, і всі вони досягли значного зростання. Зокрема, FIGHTETH мав пікове зростання понад 1000% лише протягом одного дня після лістингу, а щоденний обсяг торгівлі сягнув майже 2 млн $.





MEXC здобула прихильність багатьох криптотрейдерів завдяки високій швидкості лістингу та високоякісним проєктам. Користувачі, зацікавлені в токенах на тему Трампа, можуть відвідати https://www.mexc.com/uk-UA для торгівлі.









Після того, як Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів, в центрі уваги ринку є його наступник(-ця).





Новини ринку свідчать про те, що нинішній віце-президент США Камала Гарріс, найімовірніше, стане кандидатом у президенти від Демократичної партії у 2024 році. Дані прогнозів ринку Polymarket показують, що ймовірність перемоги Трампа на президентських виборах у 2024 році знизилася до 66%, тоді як ймовірність перемоги Харріс зросла до 32%. Звичайно, нічого не вирішено, поки не відбудуться фактичні вибори.





Тим не менш, ринок криптовалют все ж відреагував. Ціна мемкоїна KAMA, пов'язаного з Гарріс, підскочила на 133% за один день. За останній тиждень цей мемкоїн подорожчав приблизно на 600%, а за останні 30 днів злетів більш ніж на 1500%.





Поява Гарріс привернула значну увагу з боку криптовалютної спільноти. За даними Cointelegraph , відкриті фінансові дані Білого дому показують, що Гарріс та її чоловік мають значні інвестиції, але жоден з них не володіє цифровими активами. Вони більше схильні інвестувати в державні облігації США та ринки, що розвиваються. Крім того, вона не була залучена в криптосектор і ніколи не робила різких заяв на підтримку або проти цифрових валют, токенізації, блокчейну або NFT.





"Чого ми ще не знаємо, так це поглядів Гарріс на криптовалюту," - сказала Керолайн Боулер , генеральний директор BTC Markets. «Щодо криптовалют, які можуть стати вирішальною темою на виборах для одного з кандидатів, ми можемо побачити більше інформації про її погляди в найближчі тижні».





Крім Гарріс, очікується, що ще одним потенційним кандидатом від Демократичної партії стане дружина колишнього президента США Мішель Обама. Після оголошення Байдена про зняття своєї кандидатури, мемкоїн OBAMA, названа на честь Мішель Обами, також продемонструвала значне зростання. В один момент токен зазнав зростання з 0,003 $ до понад 0,008 $, тобто на 276% протягом години. Хоча пізніше знову знизився до рівня нижче 0,003 $, відтоді ціна стабілізувалася на позначці 0,0074 $, а ринкова вартість проєкту становить близько 7,4 млн $. Крім того, Мішель Обама не брала безпосередньої участі у криптовалютній діяльності та не робила відповідних заяв.





З огляду на поточні вибори в США і значення криптоінвесторів як ключової групи виборців, що впливає на майбутню виборчу боротьбу, криптовалюта знову стала центральною темою передвиборчих дебатів. Тому не виключено, що майбутні нові кандидати в президенти від Демократичної партії продовжать підтримувати криптовалюту.









Щодо зняття кандидатури Байдена з виборів, на ринку існують дві різні точки зору.





Одна точка зору припускає, що відмова Байдена від участі у виборах не матиме значного впливу на ринок. Пірс Болджер , головний інвестиційний директор Tianheng Asset Management, заявив, що в короткостроковій перспективі те, що президент США Байден не буде переобиратися, а натомість підтримає віце-президента Гарріс, навряд чи матиме суттєвий вплив на ринок. Він вважає, що ринок і надалі зосереджуватиметься на політичному курсі ФРС, який є ключовим фактором, що рухає ринок. «Ми все ще очікуємо, що Федеральний резерв почне пом'якшувати монетарну політику на вересневому засіданні FOMC».





Все більше учасників ринку вважають, що зняття Байдена з виборів може позитивно вплинути на ринок криптовалют, особливо якщо колишній президент Трамп стане кандидатом від республіканців і повернеться в Білий дім. Трамп висловлював підтримку криптовалюті, приймав донати у криптовалюті на свою президентську кампанію і пообіцяв покласти край так званій «війні з криптовалютою» Байдена.





Тому учасники ринку можуть очікувати більш сприятливого політичного середовища для криптовалют під керівництвом Трампа. Якщо поглянути на ринкові тенденції, то ціна BTC зазнала падіння після того, як Байден оголосив про зняття своєї кандидатури, а потім відскочила, що свідчить про те, що початкова реакція ринку на цю новину була негативною, але згодом стала позитивною.





У звіті криптовалютної дослідницької компанії 10x Research зазначається, що з відставкою Байдена до влади прийде уряд, дружній до криптовалют. Історично це означає, що голова SEC йде у відставку, коли обирається нова адміністрація. Хоча термін повноважень голови SEC Гері Генслера закінчується 5 червня 2026 року, він може піти у відставку в січні або лютому 2025 року.





Теонг Хнг , генеральний директор криптоінвестиційної компанії Satori Research, зазначив, що активність на ринку позабіржових опціонів свідчить про те, що BTC може незабаром повернутися до своїх історичних максимумів. Він додав, що бичачі настрої серед інституційних інвесторів зростають, і очікується, що до кінця року ціни на BTC сильно зростуть, а перемога Трампа ознаменує собою пік ціни цього активу.





Бенджамін Селермаєр , співдиректор з інвестицій Magnet Capital, заявив, що за адміністрації Трампа крипторинок стане більш інвестиційно привабливим. Кріс Вестон , керівник відділу досліджень Pepperstone Group, зазначив, що в п'ятницю американський спотовий ETF на BTC зафіксував показник вхідних коштів одинадцятий день поспіль, а значний вхідний капітал вказує на те, що ціни на BTC, ймовірно, знову досягнуть позначки в 70 000 $.





Підсумовуючи, криптоінвестори повинні зосередитися на майбутній політиці, запропонованій обома сторонами, переоцінити свої очікування щодо майбутньої політики та звернути пильну увагу на напрямок політики Федеральної резервної системи.





Якщо ви схильні до ризику, ви можете зосередитися на різних мемкоїнах, пов'язаних з виборами, в найближчий період, особливо на токенах, обраних MEXC, щоб отримати високу прибутковість. Якщо ви консервативний трейдер, ви можете спробувати усереднити ціну Bitcoin в доларах на MEXC - MEXC пропонує найнижчі комісії за торгівлю в індустрії, з нульовою комісією для мейкерів, і найвищу прибутковість заощаджень BTC і ETH серед централізованих платформ, що дозволяє користувачам легко отримувати «пасивний дохід».



