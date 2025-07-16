Ліквідність ─ це термін, який широко використовується у фінансовій сфері і може мати різні значення в різних контекстах. Загалом, ліквідність можна розділити на такі поняття: 1) Здатність активу конвеЛіквідність ─ це термін, який широко використовується у фінансовій сфері і може мати різні значення в різних контекстах. Загалом, ліквідність можна розділити на такі поняття: 1) Здатність активу конве
Базові знання про ліквідність

Ліквідність ─ це термін, який широко використовується у фінансовій сфері і може мати різні значення в різних контекстах. Загалом, ліквідність можна розділити на такі поняття:
1) Здатність активу конвертуватися в готівку. Йдеться про здатність конвертувати наявні активи або капітал в інші активи.
2) Здатність підприємства виконувати свої боргові зобов'язання. Як правило, хороша ліквідність підприємства означає, що воно має достатній грошовий потік від своїх активів.
3) Надлишок або нестача грошей на ринку. Це стосується макроекономічної сфери. Якщо загальна пропозиція грошей перевищує загальний попит, це означає надлишкову ліквідність.

У торгівлі криптовалютою ліквідність відноситься до ситуацій першого типу. Крім того, ліквідність на криптовалютних ринках загалом можна розділити на ліквідність ончейн і ліквідність централізованих бірж, серед інших. Ця стаття зосереджена на ліквідності централізованих бірж.

1. Що таке ліквідність криптовалюти


Як згадувалося раніше, ліквідність є важливим поняттям у фінансовій торгівлі, що означає здатність конвертувати наявні активи або капітал в інші активи. У контексті торгівлі криптовалютою ліквідність означає простоту, з якою певна криптовалюта може бути конвертована у фіатну валюту або інші криптовалюти.

Ліквідність відіграє вирішальну роль на ринку криптовалют. Якщо криптовалюта має високу ліквідність, купівля та продаж користувачами має мінімальний вплив на ринок, уникаючи значних цінових коливань. І навпаки, низька ліквідність криптовалюти може призвести до значних коливань на ринку через купівлю та продаж користувачами, що призводить до значного зростання або падіння ціни. Крім того, на ринках з вищою ліквідністю зазвичай легше купувати і продавати. Це пояснюється тим, що ліквідність забезпечується учасниками ринку, а більша кількість учасників призводить до кращої ліквідності, що, в свою чергу, призводить до більшої кількості ордерів на купівлю і продаж, та полегшує користувачам здійснення угод. З іншого боку, низька ліквідність часто означає, що ордери користувачів відносно складно виконати.

2. Як оцінити ліквідність


Загалом, є два способи оцінки ліквідності:

Спред бід/аск: це різниця між найвищою ціною попиту або бід (купівлі), і найнижчою ціною пропозиції або аск (продажу). Як правило, що менша різниця, то вища ліквідність.

Глибина ринку: це кількість ордерів на купівлю та продаж у книзі ордерів. Як правило, більша кількість ордерів на купівлю і продаж вказує на вищу ліквідність.

3. Фактори, що впливають на ліквідність

Безпосереднім фактором, що впливає на ліквідність, є обсяг торгівлі. Крім того, існують і опосередковані фактори, такі як регуляторне середовище та настрої на ринку. Опосередковані фактори впливають на зміну обсягу торгівлі, що в кінцевому підсумку призводить до зміни ліквідності.

3.1 Обсяг торгівлі

Обсяг торгівлі ─ це безпосередній фактор, що впливає на ліквідність. Він прямо пропорційно залежить від кількості ордерів на купівлю та продаж. Більший обсяг торгівлі і більша кількість ордерів на купівлю і продаж означають більшу кількість користувачів ринку і вищу ліквідність токена, що дозволяє користувачам зручніше обмінюватися активами.

Користувачі, які торгують на біржі, неминуче беруть на себе роль або мейкера, або тейкера. Мейкери збільшують ліквідність, тоді як тейкери споживають ліквідність.

3.2Настрої на ринку

Настрої на ринку можуть бути позитивними або негативними. Позитивні настрої часто підвищують довіру інвесторів, спонукаючи до виконання ринкових угод через страх втратити можливість (FOMO), і це збільшує ліквідність ринку. Негативні настрої навпаки можуть посилювати побоювання інвесторів, потенційно зменшуючи кількість угод на ринку, тим самим знижуючи ліквідність.

Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною консультацією. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


