Balance (EPT): ідеальне поєднання штучного інтелекту та Web3, що відкриває нову еру в соціальній та ігровій сферах

Balance — це протокол ШІ+Web3, розроблений Epal Labs, орієнтований на соціальний та ігровий сектори. Проєкт легко інтегрує ШІ-агентів (розумних цифрових компаньйонів) з ключовими нодами для створення високоінтерактивної та децентралізованої екосистеми, що має на меті надати користувачам різноманітний досвід у сфері розваг, соціальної взаємодії та продуктивності. Balance заручився підтримкою провідних світових інвесторів, серед яких a16z, Galaxy Interactive, співзасновник YouTube Стів Чен та генеральний директор Riot Games Марк Меррілл, що свідчить про те, що він стане мостом, який з'єднає світи Web2 та Web3.









У контексті постійної конвергенції ШІ та технології блокчейн, Balance побудував інтелектуальну, децентралізовану та ефективну екосистему, використовуючи синергію між агентами ШІ та ключовими нодами. Ця інноваційна модель не тільки покращує користувацький досвід, але й закладає нову основу для соціальних та ігрових застосунків в епоху Web3.





Агенти штучного інтелекту є основними компонентами екосистеми Balance. Ці інтелектуальні, адаптивні цифрові компаньйони тісно взаємодіють з користувачами, пропонуючи їм персоналізовані послуги та підтримку. Як у соціальних, так і в ігрових сценаріях агенти ШІ навчаються та адаптуються до поведінки користувачів, підвищуючи природність та ефективність взаємодії.





Ключові ноди слугують основою безпеки екосистеми Balance. Вони забезпечують децентралізацію і прозорість мережі за допомогою технології блокчейн, а також підтримують безпеку і стабільність екосистеми. Використання ключових нодів дозволяє Balance реалізувати ефективне управління мережею, гарантуючи, що всі учасники можуть справедливо вносити свій вклад в розвиток і зростання екосистеми, а також підвищуючи безпеку даних, запобігаючи зловмисній діяльності.









Як нативний токен екосистеми Balance, EPT — це більше, ніж просто платіжний засіб, він є ключовим елементом механізму стимулювання платформи та управління спільнотою. Його численні функції включають в себе:





Спосіб оплати: усі транзакції на платформі Balance, включаючи оплату фан-токенів, віртуальних товарів тощо, здійснюються за допомогою EPT, що забезпечує безперебійну економічну діяльність в екосистемі.

Винагороди та заохочення: EPT використовується для винагороди активних користувачів і розробників, сприяючи зростанню децентралізованої діяльності та підвищенню залученості спільноти.

Токен управління: власники можуть здійснювати стейкінг EPT для участі в управлінні платформою, що дозволяє їм голосувати за основні пропозиції та оновлення, тим самим сприяючи досягненню консенсусу в спільноті.

Основний інструмент екосистеми: незалежно від того, чи розблоковує EPT передові функції штучного інтелекту, чи підтримує децентралізовані застосунки, він відіграє центральну роль у зв'язуванні різних сервісів і функцій в екосистемі.









У цифровій екосистемі технологічні інновації та безпека є ключовими факторами сталого розвитку. Balance використовує глибоку інтеграцію штучного інтелекту та блокчейну, щоб забезпечити безпрецедентний інтерактивний досвід, одночасно гарантуючи децентралізоване управління і безпеку даних.





Застосовуючи інтелект і адаптивні можливості своїх ШІ-агентів, Balance пропонує користувачам винятково інтерактивний досвід. Незалежно від того, чи йдеться про спілкування, ігри або інструменти для підвищення продуктивності, користувачі насолоджуються більш природною та ефективною взаємодією.





Впровадження ключових нодів гарантує, що екосистема Balance працює під децентралізованим управлінням. Це дозволяє всім учасникам справедливо брати участь в управлінні мережею і прийнятті рішень, підвищуючи прозорість і забезпечуючи стійкість.





Balance використовує технологію блокчейн для гарантії безпеки та прозорості даних. Усі записи про транзакції та взаємодію зберігаються в блокчейні, що запобігає підробці даних та шахрайству.









Базова технологія і децентралізована природа Balance пропонують широкий потенціал застосування в різних сферах, включаючи соціальні розваги, ігрові екосистеми та інструменти для підвищення продуктивності, тим самим стимулюючи всебічний розвиток екосистеми Web3.





У соціальній сфері Balance використовує ШІ-агентів, щоб надати користувачам персоналізований соціальний досвід. Як інтелектуальні помічники на віртуальних соціальних платформах або як віртуальні компаньйони в іграх, агенти ШІ використовують глибоке навчання та адаптивні технології, щоб забезпечити більш природну та ефективну взаємодію.





В ігровій сфері Balance поєднує агентів ШІ та ключові ноди для створення високоінтерактивної та децентралізованої ігрової екосистеми. Гравці насолоджуються персоналізованим ігровим досвідом завдяки агентам ШІ, тоді як ключові ноди гарантують безпеку та прозорість ігрових даних, запобігаючи шахрайству та маніпуляціям з даними.





Окрім розваг і соціальної взаємодії, Balance поширюється на сферу продуктивності. Завдяки інтелектуальній підтримці ШІ-агентів користувачі можуть отримати доступ до високоефективних і персоналізованих сервісів для роботи та навчання, таких як розумне планування, управління завданнями та організація даних, що значно підвищує загальну продуктивність.









Balance демонструє потенціал інтеграції штучного інтелекту та технології блокчейн. У майбутньому Balance може розширити свої сценарії застосування, щоб дослідити подальші можливості в просторі ШІ+Web3, надаючи користувачам насиченіші та різноманітніші послуги. Будь то соціальна взаємодія, ігри або інструменти для підвищення продуктивності, Balance прагне створити нову цифрову екосистему за допомогою інноваційних технологій та прозорих механізмів. Її розвиток відображається не лише в технологічних інноваціях, але й у довгостроковому внеску в майбутню екосистему Web3. Нижче наведено дорожню карту та бачення майбутнього Balance:





2024: Платформа Balance офіційно запускається з функціями штучного інтелекту та децентралізованими застосунками, які поступово стають реальністю. Платформа співпрацюватиме з кількома відомими платформами для посилення глобального впливу.

2025: EPT пройде лістинг на централізованих біржах, і почнуть діяти програми винагород, засновані на активності. Буде запущена мережа Balance, яка вітатиме нових децентралізованих ШІ-компаньйонів та партнерів.

Після 2025 року: платформа буде повністю підтримувати DeFi, NFT, децентралізовані ігри та соціальні мережі, перетворюючись на всеосяжну екосистему Web3, яка пропонує повний спектр послуг і можливостей.









Balance (EPT) — це протокол, який поєднує в собі технології ШІ і Web3, призначений для створення високоінтерактивної, децентралізованої екосистеми за допомогою співпраці агентів ШІ та ключових нодів. Його застосування в соціальних, ігрових і продуктивних інструментах демонструє інноваційний потенціал інтеграції ШІ та Web3. В майбутньому Balance може продовжити досліджувати подальші можливості в просторі ШІ+Web3, пропонуючи користувачам різноманітний цифровий досвід. Як провідна світова платформа для торгівлі цифровими активами, MEXC використовує надійну ліквідність і сильну присутність на світовому ринку для підтримки розгортання і зростання інноваційних проєктів у сфері блокчейн-технологій. Стратегічно виходячи на міжнародні ринки та інтегруючи передові технології, MEXC не тільки забезпечує ширший простір для розвитку таких новаторських проєктів, як Balance, але й постійно стимулює прискорений розвиток блокчейн-індустрії.





Відмова від відповідальності: ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших супутніх послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.